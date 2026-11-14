Затопили коридор, заплатили еще и за кухню. Хозяйка залитой квартиры отсудила у соседей двойную компенсацию за ремонт — как она этого добилась

Апелляция указала, что отсутствие двери между комнатами не является перепланировкой, если не изменились площадь и назначение помещений. Поскольку в коридоре и кухне поклеены одинаковые обои, повреждение отделки в коридоре неизбежно влечет необходимость ремонта и кухни тоже.

Свердловский областной суд изменил решение районного суда: в пользу Виталии с соседки взыскали стоимость ремонта и коридора, и кухни. Всего — 141 257 рублей.

Вот что стало решающим в суде

Единство отделки и снятие обоев с производства

Суд учел, что обои в коридоре и на кухне одинаковые, стыкуются в единую композицию, дверей между помещениями нет. Это подтверждено фотографиями.

Отсутствие двери — не перепланировка

Суд первой инстанции ошибочно расценил отсутствие двери как незаконную перепланировку. Вот только перепланировка — это изменение границ, площади или внутренней планировки, влекущее необходимость внесения изменений в ЕГРН. Устранение дверного проема между коридором и кухней к таковому не относится.

Принцип полного возмещения ущерба

Согласно статье 15 Гражданского Кодекса РФ, потерпевший должен быть поставлен в положение, существовавшее до нарушения его прав. Если для устранения повреждений используются новые материалы, расходы включаются в реальный ущерб полностью.

Виновник не доказал, что существует другой, более разумный способ исправления повреждений.

«Если после залива повреждена только одна комната, но смежное помещение имеет единую отделку (одинаковые обои, которые уже невозможно купить) и не разделено дверью, вы вправе требовать возмещения ремонта обоих помещений, — убежден юрист Руслан Камалетдинов. — Суд подтвердил: формальная фиксация повреждений только в одном помещении не лишает собственника права на полное восстановление нарушенного права».