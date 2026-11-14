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Страна и мир В США экстренно остановили вылеты по всей стране: что произошло

В США экстренно остановили вылеты по всей стране: что произошло

Рейсы запретили до дальнейшего уведомления

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Международные рейсы решили принимать в индивидуальном порядке | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUМеждународные рейсы решили принимать в индивидуальном порядке | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Международные рейсы решили принимать в индивидуальном порядке

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) остановило вылеты самолетов по всей стране. Ведомство ввело экстренный запрет в пятницу, 13 ноября, сославшись на чрезвычайную ситуацию и соображения безопасности.

«По приказу Федерального командного центра воздушного движения все вылеты должны оставаться приостановленными до дальнейшего уведомления. Входящие международные рейсы будут обслуживаться в индивидуальном порядке», — говорится в официальном уведомлении FAA для авиаперевозчиков.

Точную причину сбоя в ведомстве не назвали. Однако источники CNN и Washington Examiner связали запрет с масштабным сбоем частот связи в центрах управления полетами по всей стране.

Самолеты, которые на момент объявления тревоги уже находились в воздухе, диспетчеры продолжают принимать. Незадолго до запрета FAA ограничило работу двух крупных аэропортов Чикаго.

Полная остановка авиасообщения — крайне редкая мера для США. Последний раз подобный запрет на все гражданские полеты власти вводили после терактов 11 сентября 2001 года, а также во время крупного сбоя системы оповещения пилотов NOTAM в январе 2023 года.

Обновлено в 00:55 (мск): Почти 7 тысяч рейсов задержали или отменили в США из-за проблем с оборудованием авиадиспетчеров. Такие данные приводит портал FlightAware.

Обновлено в 01:40 (мск): В США задержали или отменили уже более 10 тысяч рейсов. Министр внутренней безопасности Маркуэйн Маллин подчеркнул, что ситуация «не является повторением 11 сентября» и прямой угрозы для пассажиров нет. Власти не исключают кибератаку или сбой из-за внедрения искусственного интеллекта.

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Анатолий МармышевАнатолий Мармышев
Анатолий Мармышев
Корреспондент оперативной редакции
США Чикаго Полет авиации Аэропорт Полет
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