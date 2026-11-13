«Ты должна терпеть». Как мама 5-летнего сына бежала от семейного ада, но была убита на пороге центра помощи женщинам

Источник: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Калининский районный суд Петербурга согласился со следствием и отправил под стражу до 11 января Ягуба Сулейманова. Накануне он убил мать своего ребенка.

Мужчина, от которого вместе с ребёнком спасалась 27-летняя жительница Петербурга, мог подобраться к ней через взломанные «Госуслуги». Женщину старались не отпускать одну, но бывший улучил момент между объяснениями с полицией. По данным «Фонтанки», чиновники и правоохранители восстановили такую хронологию событий, которые привели к смерти на пороге кризисного центра.

Семейная жизнь с особой жестокостью

Илаха родом из Воронежа, родни в Петербурге у неё нет. Как женщина успела рассказать соцработникам, с 16 лет начала работать. По образованию — технолог пищевого производства, но побывала и менеджером в ресторане быстрого питания, и кассиром, и няней, и заместителем руководителя. Когда жизнь свела её с Ягубом — неизвестно, но в сентябре 2021 года у пары родился сын.

Отношения оставляли желать лучшего ещё во время беременности. Женщина не забыла, как гражданский муж оскорблял и поднимал руку. Травмы, среди которых было и сотрясение мозга, вызывали вопросы у медиков, но она боялась заявлять на обидчика и терпела, отговариваясь собственной неосторожностью. Этому учила мать, которая повторяла, что женщина должна подстраиваться под мужчину. Сама она, по словам дочери, после гибели мужа живёт с новым супругом и полностью зависит от него. Поддержки от матери и другой родни Илаха не получала.

Брак с Ягубом зарегистрирован не был, да поначалу и не мог быть. В Дагестане его ждала законная жена, в марте 2022 года она родила второго сына. По информации «Фонтанки», этот брак был расторгнут летом 2024-го. Илаха о наличии штампа в паспорте узнала на последних сроках беременности.

В отношениях её держали не только страх и ребёнок. Ягуб убедил возлюбленную оформить кредит и купить машину. Автомобиль он позже продал, а деньги женщина так и не получила. Долг всё ещё превышает 800 тысяч рублей, счета Илахи заблокированы. Деньги в её руки если и попадали, то задерживались ненадолго. По её словам, Ягуб отбирал заработанное, контролировал расходы. Судя по всему, не только гражданской жены.

Пара жила в съёмной квартире вместе с матерью Ягуба и его тётей. Работали все, а доходом ведал он. Насколько известно «Фонтанке», в последнее время он трудился охранником и ездил в составе группы быстрого реагирования. Илаха рассказывала, что он неоднократно приносил домой оружие.

Дома он становился всё строже и в религиозных вопросах, и в домашних правилах. Женщина оставалась не только без денег, но и без средств связи. Её телефоны отбирали и разбивали, саму то запирали дома, выходить из которого с непокрытой головой уже было нельзя, то выставляли из квартиры — в назидание.

Терпеть нельзя уйти

Когда сыну шёл четвёртый год, Илаха попыталась уйти. Она обратилась в кризисный центр, мать и ребёнка приняли. Однако Ягуб объявил их в розыск, выяснил новое место жительства и, пусть не с первого раза, но смог забрать сына. Илаха вынужденно вернулась.

Ко второму побегу готовилась уже основательнее. Она работала помощником воспитателя в детском саду, там не оставили без помощи. Сотруднице разрешили потихоньку переносить вещи из дома на работу, часть зарплаты отдавали на руки наличными. Женщина смогла купить телефон, сим-карту и на излёте лета обратиться в районный центр соцобслуживания. Её зачислили 11 сентября.

