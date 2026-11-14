Сразу 200 разновидностей инфекций разгулялись во время похолоданий

Коронавирус эволюционирует Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Более 200 штаммов респираторных инфекций циркулируют в России в текущем эпидемиологическом сезоне, среди них находится и коронавирус. Об этом рассказал заместитель президента Российской академии образования, академик Геннадий Онищенко.

«Коронавирус эволюционирует, ищет свои лазейки, но сегодня он внедрился в эпидемическую популяцию и является одним из более 200 штаммов респираторных инфекций, которые сопровождают человека во время осенне-зимнего похолодания», — заявил Онищенко в беседе с РИА Новости.

Пик заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом в России ожидается в середине января, сообщал ранее академик. При этом сам эпидемиологический сезон продлится до марта или апреля, предупреждала доктор медицинских наук, врач-инфекционист и вирусолог Елена Малинникова.