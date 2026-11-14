Машину подорвали на ходу, пострадавший в тяжелом состоянии. Что известно о покушении на политолога в Москве

В Москве взорвали машину политолога Сергея Заворотного Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Утром 13 ноября в московском районе Чертаново Северное взорвался внедорожник Toyota Fortuner, за рулем которого находился 72-летний политолог и журналист Сергей Заворотный.

Заворотный работал пресс-секретарем и официальным представителем бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство, совершенном организованной группой. MSK1.RU рассказывает, что известно о происшествии к этому часу.

Хронология событий и состояние пострадавшего

Жители Кировоградской улицы в Москве услышали мощный хлопок около 10:20. Взрывная волна оказалась настолько сильной, что в расположенных рядом многоэтажках задрожали стекла. На ходу взорвался внедорожник Toyota Fortuner. Один из жителей района рассказал, что машина после удара еще какое-то время катилась по инерции, выехав на встречную полосу.

«Потом машина остановилась. Из нее выбрался водитель. Сам он из машины вышел или его выбросило, не рассмотрел. Но он точно стоял на ногах. Отошел на обочину. Там некоторое время стоял, смотрел на машину. Потом лег. На этом месте и остался лежать», — рассказал очевидец, наблюдавший происшествие из окон своей квартиры.

По словам очевидца, пострадавший сам выбрался из машины Источник: «Правдолюб Чертаново» / T.me

Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии Источник: «Правдолюб Чертаново» / T.me

Прибывшие медики госпитализировали пострадавшего в тяжелом состоянии. Сергей Заворотный получил серьезные ранения. По информации Агентства «Москва», в результате взрыва политологу оторвало левую руку. Помимо этого, у него диагностировали ушиб головного мозга, переломы ребер и открытый перелом правой голени.

Автомобиль сильно поврежден: взрывом выбило стекла, искорежило металл и разбросало обломки по дороге. Сильнее всего пострадала водительская сторона — от двери у сиденья водителя практически ничего не осталось. При этом машина не загорелась, а дыма практически не было, сообщили очевидцы.

Состояние автомобиля после взрыва на юге Москвы Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Обломки разлетелись по асфальту Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Версия следствия

Следственный комитет России уже возбудил уголовное дело.

На месте работали следователи и криминалисты, которые провели осмотр поврежденного автомобиля.

Следственный комитет на месте происшествия Источник: Следком / T.me

На месте работали оперативные службы Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Дорогу на время оперативных мероприятий перекрывали Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Изначально в СМИ появлялись сообщения о взрыве «установленного в машине газового оборудования», но эту версию впоследствии исключили.

По данным источника «Коммерсанта», сработало самодельное взрывное устройство (СВУ) мощностью около 300–500 граммов в тротиловом эквиваленте. Бомбу могли заложить под днищем внедорожника и привести в действие дистанционно.

Реакция бывшего премьер-министра Украины

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, чьим пресс-секретарем и советником ранее работал Заворотный, назвал произошедшее терактом. Он заявил, что потрясен случившимся и испытывает негодование.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров назвал произошедшее терактом Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Азаров выразил уверенность, что за взрывом стоят украинские спецслужбы. Он подчеркнул, что Сергей Заворотный занимался журналистскими расследованиями и защитой политзаключенных, а также критиковал киевский режим.

«У меня ни капли нет сомнений, что это работа киевских спецслужб и их агентуры на территории России. Ни капли сомнений нет. Я думаю, что самый главный мотив — это его публицистическая деятельность, нацеленная на разоблачение киевского режима», — сказал экс-премьер в эфире «Вестей».

Азаров уверен, что за взрывом на юге Москвы стоят украинские спецслужбы Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Экс-премьер также оценил состояние пострадавшего как «крайне тяжелое» и «достаточно критичное». «Известия» со ссылкой на собственный источник сообщили, что Сергей Заворотный впал в кому.

Кто такой Сергей Заворотный

72-летний Сергей Заворотный — кандидат исторических наук, публицист и журналист. Широкую известность он получил, работая пресс-секретарем Николая Азарова в период с 2010 по 2014 год, когда Украиной руководил Виктор Янукович. После событий 2014 года Заворотный покинул Киев и перебрался в Москву.

В России он продолжил заниматься журналистикой и политологией. В частности, он выпустил книгу под названием «Янукович сдал. Госдеп принял. Как Россия потеряла Украину. Записки советника Николая Азарова», в которой анализировал события Майдана и государственного переворота.

Сергей Заворотный критиковал украинские власти Источник: кадры из интервью телеканала «День ТВ» / Ok.ru

В последние годы Заворотный регулярно критиковал украинские власти и лично Владимира Зеленского. Также ранее он сотрудничал с изданием «Комсомольская правда».