Тогда Илаха вышла из дома с ребёнком и, вероятно, надеждой на новую жизнь. На работе она взяла отпуск и написала заявление на увольнение, чтобы уже экс-сожитель не подстерёг на пороге, переоформила кабинет в «Госуслугах» на новый номер, сломала старую сим-карту и даже выбросила телефон. В центре помощи женщинам она появилась в полной растерянности, но с готовностью взяться за любую работу — лишь бы бывший не смог вычислить при официальном трудоустройстве.

В последние два месяца с Илахой и её сыном работали психологи. Ей помогли подготовить и направить заявления в полицию и СК, а также в суд для лишения Ягуба родительских прав. В конце сентября её провожали на встречу в полицию, чтобы вычеркнуть свою фамилию из списка безвестно пропавших и, соответственно, розыска.

Без сопровождения Илаху старались не выпускать. Она ходила на собеседования, встречалась с юристами, в том числе с представителями уполномоченного по правам ребёнка. Успела получить санитарную книжку и предварительно договориться о трудоустройстве на ферму в Ленобласти, где предлагали проживание. А в начале октября личный кабинет в «Госуслугах» оказался взломан, и на новый номер обрушились звонки и сообщения с угрозами от бывшего.

Сбежала, но не спряталась

Восстанавливать доступ к «Госуслугам» пришлось неоднократно. Илаху водили в МФЦ, а потом помогали с обращением в правоохранительные органы по факту взлома. В начале ноября в отделе полиции Красногвардейского района женщине сообщили, что оснований для возбуждения дела нет. Ягуба опрашивали. Как говорят, он отнекивался и был исключительно вежлив. Юрист от центра помощи обжаловал отказ. В начале этой недели женщина была вынуждена писать очередное заявление после нового взлома.

12 ноября у Илахи была встреча в отделении занятости, которая закончилась незадолго до двух часов дня. На встрече женщина была, как обычно, не одна. По предварительным данным, с сопровождающим Илаха разошлась неподалёку от центра помощи женщинам — нужно было сделать фотографию для паспорта. Буквально через несколько минут после трёх часов дня она нажала на звонок центра помощи. Ей открыли удалённо. То, что случилось дальше, попало на видео.

По информации «Фонтанки», фигурант по несколько дней караулил Илаху у разных социальных центров, пока не нашёл, где она скрывалась. Источник: FONTANKA.RU

Карауливший жертву мужчина набросился на неё в дверях, применил удушающий захват и вытащил на крыльцо. По данным следствия, Илаха получила не менее восьми ударов ножом. Нападавший оставил её истекать кровью и сбежал — в центре уже нажали тревожную кнопку и вызвали скорую.

Соцработники пытались оказать пострадавшей первую помощь и до приезда медиков зажимали рану на шее, которая выглядела особенно опасной. Спасти женщину не удалось — она умерла вскоре после того, как была доставлена в больницу. В день нападения её сын был под присмотром сотрудников кризисного центра, там он и остаётся.

На суде опека просила оставить ребёнка в кризисном центре, где за ним будут следить, пока не пристроят на постоянное место. Сулейманов возражал: он хочет, чтобы его ребёнок жил с бабушкой. Суд решил, что мальчик останется в кризисном центре.

«Отношение к вине не высказал»

Нож со следами крови обнаружили в салоне каршеринговой «Джетты» Источник: Главное управление Росгвардии по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

28-летнему Ягубу предъявлено обвинение в убийстве с особой жестокостью. По данным Росгвардии, с места преступления он уехал на каршеринге. Машину с окровавленным ножом в салоне оставил у ТЦ на проспекте Косыгина. Её нашли минут за десять после того, как объявили в розыск. Полицейские просмотрели записи с ближайших камер «Безопасного города» и увидели, в какую парадную зашел подозреваемый. Вскоре по его следам прошли росгвардейцы. Мужчина встретил их с поднятыми руками. Свою причастность к содеянному не отрицал, но на допросе не стал изменять привычкам.

Подозреваемого в убийстве задержали на проспекте Косыгина около четырёх часов дня 12 ноября Источник: ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти