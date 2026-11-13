В Ярославской области выявили ущерб на полмиллиарда при строительстве очистных

В Ярославской области продолжаются скандалы, связанные с проектом «Оздоровление Волги» Источник: «Народный фронт» в Ярославской области

В Ярославской области выявили ущерб бюджету на полмиллиарда при строительстве и реконструкции очистных сооружений.

Нарушения зафиксировала Ярославская межрайонная природоохранная прокуратура. Правоохранители провели проверку исполнения законодательства при реализации мероприятий по обеспечению надлежащего водоотведения, в том числе в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги».

«Установлено, что организациями в ходе выполнения муниципальных контрактов по проектированию, строительству и реконструкции очистных сооружений в Борисоглебском, Некоузском, Некрасовском, Рыбинском районах проигнорированы требования строительных норм и правил, что не позволило достичь целевых показателей по очистке сточных вод», — констатировали в прокуратуре.

Волжский межрегиональный природоохранный прокурор обратился в Арбитражный суд Ярославской области с требованием к организациям возместить нанесенный вред и вернуть деньги. Требования были удовлетворены в полном объеме.

«На проектировщиков и подрядчиков возложена обязанность возместить причиненный муниципальным образованиям ущерб», — сообщили в прокуратуре.

После вступления судебного акта в законную силу природоохранная прокуратура будет контролировать его исполнение.

Напомним, очистные сооружения в Ярославской области строились с 2019 по 2024 год. В них вложили 6,9 миллиарда рублей из федерального бюджета, свои средства добавлял и регион. Однако проверка, проведенная в 2024 году, показала, что многие объекты не выполняют своих функций. Качество воды после очистки на них не дотягивало до установленных норм. Больше всего нареканий у проверяющих вызвало состояние очистных в Красном Профинтерне (предельная концентрация загрязняющих веществ здесь оказалась превышена по всем показателям), в Большом Селе и поселке Тихменево (большинство показателей не дотягивало до нормы), в Новом Некоузе (канализация шла просто на рельеф).

На исправление дефектов в 2025 году из бюджета области выделили субсидию — 100 миллионов рублей. Часть оставшихся средств используют и в 2026 году.