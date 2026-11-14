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Происшествия Атаки БПЛА Беспилотники повредили гостиницу и разрушили дом: из-под обломков достали несколько погибших

Беспилотники повредили гостиницу и разрушили дом: из-под обломков достали несколько погибших

На месте разгорелись пожары

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Над регионами сбили 29 дронов (фото носит иллюстративный характер) | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RUНад регионами сбили 29 дронов (фото носит иллюстративный характер) | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Над регионами сбили 29 дронов (фото носит иллюстративный характер)

Источник:

Олег Фёдоров / CHITA.RU

Беспилотники атаковали несколько регионов России. Взрывы разрушили частный дом, повредили гостиницу и унесли жизни людей. Обо всем, что известно к этому часу, рассказываем в нашем материале.

В Белгородской области дрон ударил по частному дому в поселке Пролетарский Ракитянского округа. От взрыва здание загорелось и полностью разрушилось. В момент атаки внутри находились люди, и не всем удалось выжить.

«Мужчина скончался на месте от полученных травм, несовместимых с жизнью. Выражаем соболезнования родным и близким. Второй пострадавший получил ранение мягких тканей головы. Медицинская помощь оказана на месте, от предложенной транспортировки в стационар мужчина отказался», — сообщили в оперштабе Белгородской области.

Сотрудники МЧС потушили пожар. Позже спасатели обнаружили там еще двух погибших.

«На месте происшествия обнаружены супруга погибшего и их 24-летняя дочь. Приносим самые искренние соболезнования родным и близким погибших», — добавили в оперштабе.

В Ростовской области обломки сбитого дрона упали на здание гостиницы в хуторе Северный Сад. Силы ПВО уничтожили беспилотники в Миллеровском районе.

«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в Миллеровском районе. В результате падения БПЛА в хуторе Северный Сад повреждено здание гостиницы. Возникло возгорание, которое уже ликвидировано. Пострадавших нет. Экстренные службы работают на месте происшествия», — написал губернатор Юрий Слюсарь.

В течение прошедшей ночи сбили 29 беспилотников, рассказали в Минобороны РФ. Дроны уничтожили над Белгородской, Брянской, Тульской, Ростовской областями, Московским регионом и над акваториями Черного и Азовского морей.

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Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Атака беспилотника Пожар Жертва
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Журналист 72.RU
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