Вам вино с доставкой на дом. Как «Почта России» осваивает алкогольный рынок на фоне убытков

Теперь на почте будут не только макароны и консервы, но и алкоголь Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

«Почта России» готовится освоить новое направление — доставку вина, заказать которое можно будет онлайн. Государственная компания станет оператором эксперимента по дистанционной продаже отечественной винодельческой продукции. Правда, получить бутылку можно будет не раньше чем через сутки после оформления заказа. Соответствующие законопроекты Госдума приняла в первом чтении 11 ноября. Новое направление призвано поддержать финансовое положение почтового оператора, который продолжает приносить миллиардные убытки, несмотря на улучшение отдельных показателей и помощь государства. Как будет работать новая схема и что происходит с финансами компании — читайте в материале «Фонтанки.ру».

Доставка будет, но не сразу

Законопроекты предусматривают проведение эксперимента по дистанционной продаже вина через специализированный сайт «Почты России». На первом этапе нововведение затронет только Москву и Московскую область. Когда эксперимент могут распространить на другие города, в законопроекте не указано; географию правительство сможет расширить позже.

Заказать таким способом можно будет обычное, игристое и крепленое вино, произведенное из российского винограда. Законопроект также допускает участие винодельческой продукции из винограда, выращенного в странах Евразийского экономического союза, при условии подтверждения его происхождения.

Продавцами выступят винодельческие предприятия, допущенные к эксперименту. «Почта России» предоставит им площадку для оформления заказов, обеспечит хранение продукции и возьмет на себя доставку. При этом договор купли-продажи заключается непосредственно между производителем и потребителем.

Участие виноделов в эксперименте добровольное. Для них предусмотрен специальный перечень, формированием которого займется Минсельхоз. Контролировать соблюдение требований законодательства об обороте алкоголя и подключение почтового оператора к ЕГАИС будет Росалкогольтабакконтроль.

Для оформления заказа покупателю потребуется подтвердить совершеннолетие через «Госуслуги». Получить вино можно будет по указанному адресу или в отделении почтовой связи. При вручении заказа возраст получателя проверят повторно — через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) или по соответствующему документу.

Рассчитывать на немедленную доставку алкоголя не стоит. По законопроекту «Почта России» сможет передать покупателю вино только по истечении 24 часов с момента отправки подтверждения о заключении договора купли-продажи. На эту особенность обратил внимание председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«У них есть желание выпить, они его реализуют только через сутки», — отметил спикер нижней палаты парламента.

По его словам, такое ограничение должно стать сдерживающим фактором. По слвоам Володина, депутаты рассчитывают сохранить соответствующую норму при подготовке законопроекта ко второму чтению. При этом распространять эксперимент на крупнейшие маркетплейсы власти не намерены.

«Это решение поддержит саму „Почту России“, продвинет и отечественных товаропроизводителей, но расширять этот перечень и предоставлять такое право маркетплейсам не планируется», — заявил Володин.

Во время обсуждения инициативы председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина выразила опасение, что ко второму чтению разрешение могут распространить на другие алкогольные напитки, в том числе пиво и медовуху. Володин поддержал необходимость сохранить ограничения, а глава Минсельхоза Оксана Лут заверила, что ведомство не планирует расширять эксперимент. По ее словам, возможные изменения могут касаться только ужесточения требований.

Сама «Почта России» уже заявила о готовности к нововведению. Генеральный директор компании Михаил Волков сообщил, что оператор провел подготовительную работу совместно с Росалкогольтабакконтролем, в том числе по вопросам учета и прослеживаемости продукции. Кроме того, подготовлены мощности для хранения вина и его доставки, а у компании есть собственные курьерские службы.

Впрочем, пока речь идет лишь о законодательной инициативе. Правительство внесло соответствующие законопроекты еще в апреле 2023 года. Изначально эксперимент предполагалось провести с ноября 2023 по июль 2026 года, но документы так и не были приняты.

Теперь сроки планируется перенести на 2027–2029 годы. Как пояснил заместитель министра финансов Алексей Сазанов, окончательные даты определят при подготовке законопроектов ко второму чтению. По его словам, если эксперимент окажется неудачным, его завершат досрочно.

Вино на фоне миллиардных убытков

На нехватку клиентов «Почте России» жаловаться не приходится Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Новый вид деятельности «Почта России» собирается освоить на фоне непростой финансовой ситуации. Дополнительные услуги могут стать одним из способов укрепления положения компании, хотя прогнозов относительно доходов от продажи вина пока нет.

Как писала «Фонтанка.ру», по итогам 2025 года чистый убыток «Почты России» составил 18,7 миллиарда рублей. Это на 1,9 миллиарда рублей меньше, чем годом ранее, однако операционные показатели компании ухудшились. Выручка сократилась на 4 миллиарда рублей, а убыток от продаж вырос на 16,7%, достигнув 14,7 миллиарда рублей.

В 2026 году ситуация остается сложной. Согласно бухгалтерской отчетности компании за январь–сентябрь, с которой ознакомилась «Фонтанка.ру», чистый убыток «Почты России» за девять месяцев составил 7,6 миллиарда рублей. Для сравнения: за аналогичный период прошлого года компания потеряла почти 9 миллиардов рублей.

Получается, что по итогам девяти месяцев чистый убыток компании сократился на 15,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом выручка «Почты России» увеличилась со 158,1 до 166,4 миллиарда рублей, а вместо прошлогоднего убытка от продаж в 10,7 миллиарда рублей компания получила прибыль от продаж в размере 4,2 миллиарда рублей.

Тем не менее проблемы с финансовой устойчивостью сохраняются. Как следует из пояснений к отчетности, на конец сентября краткосрочные обязательства «Почты России» превышали ее оборотные активы на 35,7 миллиарда рублей. Годом ранее этот разрыв составлял 25,6 миллиарда рублей.

Кроме того, к концу сентября кредиторская задолженность компании достигла 54 миллиардов рублей против 45,9 миллиарда рублей на начало года.

В отчетности руководство «Почты России» указывает, что компания получила убыток в связи с существенными изменениями в операционной среде. При этом оператор не планирует существенно сокращать свою деятельность и рассчитывает улучшить финансовое положение за счет дальнейших преобразований, сокращения краткосрочных обязательств и увеличения денежных потоков.

Государство продолжает помогать

К концу года почтовый оператор подходит с гигантскими убытками Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Несмотря на финансовые трудности, государство продолжает поддерживать почтового оператора.

Так, в октябре 2026 года «Почта России» получила из федерального бюджета 7,39 миллиарда рублей. Эти деньги, согласно пояснениям к бухгалтерской отчетности, предоставлены в качестве бюджетных инвестиций для погашения долговых обязательств компании с последующим увеличением доли государства в ее уставном капитале.