Нас пока только пугают или революция уже началась? ИИ почти не оставляет шансов молодым специалистам

Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU

Половина рабочих мест начального уровня для «белых воротничков» может исчезнуть в ближайшие один–пять лет. Такой прогноз сделал глава корпорации Anthropic (создателя нейросети Claude) Дарио Амодеи. Первыми под ударом окажутся младшие юристы, финансисты, консультанты и аналитики — специалисты, чья работа часто состоит из обработки документов, составления типовых материалов и поиска информации.

Амодеи (личное состояние которого, на минуточку, почти $16 млрд) вынес приговор целому поколению выпускников: диплом есть, костюм куплен, резюме отправлено — а рабочее место уже занял ИИ.

Журналист MSK1.RU спросил экспертов: скоро ли человека действительно заменит ИИ?

ИИ забирает не профессию, а вход в нее

«ИИ начинает забирать значительную часть работы, которую раньше выполняли младшие юристы, финансисты, консультанты, аналитики. Но речь не обязательно о полном исчезновении профессии. То, что прежде поручали начинающему специалисту, теперь можно сделать быстрее и дешевле с помощью алгоритма. И, значит, работодателю требуется меньше людей для выполнения прежнего объёма операций. Но если производительность растёт, а потребность в работниках сокращается, кому достаётся экономия? Собственникам бизнеса, разработчикам технологий, потребителям в виде снижения цен или самим работникам в виде сокращения рабочего времени и роста доходов?» — говорит член Центрального совета профсоюза «Новый труд», кандидат экономических наук Саид Гафуров

Гафуров подчеркивает: рост производительности сам по себе не гарантирует ни увеличения зарплат, ни сокращения рабочего дня. Технология лишь создает такую возможность. А то, кто получит выгоду, зависит от соотношения экономических интересов и сил.

Именно поэтому вопрос «заменит ли ИИ человека» поставлен, по мнению Гафурова, не совсем точно. Алгоритм может заменить часть функций, но последствия определит не сам код, а решение работодателя: сохранить сотрудника и дать ему более сложные задачи или использовать технологию исключительно для сокращения расходов на труд.

Самая опасная жертва — младший специалист

«Тревога людей понятна, если машина забирает привычную задачу, человеку нужно заново искать своё место. Но и остановить развитие невозможно. В СССР промышленные роботы внедряли для тяжёлых, монотонных и опасных операций. И рабочие не всегда встречали их спокойно: описаны случаи, когда люди выводили роботов из строя или мешали их работе, потому что видели в них конкурентов», — говорит бизнес-стратег Евгения Истомина.

По ее словам, ИИ может «забрать» у низовых сотрудников часть типовых задач… а вместе с ними и старт в карьеру. Согласен с Истоминой и Гафуров: «Если эту ступень карьерной лестницы убрать, возникает вопрос: откуда через несколько лет возьмутся специалисты среднего и высшего уровня? Нельзя бесконечно нанимать опытных работников, не создавая условий, в которых появляются новые».

Генеральный директор сервиса GdeRabota.ru Екатерина Агаева уверена, что компании не смогут полностью отказаться от найма начинающих специалистов. «Иначе через несколько лет возникнет острый дефицит кадров среднего и старшего уровня. ИИ повышает производительность и ускоряет процесс работы, но он не заменяет практический опыт и профессиональную экспертизу!» — говорит эксперт.

В России революция будет медленной

Основатель кадрового портала SuperJob Алексей Захаров говорит, что драматизировать вообще не стоит: «Да, технологически ИИ-инструменты через полтора года способны заменить большую часть низового персонала. Но сам процесс внедрения подобных технологий небыстрый, он требует масштабных перестроек на уровне корпораций, на уровне государства, регуляторики, законов».

Захаров спорит с директором Anthropic, что процесс займёт не год и не два, а будет постепенным. Даже в развитых странах, по его словам, статистика пока не показывает катастрофического обвала рынка труда из-за ИИ. Есть громкие заявления компаний о сокращении персонала, но это не значит, что тысячи людей увольняют одномоментно.

«Появление бухгалтерских программ вроде 1С не привело к тому, что число бухгалтеров сразу уменьшилось в 10 раз. Или когда-то на каждом предприятии были так называемые машбюро: там сидели машинистки, которые печатали. Но мы же не видели демонстраций машинисток, которые протестовали, что у них компьютеры отобрали работу. Потому что это ни в день, ни в два, ни в три произошло», — говорит Захаров.

Он уверен, что специалисты высокого уровня никуда не исчезнут. Более того, они будут еще более востребованы, говорит Захаров: «Количество населения в развитых странах везде сокращается, а вот число задач в экономике не уменьшается. Так что людям придется перестраиваться, чтобы быть востребованными на рынке труда. Плюс уровень образования меняется. Нужно не тратить время на какую-то фигню, а двигаться вперед дальше!»