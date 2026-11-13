«Разбиться об лед». В Ярославской области должны заменить больше 1,5 тысячи лифтов за три года

13 ноября на заседании комитета Ярославской областной думы по ЖКХ обсуждали деньги, которые выделят на сферу в 2027 году. Затронули тему замены лифтов в многоквартирных домах региона. До 2030 года в регионе необходимо заменить около 1600 лифтов.
«Как мы сможем заменить все?» — спросила депутат Елена Кузнецова.
На это ответил заместитель председателя правительства — министр строительства и ЖКХ Ярославской области Александр Баланцев. Как он объяснил, в тех домах, которые собирают деньги на капремонт в общий котел, замена ложится на плечи фонда. В остальных, кто копит средства на спецсчете, это задача жильцов многоэтажек. Но есть нюанс.
«Есть дома, которые находятся в фонде капремонта, эти все лифты мы заменим. Есть дома, которые находятся на спецсчетах. К сожалению, есть тенденция, что выкачивают все деньги со спецсчета. И потом планируют дом отдать в фонд капремонта. Не заменяя лифт, ремонтируем другие направления и с нулевым счетом отдаем в 2029 году дом в общий котел. И фонд должен разбиться об лед и суметь поменять. Мы эту тенденцию потихоньку ломаем. Но есть немаленький пул домов, которые ожидают перехода в общий котел капремонта, где мы будем вынуждены за год поменять эти лифты. Мы должны быть готовы в бюджете 2028 года предусмотреть более значимую сумму. Мы к этой работе готовы и с заводами работаем», — объяснил Александр Баланцев.
Кроме того, он рассказал, что в ближайшие годы нужно предусмотреть в бюджете около 300 миллионов рублей на техническое обследование многоквартирных домов. Это нужно для того, чтобы актуализировать планы по капремонту.
В вашем доме есть лифт?