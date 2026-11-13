Недвижимость
Знакомства
Погода
Телепрограмма
Афиша
Гороскоп
Курсы валют
Пробки
ZODY
Игры
Промокоды
RU76
Погода

Сейчас+2°C

Сейчас в Ярославле
Погода+2°

пасмурно, небольшие дожди

ощущается как -3

6 м/c,

ю-в.

 744мм 87%
Подробнее
2 Пробки
USD 82,15
EUR 91,03
Подорожает ли проезд?
Будущее ЦНТИ
Размер пенсий
Каталог новостроек Ярославля
Ярославцы — о Булановой
Проблема с лекарствами
Украсят центр на Новый год
Город «Разбиться об лед». В Ярославской области должны заменить больше 1,5 тысячи лифтов за три года

«Разбиться об лед». В Ярославской области должны заменить больше 1,5 тысячи лифтов за три года

Как собираются успеть

307
«Разбиться об лед». В Ярославской области должны заменить больше 1,5 тысячи лифтов за три года | Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RU«Разбиться об лед». В Ярославской области должны заменить больше 1,5 тысячи лифтов за три года | Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RU
Источник:

Ксения Филимонова / IRCITY.RU

13 ноября на заседании комитета Ярославской областной думы по ЖКХ обсуждали деньги, которые выделят на сферу в 2027 году. Затронули тему замены лифтов в многоквартирных домах региона. До 2030 года в регионе необходимо заменить около 1600 лифтов.

«Как мы сможем заменить все?» — спросила депутат Елена Кузнецова.

На это ответил заместитель председателя правительства — министр строительства и ЖКХ Ярославской области Александр Баланцев. Как он объяснил, в тех домах, которые собирают деньги на капремонт в общий котел, замена ложится на плечи фонда. В остальных, кто копит средства на спецсчете, это задача жильцов многоэтажек. Но есть нюанс.

«Есть дома, которые находятся в фонде капремонта, эти все лифты мы заменим. Есть дома, которые находятся на спецсчетах. К сожалению, есть тенденция, что выкачивают все деньги со спецсчета. И потом планируют дом отдать в фонд капремонта. Не заменяя лифт, ремонтируем другие направления и с нулевым счетом отдаем в 2029 году дом в общий котел. И фонд должен разбиться об лед и суметь поменять. Мы эту тенденцию потихоньку ломаем. Но есть немаленький пул домов, которые ожидают перехода в общий котел капремонта, где мы будем вынуждены за год поменять эти лифты. Мы должны быть готовы в бюджете 2028 года предусмотреть более значимую сумму. Мы к этой работе готовы и с заводами работаем», — объяснил Александр Баланцев.

Кроме того, он рассказал, что в ближайшие годы нужно предусмотреть в бюджете около 300 миллионов рублей на техническое обследование многоквартирных домов. Это нужно для того, чтобы актуализировать планы по капремонту.

В вашем доме есть лифт?

Да
Нет
ПО ТЕМЕ
Анна ЁлкинаАнна Ёлкина
Анна Ёлкина
главный редактор
Лифт Фонд капитального ремонта
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
5
Гость
2 часа
Если знали, что лифт скоро менять, зачем деньги на другое раскидывали?
Гость
2 часа
реально надо такие переходы жестче контролировать, иначе смысл спецсчета вообще теряется.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Старинные города, дворцы и океан. Как компания подруг из России дикарями отдохнула в Марокко
Анастасия Малышкина
Журналист 72.RU
Мнение
«Понимаю, что делаю фигню, но делаю»: 42-летняя редактор едва не лишилась сбережений под гипнозом «инспектора ФСБ» — что ее остановило
Миледи Винтер
Мнение
«Не знаем, где будем ночевать завтра»: влюбленные бросили работу и на 53 попутках добрались до Тихого океана
Фёдор Потехин
Мнение
Вы точно так делали! Сотрудница ПВЗ рассказала, что ее больше всего бесит в покупателях
Дарья
Мнение
«Словно акулы бросаются на деньги»: гневная колонка журналиста о современных ценах на ремонт
Мария Носенко
Корреспондент
Рекомендуем