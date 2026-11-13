24 человека погибли: автобус столкнулся с грузовиком на трассе. Новости 13 ноября

Людям пытались помочь прохожие и очевидцы Источник: Пул N3 / Telegram

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 13 ноября.

Жилой дом обрушился в Нью-Йорке

В Нью-Йорке трехэтажное здание 1930 года постройки внезапно обрушилось в котлован соседней строительной площадки.

На месте работают сотни пожарных и спасателей Источник: Conflict / Х

Погибли восемь человек, сообщил мэр города Зохран Мамдани. По его данным, среди погибших — двое детей и шестеро взрослых. 18 человек получили травмы, четверо из них находятся в критическом состоянии, пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

«Мы будем здесь до тех пор, пока не будем на 100% уверены, что под завалами больше нет людей. Хочу подчеркнуть: мы не перешли от спасательной операции к поиску тел погибших. Мы по-прежнему находимся на этапе поисково-спасательной операции», — сказал он на пресс-конференции.

Источник: Conflict / Х

На месте работают более 250 пожарных и спасателей. Из-за нестабильности конструкций тяжелую технику не используют: спасатели вручную расчищают завалы и ищут выживших.

Подросток с топором ворвался в школу в Забайкалье

Вооруженный топором и ножами подросток прорвался в школу Шелопугинского района Забайкальского края и заперся в кабинете с младшеклассниками. Учительница смогла убедить его успокоиться, после чего силовики задержали нападавшего. Об этом сообщил сайт Сhita.ru.

Уполномоченный по правам ребенка Наталья Эпова в Забайкальском крае взяла ситуацию на личный контроль и направила запросы в УМВД, СУ СК и региональный Минобр. По ее словам, подросток не состоял на учетах в школе и комиссии по делам несовершеннолетних, воспитывается в многодетной семье. Причины произошедшего предстоит установить по итогам проверки.

Водитель может нарваться на штраф или лишиться прав из-за номеров и шин

До 1 декабря водителям необходимо сменить резину на зимнюю, независимо от региона и погодных условий. Если этого не сделать, может последовать штраф. Об этом «Городским медиа» рассказала юрист Ольга Александрова.

По ее словам, действует правило: езда на летней резине с 1 декабря до конца февраля запрещена. Аналогично нельзя использовать зимнюю резину с 1 июня по конец августа. За нарушение предусмотрена административная ответственность (предупреждение или штраф в 500 рублей).

Отдельная тема — загрязненные госномера. Здесь всё зависит от обстоятельств. Если грязь появилась из-за погоды, речь идет о ч. 1 ст. 12.2 КоАП РФ. Наказание за это — предупреждение или штраф 500 рублей.

Если же инспектор установит, что водитель специально закрыл номера (грязью, снегом и т. д.), ответственность будет строже. По ч. 2 или ч. 2.1 той же статьи возможно лишение водительских прав, пояснила Александрова.

Для антипрививочников хотят ввести штрафы

Заведующая отделом вакцинопрофилактики Областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики (Свердловская область) Эльвира Рыбинскова в эфире программы «Акцент» на канале ОТВ предложила ввести административные штрафы для людей, отказывающихся от вакцинации. Речь пока только об инициативе — статус законопроекта не подтвержден.

Предложение озвучила завотделением областного центра общественного здоровья Источник: ОТВ

«Молодые люди не хотят прививать своих детей, такая тенденция есть, это даже уже мода. Не хотят вводить какие-то химические вещества. Есть люди, которые по религиозным убеждениям не хотят прививаться», — сказала Рыбинскова.

Она подчеркнула, что отказ от прививок опасен не только для самих людей, но и для окружающих, в том числе для тех, кому вакцинация противопоказана по состоянию здоровья или невозможна из-за возраста.

«Люди, которые не прививаются, могут являться источником инфекции для других. Поэтому отчасти штрафы нужны. Речь про тех, у кого есть определенные профессии, про детей в организованных коллективах. Чем больше людей не привито, тем больше циркулирует возбудитель», — отметила эксперт.

Минпромторг предложил изменить правила расчета и взыскания утильсбора

Минпромторг опубликовал документ о новых правилах для утилизационного сбора. Главная цель — унифицировать нормы для легковых автомобилей и самоходной техники (сейчас для них действуют разные акты). При этом в ведомстве подчеркнули, что сами ставки не поменяются.

Проект предполагает создание единой системы: расчет, уплата и взыскание сбора, а также возврат и зачет излишне перечисленных средств. В сопроводительных материалах фигурирует дата 1 мая 2027 года (в самом проекте дата не указана).

Речь про ситуации, когда человек ввез автомобиль для личного пользования, но допустил нарушения при таможенном оформлении (например, занизил стоимость или оформил платежи по ставкам, отличным от ставок единого таможенного тарифа ЕАЭС). У таможенных органов появится право отказывать в применении льготного режима. Для тех, кто указывает корректные данные, ситуация не изменится.

Новые требования к срокам

После оформления таможенного приходного ордера машину нужно будет поставить на учет в МВД в течение месяца (сейчас такого ограничения нет). Период в 12 месяцев (машина должна оставаться у владельца), по-видимому, будут считать с даты постановки на учет, а не с момента таможенного оформления. Нарушение условий повлечет доначисление сбора до «коммерческих» ставок. Адвокат движения «Свобода выбора» Сергей Радько отметил в беседе с «Известиями», что требования о доплате могут предъявляться в течение трех лет с момента ввоза.

