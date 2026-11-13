В Ярославской области хотят организовать новые платные парковки

В Ярославской области хотят расширить зону платных парковок Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На организацию парковочного пространства в Ярославской области на 2027 год из бюджета региона предусмотрено 80,5 миллиона рублей.

«Это на обслуживание существующего комплекса. И мы прорабатываем расширение зоны платных парковок», — пояснил 13 ноября на заседании комитета Ярославской областной Думы заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Денис Марченко.

Напомним, платные парковки начали работать в Ярославской области в конце декабря 2025 года. Они обустроены в Ярославле, Рыбинске, Переславле-Залесском, Угличе и Ростове Великом.

В октябре стало известно, что платную парковку в Ярославле собираются сделать рядом с обновленным стадионом «Спартаковец».

Кстати, побывавший недавно в Ярославле московский блогер удивился особенностям оплаты парковок в центре города. Его поразило, что для местных жителей действует 50-процентная скидка.

«Теперь у меня вопрос. Какого хрена такого нет в Москве? Почему мы в Москве приезжаем в центр и ставим, как все, машины за 800 рублей, хотя мы жители Москвы. Интересно получается. Вывод такой — в Ярославле о людях думают и заботятся», — констатировал он.