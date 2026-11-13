Она мечтала стать певицей, он торговал людьми. «Ждуля» полюбила зэка и собралась за него замуж — свадьбу сорвала бабушка

Отношения начались с дружбы Источник: dianagsdofficial / vk.ru

23-летняя Диана Гайфуллина из Нижнего Новгорода мечтала стать певицей и в погоне за мечтой уехала в Москву. Но в планы вмешались чувства: она полюбила заключенного и оказалась втянута в запутанную юридическую драму. Парня Дианы обвинили в торговле людьми, и ей пришлось разбираться в тонкостях международного права, чтобы спасти своего избранника. NN.RU рассказывают, как завязалась эта история и что сейчас происходит в жизни бывшей участницы шоу «Ждули».

Уехала покорять Москву

Сейчас Диана развивает актерскую карьеру Источник: dianagsdofficial / vk.ru

Отец девушки — военный в отставке, занявшийся строительством, а мама владеет косметологической клиникой. У Дианы есть старший брат и три младшие сестры, поэтому навыки заботы о детях она получила еще в детстве.

Источник: Канал Ю / Скриншот из шоу «Ждули»

В 18 лет она переехала в Казань к своему парню, поступив в университет на маркетолога, но после болезненного разрыва приняла импульсивное решение перебраться в Москву, чтобы осуществить мечту — стать певицей. Именно там благодаря подруге она узнала историю Богдана.

«Она мне звонит, чтобы поделиться эмоциями, и говорит, что Богдана задержали просто ни за что, на него непонятно что вешают, и он находится в СИЗО. У его ассистента был доступ к его соцсетям, так как у него свой бизнес, и он песни пишет. И я просто решаю ему помочь и организовываю для него сбор», — вспоминает Диана.

Любовь по переписке

Богдана обвиняют в торговле людьми Источник: Канал Ю / Скриншот из шоу «Ждули»

Богдан Петров, 25-летний уроженец Нижнекамска, был задержан в Черногории по подозрению в торговле людьми. Он приехал туда с минской группой для организации концерта. В один из дней в комнату, где остановились музыканты, вломились полицейские и скрутили всех.

«К нам в отель ворвались около сотни сотрудников разных спецслужб с ордером на обыск по причине фальсификации личных документов. Всех нас отвезли в полицейский участок, всех девушек потом посадили в автобус и увезли в неизвестном направлении, а парней выпустили, вернув все изъятые личные вещи. Через три дня меня снова вызвали в полицейский участок и арестовали, обвинив в торговле людьми. Полиция под угрозами заставила наших подруг подписать фальсифицированные показания без присутствия адвоката и переводчика», — рассказывал о своем задержании Богдан.

В Черногорию он привез музыкальную группу Источник: Канал Ю / Скриншот из шоу «Ждули»

На момент съемок шоу парень находился в СИЗО два года. Диана поверила, что его подставили, и включилась в процесс спасения: она организовала сбор средств в интернете, чтобы оплатить адвокатов, и начала изучать юридические тонкости.

«Он мне звонил, писал письма, мы были друзьями какое-то время. Но потом он сказал: „Давай попробуем отношения. Жди меня, и у нас всё будет классно, всё будет в твоей жизни — просто дождись“.

Диана прониклась историей Богдана Источник: Канал Ю / Скриншот из шоу «Ждули»

«Хочу замуж, хочу кольцо»

Диана выбрала свадебное платье для росписи с Богданом в СИЗО Источник: Канал Ю / Скриншот из шоу «Ждули»

Спустя год отношений Богдан сделал Диане предложение.

Петров говорил, что его подставили Источник: Канал Ю / Скриншот из шоу «Ждули»

Родные Дианы, особенно отец, были категорически против этих отношений. Но девушка не сдалась: собрала документы для ЗАГСа и даже успела выбрать свадебное платье.

«Я хочу замуж, я хочу кольцо, я хочу понимать, что у меня есть муж. Мы уже год знакомы, год переписываемся, и это всё не сразу началось, я же тоже не дура. Всё началось с дружбы, а потом переросло в любовь. Я хочу просто жить свою жизнь, не такую, как они хотят», — отвечала она на нападки близких.

Сказка кончилась

Богдан просил Диану прописать его в квартире у бабушки Источник: Канал Ю / Скриншот из шоу «Ждули»

После предложения парень начал склонять Диану к тому, чтобы та прописала его в квартире у бабушки, — это было нужно для его экстрадиции. Парня могли перевести в российское СИЗО, а в лучшем случае — поместить в изолятор рядом с Нижним Новгородом.

Однако бабушка наотрез отказалась прописывать в своей квартире заключенного:

«Я не хочу остаться бомжом, и втянута в это я быть не хочу. Ты его знаешь, ты его любишь, но для меня это совершенно чужой человек. Выйдет он — и начнется. Моя житейская мудрость говорит о том, что делать так не надо», — говорила она.

Богдан решил отказаться от женитьбы на Диане Источник: Канал Ю / Скриншот из шоу «Ждули»

Закончилась история не так, как в сказке. Когда Богдан узнал, что бабушка Дианы в очередной раз отказала ему в прописке, он сам передумал жениться.

«Я не ожидала, что он мне скажет, что свадьбы не будет. Но его можно понять. Он не знает, когда выйдет. А чего хотят любые парни? Они хотят свободы, они хотят кайфануть и получить то, чего их лишили. А я хочу серьезности и семью, здесь наши ценности расходятся. На первый взгляд эта ситуация кажется потраченными нервами, но она стала для меня важным уроком», — заключила Диана.

Жизнь после проекта

Диана после проекта живет на Бали Источник: dianagsdofficial / vk.ru

После завершения съемок Диана не исчезла из поля зрения. Судя по ее страницам в соцсетях, девушка продолжает записывать песни, ведет блог, много путешествует и пробует себя как актриса. Она прошла начальные курсы актерского мастерства в Школе драмы Германа Сидакова и уже снялась в нескольких короткометражках.

Бывшая участница телешоу окончила курсы актерского мастерства Источник: dianagsdofficial / vk.ru

Никаких упоминаний о Богдане или новом избраннике в соцсетях участницы телешоу нет. Зрители даже предположили, что на самом деле девушка не была «ждулей», а просто снялась в программе как актриса. Однако в комментариях под выпуском пользователи рассказали, что подруги Дианы подтвердили ее отношения с заключенным.

Она много путешествует Источник: dianagsdofficial / vk.ru И, по всей видимости, ни о чем не жалеет Источник: dianagsdofficial / vk.ru