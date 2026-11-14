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Мой дом Карточки Затопили коридор, заплатили еще и за кухню. Хозяйка залитой квартиры отсудила у соседей двойную компенсацию за ремонт — как она этого добилась

Затопили коридор, заплатили еще и за кухню. Хозяйка залитой квартиры отсудила у соседей двойную компенсацию за ремонт — как она этого добилась

Ущерб оценили в 140 с лишним тысяч рублей

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Пострадавшей пришлось делать ремонт в двух комнатах, хотя залило только одну | Источник: Артем Устюжанин / E1.RUПострадавшей пришлось делать ремонт в двух комнатах, хотя залило только одну | Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Пострадавшей пришлось делать ремонт в двух комнатах, хотя залило только одну

Источник:

Артем Устюжанин / E1.RU

Дело житейское: затопили соседи. Кто-то договаривается миром, кто-то машет рукой, а героиня нашей сегодняшней публикации пошла в суд и взыскала с соседей больше 140 тысяч рублей на ремонт. Причем у нее залило только коридор, но ответчики заплатят за обновление еще и кухни, хоть она и не пострадала.

Как так вышло и в каких случаях можно предъявлять соседям такие требования? Об этом нашим коллегам из E1.RU рассказал юрист Руслан Камалетдинов — на основе реального кейса своей клиентки.

  1. Наглядный пример
  2. Почему областной суд встал на сторону пострадавшей
  3. Шаг 1. Зафиксируйте повреждения официально
  4. Шаг 2. Сохраните доказательства единства отделки
  5. Шаг 3. Направьте претензию виновнику потопа
  6. Шаг 4. В суде докажите необходимость ремонта и смежного помещения
  7. Шаг 5. Не бойтесь ссылаться на отсутствие перепланировки
1

Наглядный пример

Жительницу Екатеринбурга по имени Виталия затопила соседка — у жильцов сверху порвался шланг стиральной машины. Вода полностью залила коридор.

Виталия вызвала сотрудников УК, которые зафиксировали повреждения: желтые пятна на потолке, мокрые и отслоившиеся обои в коридоре.

При этом в квартире нет двери между коридором и кухней, а на стенах — одинаковые обои в едином стиле. И хотя формально кухню не залило, Виталия потребовала возместить ей расходы на грядущий ремонт и в этом помещении.

Обои, которыми были обклеены стены, хозяйка квартиры покупала в 2012 году — такие уже не найти, а если быть точнее — их сняли с производства. Частичный ремонт нарушил бы целостность всей отделки.

Обои хозяйка покупала в 2012 году&nbsp;— такие уже не найти | Источник: Руслан КамалетдиновОбои хозяйка покупала в 2012 году&nbsp;— такие уже не найти | Источник: Руслан Камалетдинов

Обои хозяйка покупала в 2012 году — такие уже не найти

Источник:

Руслан Камалетдинов

В конечном счете Виталия обратилась в районный суд, но там с соседки согласились взыскать деньги только за ремонт коридора — 63 889 рублей.

Суд принял решение, исходя из того, что:

  • согласно акту осмотра, поврежден был только коридор;

  • помещения коридора и кухни обособлены друг от друга;

  • доказательств законной перепланировки в квартире представлено не было.

Вот выдержка из решения суда первой инстанции | Источник: Руслан КамалетдиновВот выдержка из решения суда первой инстанции | Источник: Руслан Камалетдинов

Вот выдержка из решения суда первой инстанции

Источник:

Руслан Камалетдинов

Виталия не согласилась и подала апелляцию в Свердловский областной суд.

2

Почему областной суд встал на сторону пострадавшей

Свердловский областной суд изменил решение районного суда: в пользу Виталии с соседки взыскали стоимость ремонта и коридора, и кухни. Всего — 141 257 рублей.

Апелляция указала, что отсутствие двери между комнатами не является перепланировкой, если не изменились площадь и назначение помещений. Поскольку в коридоре и кухне поклеены одинаковые обои, повреждение отделки в коридоре неизбежно влечет необходимость ремонта и кухни тоже.

В результате Виталия выиграла дело | Источник: Руслан КамалетдиновВ результате Виталия выиграла дело | Источник: Руслан Камалетдинов

В результате Виталия выиграла дело

Источник:

Руслан Камалетдинов

Вот что стало решающим в суде

Единство отделки и снятие обоев с производства

Суд учел, что обои в коридоре и на кухне одинаковые, стыкуются в единую композицию, дверей между помещениями нет. Это подтверждено фотографиями.

