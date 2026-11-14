В США экстренно остановили вылеты по всей стране: что произошло

Международные рейсы решили принимать в индивидуальном порядке Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) остановило вылеты самолетов по всей стране. Ведомство ввело экстренный запрет в пятницу, 13 ноября, сославшись на чрезвычайную ситуацию и соображения безопасности.

«По приказу Федерального командного центра воздушного движения все вылеты должны оставаться приостановленными до дальнейшего уведомления. Входящие международные рейсы будут обслуживаться в индивидуальном порядке», — говорится в официальном уведомлении FAA для авиаперевозчиков.

Точную причину сбоя в ведомстве не назвали. Однако источники CNN и Washington Examiner связали запрет с масштабным сбоем частот связи в центрах управления полетами по всей стране.

Самолеты, которые на момент объявления тревоги уже находились в воздухе, диспетчеры продолжают принимать. Незадолго до запрета FAA ограничило работу двух крупных аэропортов Чикаго.

Полная остановка авиасообщения — крайне редкая мера для США. Последний раз подобный запрет на все гражданские полеты власти вводили после терактов 11 сентября 2001 года, а также во время крупного сбоя системы оповещения пилотов NOTAM в январе 2023 года.

