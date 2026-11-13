Уберут провода: где троллейбусам в Ярославле придется ездить на автономном ходу

В Ярославле стали известны участки дорог, где собираются убрать контактную сеть троллейбусов. Объявления на поиски подрядчиков на данные работы размещены на сайте Госзакупок. Участки распределены на 11 лотов.
Заказчиком работ выступает городское предприятие «Яргорэлектротранс». Срок выполнения работ — не позднее 30 декабря 2026 года.
«Мы обновили парк троллейбусов. Они с автономным ходом. Это нам позволит вернуть исторический облик центральной части города. Мы видим в этом только плюсы, потому что программа „Чистое небо“ себя хорошо зарекомендовала. Сокращения в пробеге у нас не планируется. Более того, использование автономного хода позволит продлить использование троллейбусов на тех территориях, где их раньше не было», — рассказал 13 ноября на заседании комитета Ярославской областной думы по градостроительству, транспорту, безопасности и качеству автомобильных дорог заместитель регионального министра дорожного хозяйства и транспорта Денис Марченко.
Подрядчик должен будет убрать провода, растяжки, кронштейны с фасадов зданий, крепления и другое оборудование.
Протяженность сети, где планируется демонтаж, составляет около 28 километров (без учета участка улицы Свободы от площади Волкова до ул. Городской вал, по которому километраж в документации не указан).
Общая сумма, которую планируют заплатить за работы, — порядка 32 миллионов рублей.
Демонтаж контактной сети троллейбусов в рамках программы «Чистое небо» пройдет на следующих участках:
№ 1 Московский проспект — от ул. Малая Пролетарская до площади Богоявления;
№ 2 ул. Б. Октябрьская — от Богоявленской площади до ул. Городской вал;
№ 3 ул. Ухтомского — от ул. Городской вал до вокзала Ярославль-Главный;
№ 4 ул. Свободы;
№ 5 проспект Ленина — от ЦНТИ до ул. Свободы;
№ 6 ул. Республиканская — от ЦНТИ до ул. Свободы;
№ 7 проспект Октября — от Красной площади до ул. Чехова;
№ 8 ул. Советская — от Красной площади до кольца ЯШЗ (включая кольцо ЯШЗ);
№ 9 ул. Ушинского — от Красной площади до площади Волкова;
№ 10 ул. Комсомольская — от площади Волкова до площади Богоявления;
№ 11 ул. Первомайская — от площади Богоявления до Красной площади;
№ 12 Торговый переулок — от ул. Комсомольской до ул. Первомайской;
№ 13 площадь Богоявления;
№ 14 площадь Волкова;
№ 15 Красная площадь;
№ 16 пл. Октябрьская;
№ 17 площадь вокзала Ярославль — Главный;
без номера: ул. Свободы — на участке от площади Волкова до ул. Городской вал.
Напомним, мы поинтересовались у властей, ждать ли повышения стоимости проезда в общественном транспорте Ярославской области.