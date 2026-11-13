Мужчина с ножом отобрал у полицейского пистолет — при задержании он покончил с собой

В ходе борьбы мужчина завладел табельным оружием и скрылся Источник: Александр Подопригора / 161.RU

В Сургуте мужчина с ножом напал на участкового в отделении полиции. Он отобрал у сотрудника табельный пистолет и скрылся, а при задержании свел счеты с жизнью.

«Находившийся в состоянии опьянения 24-летний местный житель прибыл на участковый пункт полиции с целью подачи заявления. Внезапно он достал нож и совершил нападение на участкового уполномоченного. В ходе борьбы злоумышленник завладел табельным оружием и скрылся», — рассказала РИА Новости начальник пресс-службы УМВД России по ХМАО — Югре Ольга Абмайкина.

Полицейский не пострадал. Силовики установили местонахождение мужчины и выехали на задержание. При попытке задержания он покончил с собой.