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Дороги и транспорт Платные парковки В Ярославской области хотят организовать новые платные парковки

В Ярославской области хотят организовать новые платные парковки

Об этом сообщил заместитель министра дорожного хозяйства

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В Ярославской области хотят расширить зону платных парковок | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославской области хотят расширить зону платных парковок | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области хотят расширить зону платных парковок

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

На организацию парковочного пространства в Ярославской области на 2027 год из бюджета региона предусмотрено 80,5 миллиона рублей.

«Это на обслуживание существующего комплекса. И мы прорабатываем расширение зоны платных парковок», — пояснил 13 ноября на заседании комитета Ярославской областной Думы заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Денис Марченко.

Напомним, платные парковки начали работать в Ярославской области в конце декабря 2025 года. Они обустроены в Ярославле, Рыбинске, Переславле-Залесском, Угличе и Ростове Великом.

В октябре стало известно, что платную парковку в Ярославле собираются сделать рядом с обновленным стадионом «Спартаковец».

Кстати, побывавший недавно в Ярославле московский блогер удивился особенностям оплаты парковок в центре города. Его поразило, что для местных жителей действует 50-процентная скидка.

«Теперь у меня вопрос. Какого хрена такого нет в Москве? Почему мы в Москве приезжаем в центр и ставим, как все, машины за 800 рублей, хотя мы жители Москвы. Интересно получается. Вывод такой — в Ярославле о людях думают и заботятся», — констатировал он.

Ранее депутаты областной думы предлагали сделать полностью бесплатной парковку для одного из членов многодетных семей, зарегистрированного в Ярославской области, а также разрешить бесплатно парковаться жителям Ярославской области круглосуточно в выходные и нерабочие праздничные дни. Но пока эта инициатива не реализована.

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Комментарии
36
Гость
1 минута
Легальные мошенники
Гость
2 минуты
Если бы в Ярославле думали и заботились о жителях, то никаких платных парковок бы не было. Это забота о тех, кто с общественной собственности, принадлежащей нам всем, стрижет купоны в собственный карман.
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