Освобождение от сбора для машин старше 30 лет сохраняется. Но при одном условии — автомобиль должен быть признан культурной ценностью. Для этого потребуется заключение эксперта.

Минфин предложил обязать ЦБ передавать ФНС данные о гражданах

Минфин выступил с инициативой: Банк России должен передавать в ФНС сведения о людях, у которых есть признаки того, что они систематически получают доходы от других граждан.

Сейчас налоговые органы могут запрашивать у банков выписки по счетам обычных людей (не ИП) лишь в особых ситуациях, например при решении о взыскании задолженности или во время проверки (для этого требуется согласие руководителя вышестоящего органа). Новая поправка добавит еще одно основание — получение информации от ЦБ.

Речь идет о статье 85 Налогового кодекса. В перечне организаций, которые обязаны передавать данные в ФНС (сейчас там МВД, Росреестр, органы регистрации транспорта, нотариусы, Социальный фонд и другие), появится Центральный банк.

Премьера Венгрии обвинили в вымогательстве и домашнем насилии

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр обвинен в вымогательстве и домашнем насилии по отношению к бывшей жене Юдит Варге. Заявление в прокуратуру направила бывший депутат от партии «Фидес» Илона Экеш.

Обращение поступило в центральную следственную прокуратуру. Как утверждается в заявлении, в январе 2023 года Мадьяр тайно записал разговор с супругой без ее согласия, а затем использовал эту запись для шантажа вплоть до марта 2024 года. Поводом для обращения, по версии заявительницы, стали высказывания Варги на слушаниях парламентской комиссии и материалы СМИ.

Экеш пишет, что под давлением угроз Варга отложила развод и согласилась на невыгодные для себя условия, что привело к материальному ущербу. Она просит прокуратуру проверить обстоятельства создания записи и изучить аудиофайл. Сама Варга на тех же слушаниях рассказывала об угрозах и психологическом давлении со стороны бывшего мужа.

Власти готовят законопроект о «традиционных ценностях»

В России разрабатывают документ о «традиционных ценностях». Об этом заявил начальник управления президента по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Александр Харичев.

Он отметил, что законопроект опирается на указ президента № 809. Речь идет не о создании нового перечня, а о том, чтобы «раскрыть» существующие нормы. Ключевыми должны стать ценности, связанные с патриотизмом.

По словам Харичева, в ходе семинаров с историками и философами было выявлено 56 особенностей российского народа. На этой основе сформулировали «цивилизационный код»:

Вера (служение высокой цели);

Родина (патриотизм и суверенитет);

Правда (справедливость, совесть, честность);

Семья (гармония личности и группы);

Воля (свобода выбора).

В 10–11 классах введут единые учебники по русскому языку и литературе

С 1 сентября 2027 года российские старшеклассники будут учиться по единым учебникам по русскому языку и литературе. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

«Планируем с 1 сентября 2027 года уже начать введение единых учебников по русскому языку и литературе в 10–11-х классах, а с 1 января начать апробацию», — цитирует РИА Новости заявление.

Речь прозвучала на Международном съезде учителей и преподавателей русской словесности «Русский язык — язык дружбы и братства».

Минфин предложил сделать банки налоговыми агентами для налогов со вкладов

Минфин предложил изменить порядок уплаты НДФЛ с доходов по банковским вкладам. С 1 января 2027 года банки станут налоговыми агентами. Они будут рассчитывать и удерживать налог при выплате процентов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Речь идет о поправке ко второму чтению соответствующего законопроекта.

Суть изменений

По проекту банки будут удерживать НДФЛ по базовой ставке 13%. Для доходов выше 2,4 млн рублей будет действовать прогрессивная шкала. Финальное доначисление сделает ФНС.

Новый механизм предполагает ежемесячные расчеты и удержание налога в момент выплаты. При этом налог начисляется не на сам вклад, а только на процентный доход сверх необлагаемого лимита. Порог рассчитывается так: 1 млн рублей умножается на максимальную ключевую ставку Банка России за год. Если банки получат такие полномочия, удержание будет происходить в тот момент, когда сумма процентов превысит этот лимит.

Сроки

Дата вступления нормы в силу — 1 января 2027 года. До конца 2027 года банкам предстоит доработать IT-системы. Конкретные сроки ведомство определит после дополнительных обсуждений с участниками рынка.

В Индии 24 человека погибли при столкновении микроавтобуса с грузовиком

На востоке Индии микроавтобус столкнулся лоб в лоб с контейнерным грузовиком. Среди пассажиров были студенты колледжа. Погибли как минимум 24 человека, еще 11 получили ранения, часть из них в тяжелом состоянии.

Источник: Пул N3 / Telegram

«На востоке Индии микроавтобус столкнулся лоб в лоб с контейнерным грузовиком. Среди пассажиров были студенты колледжа. Погибли как минимум 24 человека, 11 пострадали, часть из них находится в тяжелом состоянии. Предварительно причиной аварии могло стать превышение скорости, приведшее к выезду на встречную полосу», — сообщили в правоохранительных органах.