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Происшествия Они живы? Экс-следователь высказался о судьбе пропавших Усольцевых

Они живы? Экс-следователь высказался о судьбе пропавших Усольцевых

Силовик оценил перспективы дальнейших поисков

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Бывший следователь считает, что поиски семьи в тайге уже бессмысленны | Источник: Мария Ленц / NGS24.RUБывший следователь считает, что поиски семьи в тайге уже бессмысленны | Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

Бывший следователь считает, что поиски семьи в тайге уже бессмысленны

Источник:

Мария Ленц / NGS24.RU

Шансы найти живыми членов семьи Усольцевых, пропавших в красноярской тайге в сентябре 2025 года, невысоки. Об этом заявил экс-следователь ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия Федор Глушков. Он оценил вероятность благополучного исхода и объяснил, что мешает выживанию в таких условиях.

«Вероятность найти их живыми крайне мала — 0,1%. Только если они осознанно не скрылись, однако такие данные следствие не сообщало. Прожить длительное время в тайге без должной подготовки, запаса продовольствия и отапливаемого места ночлега невозможно. К сожалению, подобные истории исчезновения людей в лесах случаются», — рассказал Глушков РИА Новости.

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По мнению экс-следователя, продолжать активные поиски сейчас практически не имеет смысла. Территорию, где пропала семья, уже неоднократно обследовали правоохранители, спасатели и волонтеры во время масштабной поисковой операции. Шансы обнаружить останки в ближайшее время Глушков также оценил как крайне низкие.

После исчезновения семьи родственники, знакомые и эксперты выдвигали разные версии произошедшего. На федеральных телеканалах обсуждали предположение, что Сергей Усольцев вел бизнес, связанный с сотрудничеством с другими государствами, и располагал значительными средствами. Высказывалась и версия, что супруги могли уехать за границу.

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Семья Усольцевых — 64-летний Сергей, его 48-летняя жена Ирина и их маленькая дочь — пропала в Кутурчинском Белогорье Красноярского края. Они отправились 28 сентября прошлого года в однодневный поход и не вернулись. С тех пор об их судьбе ничего не известно.

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Анатолий МармышевАнатолий Мармышев
Анатолий Мармышев
Корреспондент оперативной редакции
Красноярский край Республика Хакасия
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