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Происшествия Мужчина с ножом отобрал у полицейского пистолет — при задержании он покончил с собой

Мужчина с ножом отобрал у полицейского пистолет — при задержании он покончил с собой

Нападавшему было 24 года

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В ходе борьбы мужчина завладел табельным оружием и скрылся | Источник: Александр Подопригора / 161.RUВ ходе борьбы мужчина завладел табельным оружием и скрылся | Источник: Александр Подопригора / 161.RU

В ходе борьбы мужчина завладел табельным оружием и скрылся

Источник:
Александр Подопригора / 161.RU

В Сургуте мужчина с ножом напал на участкового в отделении полиции. Он отобрал у сотрудника табельный пистолет и скрылся, а при задержании свел счеты с жизнью.

«Находившийся в состоянии опьянения 24-летний местный житель прибыл на участковый пункт полиции с целью подачи заявления. Внезапно он достал нож и совершил нападение на участкового уполномоченного. В ходе борьбы злоумышленник завладел табельным оружием и скрылся», — рассказала РИА Новости начальник пресс-службы УМВД России по ХМАО — Югре Ольга Абмайкина.

Полицейский не пострадал. Силовики установили местонахождение мужчины и выехали на задержание. При попытке задержания он покончил с собой.

В пресс-службе региональной полиции уточнили, что нападавший родился в Челябинске, но в последнее время жил в Сургуте. В СК возбудили уголовное дело по трем статьям Уголовного кодекса: о применении насилия к представителю власти, хищении огнестрельного оружия и его незаконном хранении.

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Анатолий МармышевАнатолий Мармышев
Анатолий Мармышев
Корреспондент оперативной редакции
Россия Сургут УМВД Челябинск
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