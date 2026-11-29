Жители Рыбинска Ярославской области в конце ноября продолжают жаловаться на отсутствие отопления. Проблема вышла на федеральный уровень — глава СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о нарушении прав жителей.
«В социальной сети размещено обращение к Председателю СК России А. И. Бастрыкину жителей города Рыбинска Ярославской области по вопросу нарушения их прав на качественное теплоснабжение. Из-за износа инженерных сетей на протяжении двух месяцев температурный режим в жилых домах, школах и детских садах микрорайонов Веретье-1 и Веретье-3 не соответствует установленным нормативам, в ряде зданий отопление отсутствует. Несмотря на указанное, должностными лицами органов власти меры к разрешению ситуации не принимаются», — сообщили в информационном центре СК России 29 ноября.
Котельная «Веретье» обеспечивает теплом больше 200 зданий в Рыбинске. Сама котельная — старая. Критическим ее состояние стало еще в 2025 году, когда и начались ремонты. Но успеть к отопительному сезону 2026–2027 не получилось. В этом ноябре главе Рыбинска Дмитрию Рудакову даже пришлось ночевать на котельной.
В СУ СК России по Ярославской области расследуется уголовное дело.
Александр Бастрыкин после обращения затребовал доклад о ходе расследования у руководителя СУ СК России по Ярославской области Александра Бессмельцева. Ждет он от него и отчет о принятых мерах.
В комментариях местные стали массово писать адреса, где в домах до сих пор не дали тепло.
«Революции, 38. Отопления не было и нет до сих пор!» — пожаловалась Ирина.
«Новоселов, 7, девятый этаж, давления нет, батареи слегка теплые сверху, снизу холодные совсем», — написала Светлана.
«Мы не живем, мы выживаем. Слава Богу, что хотя бы не -20 градусов на улице… Веры нет никому. Сутки напролет греемся обогревателями… Впереди морозы. Москва, не дайте городу Рыбинск замерзнуть!» — обратилась Вероника.
Напомним, отопление в Рыбинске обеспечивает «Яроблводоканал». В октябре сообщалось, что у областного предприятия арестовали счета. Ситуация оперативно разрешилась, все детали мы рассказывали в этом материале.
26 ноября в «Яроблводоканале» рассказали, что в ночь с 25 на 26 ноября на котельной «Веретье» завершили работы по замене водогрейного котла № 3. Глава Рыбинска Дмитрий Рудаков также рассказал, что специалисты завершают работы на третьем котле.