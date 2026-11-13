Звезда «Дома-2» Тата Блюменкранц попала в ДТП в Дубае — в каком она состоянии

Блюменкранц уже несколько лет живет в ОАЭ и редко делится подробностями своей личной жизни Источник: tatablum8 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

33-летняя участница «Дома-2» (16+) показала последствия аварии в Дубае. Незадолго до этого под колеса автомобиля попал ее экс-супруг Валерий Блюменкранц.

Тата Блюменкранц рассказала о серьезном происшествии в Объединенных Арабских Эмиратах, где она живет уже несколько лет. Бывшая участница телестройки стала жертвой автомобильной аварии и теперь нуждается в медицинской помощи.

О случившемся 33-летняя Тата сообщила в социальных сетях. Она продемонстрировала многочисленные гематомы и повреждения кожи, которые остались после ДТП. Судя по эмоциональному состоянию блогера, пережитое далось ей нелегко.

«Я чувствую себя так плохо», — произнесла Блюменкранц, едва сдерживая слезы.

Сейчас Тата находится под присмотром медиков. Подробности столкновения, степень тяжести травм и сроки восстановления она пока не раскрыла.

Тата находится под наблюдением врачей, но пока не раскрывает подробности аварии и сроки восстановления Источник: tatablum8 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Примечательно, что это уже вторая автомобильная авария в Дубае, затронувшая семью Блюменкранц за короткое время. В начале октября о своем несчастье сообщил бывший муж Таты Валерий. Его сбил автомобиль, после чего мужчине потребовалось лечение в больнице.

Тогда Валерий объяснил, почему надолго исчез из социальных сетей и перестал отвечать знакомым.

«Всех приветствую! Хочу извиниться перед всеми, кому долгое время не отвечал на сообщения и звонки. К сожалению, 10 дней назад меня сбила машина. Получил сотрясение мозга. И первые пять дней состояние было настолько тяжелым, что я практически не мог встать с кровати.

Сейчас, к счастью, мне уже гораздо лучше, постепенно прихожу в себя и возвращаюсь к привычной жизни. Но впереди еще как минимум пара недель восстановления. Плюс судебные разбирательства», — делился Валерий.

Отношения бывших супругов складываются непросто. После развода Тата не скрывала претензий к Валерию, особенно когда речь заходила об их общей дочери Бетти. По словам женщины, отец не всегда проявлял достаточно инициативы в общении с девочкой, а финансовое участие в ее воспитании тоже вызывало вопросы.

Валерий Блюменкранц в октябре получил сотрясение мозга после ДТП Источник: blumenkranz89 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Тате пришлось приложить немало усилий, чтобы наладить контакт между дочерью и ее папой. В интервью «СтарХиту» она подробно рассказывала, насколько болезненной была эта ситуация для ребенка.

«Я довольно долго шла к тому, чтобы Валера сблизился с дочкой. Потому что Бетти настолько нуждалась в мужском внимании, что называла папой даже незнакомых мужчин, — в очереди в магазине, например. Дома никогда не было никаких мужчин, кроме Валеры, поэтому она в принципе не понимала, кто такой папа и кого так называют. На первой встрече, разумеется, она тоже не сразу поняла, что этот дядя — ее папа», — рассказывала Блюменкранц.

Со временем ситуация изменилась.

«Самое важное, что сейчас они видятся, общаются и скучают друг по другу. Недавно я впервые в жизни отдала дочь Валере с Аней аж на три дня. Первый день они провели в развлечениях за периметром, а еще два — на поляне „Дома-2“. После даже опубликовала сторис, как Беттичка сидит на подоконнике, смотрит в окно и грустным голосом зовет папу, уже четко понимая, что зовет именно Валеру. Это, наверное, не может не тронуть сердце», — делилась Тата.

Тата Блюменкранц воспитывает дочь Бетти от брака с Валерием, с которым познакомилась на проекте «Дом-2» Источник: tatablum8 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

До телевизионной известности у Таты была довольно необычная биография. Она родилась в Грузии, а в 12 лет переехала с матерью и братом в Китай. Там девушка училась, участвовала в рекламных съемках и пробовала себя в актерской профессии. Кроме того, она освоила несколько языков, включая китайский, английский и французский.

В 2016 году Тата появилась на «Доме-2» (16+), где познакомилась с будущим супругом. Их отношения трудно было назвать спокойными: многочисленные ссоры регулярно становились предметом обсуждения остальных участников. В апреле 2017 года влюбленные поженились, летом у них родилась Беатриса, а уже в 2018-м брак распался.