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Экология Оздоровление Волги В Ярославской области выявили ущерб на полмиллиарда при строительстве очистных

В Ярославской области выявили ущерб на полмиллиарда при строительстве очистных

Продолжаются скандалы, связанные с проектом «Оздоровление Волги»

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В Ярославской области продолжаются скандалы, связанные с проектом «Оздоровление Волги» | Источник: «Народный фронт» в Ярославской областиВ Ярославской области продолжаются скандалы, связанные с проектом «Оздоровление Волги» | Источник: «Народный фронт» в Ярославской области

В Ярославской области продолжаются скандалы, связанные с проектом «Оздоровление Волги»

Источник:

«Народный фронт» в Ярославской области

В Ярославской области выявили ущерб бюджету на полмиллиарда при строительстве и реконструкции очистных сооружений.

Нарушения зафиксировала Ярославская межрайонная природоохранная прокуратура. Правоохранители провели проверку исполнения законодательства при реализации мероприятий по обеспечению надлежащего водоотведения, в том числе в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги».

«Установлено, что организациями в ходе выполнения муниципальных контрактов по проектированию, строительству и реконструкции очистных сооружений в Борисоглебском, Некоузском, Некрасовском, Рыбинском районах проигнорированы требования строительных норм и правил, что не позволило достичь целевых показателей по очистке сточных вод», — констатировали в прокуратуре.

Волжский межрегиональный природоохранный прокурор обратился в Арбитражный суд Ярославской области с требованием к организациям возместить нанесенный вред и вернуть деньги. Требования были удовлетворены в полном объеме.

«На проектировщиков и подрядчиков возложена обязанность возместить причиненный муниципальным образованиям ущерб», — сообщили в прокуратуре.

После вступления судебного акта в законную силу природоохранная прокуратура будет контролировать его исполнение.

Напомним, очистные сооружения в Ярославской области строились с 2019 по 2024 год. В них вложили 6,9 миллиарда рублей из федерального бюджета, свои средства добавлял и регион. Однако проверка, проведенная в 2024 году, показала, что многие объекты не выполняют своих функций. Качество воды после очистки на них не дотягивало до установленных норм. Больше всего нареканий у проверяющих вызвало состояние очистных в Красном Профинтерне (предельная концентрация загрязняющих веществ здесь оказалась превышена по всем показателям), в Большом Селе и поселке Тихменево (большинство показателей не дотягивало до нормы), в Новом Некоузе (канализация шла просто на рельеф).

На исправление дефектов в 2025 году из бюджета области выделили субсидию — 100 миллионов рублей. Часть оставшихся средств используют и в 2026 году.

Все подробности по этой теме мы публикуем в сюжете.

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Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Очистные сооружения Прокуратура Ущерб
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Комментарии
6
Гость
1 час
А губернатор Евраев не несет ответственность за такой масштабный ущерб бюджету? Где его "контроль",о котором визжат боты на этом ресурсе? А?!
Гость
1 час
Подводим итоги.Очистных НЕТ,денег НЕТ, уголовных дел НЕТ. Красота!
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Гость
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