Михаил Федотов дал комментарий у ворот колонии

Сегодня в ярославской колонии № 1 побывал глава Совета при президенте РФ по правам человека Михаил Федотов. После посещения ИК он рассказал журналистам, какие выводы сделал.

Речь Федотова целиком:

— Это страшное зрелище. Десять минут не для слабонервных. То, что мы увидели, абсолютно опровергает те выводы, которые были сделаны следственными органами год назад. Но у следственных органов этих материалов не было. И мы сегодня разговаривали и с представителями Следственного комитета, и с прокуратурой, и с федеральной службой исполнения наказаний. Мне кажется, что мы поняли друг друга. Если бы следователь был более настойчив. Если бы он не только доверялся самим видеозаписям и все-таки стал бы искать и другие доказательства, в том числе вещественные доказательства, он мог бы и тогда, год назад, прийти к правильным выводам. А сейчас мы вынуждены возвращаться к тем решениям, которые были приняты год назад. И сейчас мы понимаем, что это были решения-то неправильные.

Мне угрожают местью: адвокат избитого в ярославской колонии заключённого экстренно уехала из России.



Также Михаил Федотов считает, что общественная наблюдательная комиссия должна как можно чаще посещать колонию. Чем больше у неё будет прав, тем меньше возможностей нарушать. Вместе с Федотовым колонию посетил и уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин.

Громкий скандал в Ярославской области разгорелся после того, как было опубликовано видео жестоких пыток в колонии № 1 за Волгой. В воспитательной комнате заключенного раздели, распяли на столе, выкручивали руки и били палками по пяткам. Скандал уже стал международным.



В этой колонии уже были нарушения

Уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин рассказал, что обращения от заключённых из первой колонии он получал не раз. Более того, он знал об инциденте с избиением 23-летнего Макарова, и уже спустя два дня после случившегося был в колонии. Тогда правозащитнику показали только первую часть видео, на которой заключённый сам вёл себя вызывающе, за что и получил несколько ударов резиновой палкой.

Уполномоченный по правам человека Сергей Бабуркин рассказывает о нарушениях в колонии

– Колония привлекла мое внимание в августе 2015 года, когда заключенные выбрасывали вещи в знак протеста против жесткого обращения. Потом первое сообщение о применении физической силы в феврале 2017 года. Тогда проверка показала что к Макарову применение физической силы было законно, – рассказал Сергей Бабуркин. – Потом аналогичное обращение 21 апреля. После этого мы имеем 29 июня - продолжение этой серии.



Мы задали правозащитникам закономерный вопрос: почему тогда все эти 18 сотрудников колонии отстранены от работы только сейчас? Если все знали и догадывались, что побои были жестокими.

– Год назад медицинская экспертиза подтвердила синяки на пятках заключённого. Прокуратура ответила, что характер мер сотрудников колонии превышал допустимые, но следственный комитет принял решение отказать в возбуждении уголовного дела, – ответил правовой омбудсмен Сергей Бабуркин.

ФСИН: виноваты мы

Делегация в колонию приехала большая. Среди правозащитников - заместитель директора ФСИН России Анатолий Рудый. Он рассказал, как могло видео проникнуть в интернет, и кто больше виноват в случившемся.

Заместитель директора ФСИН России Анатолий Рудый

– А вы про заключённого спросить не хотите? У него уже 136 нарушений с момента перевода в восьмую колонию. Он всегда старался сделать так, чтобы вызвать крайнюю реакцию сотрудников колонии. Так кто не прав в этой ситуации? – высказался Анатолий Рудый. – К сожалению заявляю: наши сотрудники полностью не справились со своими обязанностями.

И рассказал о записи пыток:

– Это запись одного из младших инспекторов. Некоторые не дальнозоркие сотрудники мало того, что записали, потом запись скрывали при внутренней проверке. Вероятно, потом ее продали. Но в этом ещё разберётся следствие, - добавил Анатолий Рудый.