Отсутствие двери — не перепланировка

Суд первой инстанции ошибочно расценил отсутствие двери как незаконную перепланировку. Вот только перепланировка — это изменение границ, площади или внутренней планировки, влекущее необходимость внесения изменений в ЕГРН. Устранение дверного проема между коридором и кухней к таковому не относится.

Принцип полного возмещения ущерба

Согласно статье 15 Гражданского Кодекса РФ, потерпевший должен быть поставлен в положение, существовавшее до нарушения его прав. Если для устранения повреждений используются новые материалы, расходы включаются в реальный ущерб полностью.

Виновник не доказал, что существует другой, более разумный способ исправления повреждений.

«Если после залива повреждена только одна комната, но смежное помещение имеет единую отделку (одинаковые обои, которые уже невозможно купить) и не разделено дверью, вы вправе требовать возмещения ремонта обоих помещений, — убежден юрист Руслан Камалетдинов. — Суд подтвердил: формальная фиксация повреждений только в одном помещении не лишает собственника права на полное восстановление нарушенного права».

<p>Руслан Камалетдинов</p><p>Руслан Камалетдинов</p>

Не соглашайтесь на частичную компенсацию, если ремонт только одной комнаты невозможен без нарушения целостности отделки смежного помещения.

Руслан Камалетдинов

юрист

«Фиксируйте единство отделки, сохраняйте фото и обжалуйте необоснованные решения суда первой инстанции», — добавил юрист.

Что делать, если вас залили соседи и в квартире пострадали смежные комнаты? Руслан Камалетдинов дал пошаговую инструкцию на такие случаи.

3

Шаг 1. Зафиксируйте повреждения официально

Первым делом немедленно вызовите представителя управляющей компании для составления акта осмотра. В акте должны быть перечислены все видимые повреждения по каждому помещению.

Если повреждена только одна комната, но отделка смежных помещений выполнена в едином стиле, между ними нет двери — попросите отразить это в акте (например: «Обои в коридоре и на кухне одинаковые, дверь отсутствует»).

Сделайте подробные фотографии, видео повреждений всей стены или помещения, чтобы было видно единство отделки.

4

Шаг 2. Сохраните доказательства единства отделки

Сфотографируйте стены в поврежденном и смежном помещении так, чтобы были видны рисунок обоев и отсутствие разделяющей двери.

Если есть чеки на обои или фото первоначального ремонта — сохраните их.

Пригласите независимого эксперта-оценщика. В заключении попросите отдельно рассчитать два варианта:

  • ремонт только поврежденного помещения;

  • ремонт поврежденного и смежного помещений с единой отделкой.

Это пригодится в суде.

5

Шаг 3. Направьте претензию виновнику потопа

Укажите общую сумму ущерба, приложите копию акта осмотра и заключение эксперта.

Если сосед отказывается возместить ущерб добровольно — подавайте иск в суд.

Важно отметить: споры о заливе квартиры регулируются общими нормами о возмещении вреда (статьи 15, 1064 Гражданского кодекса РФ). Для этой категории дел закон не требует обязательного направления претензии перед обращением в суд!

6

Шаг 4. В суде докажите необходимость ремонта и смежного помещения

Расходы на новые материалы включаются в реальный ущерб полностью, если ответчик не докажет более разумного способа исправления повреждений — сошлитесь на статью 15 Гражданского кодекса РФ и пункт 13 постановления пленума ВС РФ от 23.06.2015 № 25.

Представьте фотографии, подтверждающие единство отделки и отсутствие двери, доказательства снятия с производства ваших обоев.

Если суд первой инстанции откажет во взыскании за смежное помещение — обжалуйте решение в апелляции.

7

Шаг 5. Не бойтесь ссылаться на отсутствие перепланировки

Если суд укажет, что отсутствие двери — это перепланировка, возражайте. В силу части 2 статьи 25 Жилищного кодекса РФ перепланировка — это изменение границ, площади или внутренней планировки, влекущее изменение сведений ЕГРН.

Если вы сняли дверь между коридором и кухней — это не меняет площадь и назначение помещений, а значит, перепланировкой считаться не может.

Топили ли вас когда-нибудь соседи (или вы — их)?

Да, мою квартиру топили соседи сверху
Да, я сам(а) случайно топил(а) соседей
Нет, никогда не попадал(а) в такие ситуации

Также прочитайте, что делать, если в вашей квартире прорвало батарею: что нужно предпринять в первые часы после потопа и как правильно составить претензию и исковое заявление к управляющей компании или соседу.

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Елена АносоваЕлена Аносова
Елена Аносова
Редактор раздела «Образование»
Потоп Квартира Залив Суд ЖКХ Юрист Руслан Камалетдинов Инструкция
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