Объемы производства упали, гонка зарплат закончилась. Звездный экономист — о начале нового кризиса

Наталья Зубаревич рассказала, что происходит на рынке труда и в целом в российской экономике Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Объемы производства в России продолжают снижаться. На фоне этого проблема с дефицитом кадров становится всё менее актуальной, а гонка зарплат постепенно заканчивается. Об этом рассказала известный экономист, профессор МГУ Наталья Зубаревич на форуме НОТ (Национальной организации труда) в Екатеринбурге. Наши коллеги из E1.RU собрали главные тезисы ее выступления про состояние экономики в 2026 году.

Промышленность

Объемы добычи полезных ископаемых, за исключением золота, снижаются. Чуть лучше обстоят дела со сжиженным газом, который поставляется в Европу.

Черная металлургия, гражданское машиностроение, лесоперерабатывающая и химическая промышленность показывают падение показателей по сравнению с уровнем прошлого года.

Экономику пока еще тащит военно-промышленный комплекс, но и в этом секторе уже наметилась тенденция к снижению объемов производства.

Оборонка, которой много в уральских регионах, не перекрывает падения черной металлургии. В России усыхает строительство, а это главный потребитель металлов. Наталья Зубаревич экономист, профессор МГУ

Автопром за последний год немного отыгрался, но в 2025 году в этом секторе было заметное падение. Другая продукция для населения ростом показателей похвастаться не может.

В частности, пищевая промышленность, которая еще недавно была драйвером роста, перестала им быть. В 2026 году в одних регионах она оказалась около нуля, в других — вообще ушла в минус.

Зато спокойными можно быть за фармацевтическую промышленность — там всё нормально, рост продолжается. Процветает также производство спецодежды. Кроме того, в мире растет спрос на медь, так что у компаний, связанных с ней, проблем не предвидится.

В целом обрабатывающая промышленность показала плюс только в двух уральских регионах — в Курганской области и на Ямале, а вот для Свердловской, Челябинской и Тюменской областей этот год закончится тяжело, кадровикам предприятий придется задуматься об оптимизации занятости и переходе на сокращенную рабочую неделю.

Инвестиции

Крупный бизнес стал меньше инвестировать в нефтегаздобычу и строительную отрасль, и вообще — объемы инвестиций снизились во многих регионах. Это чревато ограниченными возможностями для развития бизнеса и для найма сотрудников.

Жилищное строительство

Почти во всех регионах фиксируется снижение объемов жилищного строительства — в сентябре спад составил почти 14%. Но есть и исключения. Например, рост показателя демонстрирует Москва, где активно с мощной бюджетной поддержкой развивается программа реновации, Хабаровский край с его двухпроцентной льготной ипотекой и Свердловская область. Последний регион выбивается из списка.

У вас что, отчаянные, сумасшедшие девелоперы, которые продолжают наращивать объемы, не понимая, как они это продадут? Ну, удачи вам, ребята. Вы подставляетесь в плохой год, когда всё сжимается. Наталья Зубаревич экономист, профессор МГУ

Розничная торговля и сфера услуг

С марта 2026 года розничная торговля начала активно расти: люди устали терпеть и беречь деньги. Из-за этого малому и среднему бизнесу удалось удержать позиции. Но к августу и сентябрю ситуация снова изменилась.

Кайф заканчивается. Население погуляло полгода и сейчас снова входит в режим экономии. Наталья Зубаревич экономист, профессор МГУ

Рынок труда и демография

Наем молодых специалистов — это сложно, потому что их на рынке труда мало. Главная задача кадровиков сейчас — удержание более взрослых трудоспособных сотрудников, которые родились в 1980-е годы.

По всей стране сохраняется отток населения из малых и средних городов, и переломить этот тренд не получится, как бы власти и бизнес ни старались.

Призывы остановить депопуляцию и рожать третьего ребенка в семье пока результатов не принесли.

Чтобы у нас было воспроизводство, коэффициент рождаемости должен быть 2,1, а у нас — 1,37. Мы вернулись примерно к тому же уровню суммарного коэффициента рождаемости, который был до введения маткапитала (тогда было 1,3). Наталья Зубаревич экономист, профессор МГУ

Большинство россиян работают в сфере услуг, и сделать с этим уже ничего нельзя. Да, за последние несколько лет в оборонную промышленность пришли дополнительно два миллиона человек, но вечно так продолжаться не может, и доля занятых в промышленности будет сокращаться. Особенно тяжело затащить на заводы молодежь — она не хочет стоять у конвейера или у домны.

Вытащить ребеночка на промышленное предприятие в Свердловской или Тюменской области сильно проблемнее, чем в каком-нибудь Кургане. У вас должны быть очень серьезные «пряники», чтобы затащить молодежь на промышленное предприятие. Наталья Зубаревич экономист, профессор МГУ

Но через год-два молодежь поймет, что рынок труда схлопнулся и возможностей для трудоустройства стало меньше. И тогда нанимать молодых сотрудников станет проще.

Доля работников с неполной занятостью на рынке труда сейчас составляет 4,5%, то есть каждый 20-й работающий россиянин сидит на сокращенной рабочей неделе или сокращенном рабочем дне. Особенно это касается гражданского машиностроения и сферы услуг. Долго жить в таких условиях сотрудники не могут и через пару-тройку месяцев начинают искать себе альтернативную работу. Пока непонятно, эта история с нами надолго или это временное явление.

Неполная занятость резко выросла в четвертом квартале 2025 года, а в 2026-м осталась на примерно том же уровне. На Урале показатель соответствует среднему по стране, зато в некоторых регионах Центральной России неполной занятости больше.

Гонка зарплат закончилась. Рост номинальной зарплаты уже меньше 10%, а в реальном выражении — всего около 3%. Уже нет никаких 17–18%, рынок остывает.

Всё это экономист Наталья Зубаревич называет стагнацией или даже началом очередного кризиса, но свое выступление завершает фразой «Всё проходит, и это пройдет».