Скандал разразился в колонии № 1

На дикую историю с жестокими пытками в ярославской колонии отреагировала прокуратура. Ведомство начало проверку.



— Организована проверка по материалам средств массовой информации о жестоком обращении с заключенным в одной из исправительных колоний, — рассказали в прокуратуре по Ярославской области. — Ситуация, в том числе ход и результаты расследования уголовного дела, поставлены прокурором области на контроль.

«Мне надо успокоиться». Как справляется мама заключённого, подвергнутого пыткам в колонии.



Уголовное дело завели и следователи. История прогремела на всю страну вчера, когда в СМИ появилось видео, на котором сотрудники колонии № 1 в Ярославле жестоко пытают заключенного, бьют его палками по ступням.

Много жалуешься — получаешь еще сильней. Почему в колонии пытают заключенных.

