Уберут провода: где троллейбусам в Ярославле придется ездить на автономном ходу

«Мы обновили парк троллейбусов. Они с автономным ходом. Это нам позволит вернуть исторический облик центральной части города. Мы видим в этом только плюсы, потому что программа „Чистое небо“ себя хорошо зарекомендовала. Сокращения в пробеге у нас не планируется. Более того, использование автономного хода позволит продлить использование троллейбусов на тех территориях, где их раньше не было», — рассказал 13 ноября на заседании комитета Ярославской областной думы по градостроительству, транспорту, безопасности и качеству автомобильных дорог заместитель регионального министра дорожного хозяйства и транспорта Денис Марченко.