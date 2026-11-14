Сразу 200 разновидностей инфекций разгулялись во время похолоданий

Более 200 штаммов респираторных инфекций циркулируют в России в текущем эпидемиологическом сезоне, среди них находится и коронавирус. Об этом рассказал заместитель президента Российской академии образования, академик Геннадий Онищенко.
«Коронавирус эволюционирует, ищет свои лазейки, но сегодня он внедрился в эпидемическую популяцию и является одним из более 200 штаммов респираторных инфекций, которые сопровождают человека во время осенне-зимнего похолодания», — заявил Онищенко в беседе с РИА Новости.
Пик заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом в России ожидается в середине января, сообщал ранее академик. При этом сам эпидемиологический сезон продлится до марта или апреля, предупреждала доктор медицинских наук, врач-инфекционист и вирусолог Елена Малинникова.
Опасаться новой волны коронавируса пока не стоит, заявил изданию «Абзац» Геннадий Онищенко. По его словам, Всемирная организация здравоохранения не фиксирует появления опасных мутаций. Согласно последним сводкам, резкого роста числа инфицированных также нет.
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