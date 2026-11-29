Жители Рыбинска жалуются на отсутствие отопления Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Жители Рыбинска Ярославской области в конце ноября продолжают жаловаться на отсутствие отопления. Проблема вышла на федеральный уровень — глава СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о нарушении прав жителей.

«В социальной сети размещено обращение к Председателю СК России А. И. Бастрыкину жителей города Рыбинска Ярославской области по вопросу нарушения их прав на качественное теплоснабжение. Из-за износа инженерных сетей на протяжении двух месяцев температурный режим в жилых домах, школах и детских садах микрорайонов Веретье-1 и Веретье-3 не соответствует установленным нормативам, в ряде зданий отопление отсутствует. Несмотря на указанное, должностными лицами органов власти меры к разрешению ситуации не принимаются», — сообщили в информационном центре СК России 29 ноября.

Котельная «Веретье» обеспечивает теплом больше 200 зданий в Рыбинске. Сама котельная — старая. Критическим ее состояние стало еще в 2025 году, когда и начались ремонты. Но успеть к отопительному сезону 2026–2027 не получилось. В этом ноябре главе Рыбинска Дмитрию Рудакову даже пришлось ночевать на котельной. В СУ СК России по Ярославской области расследуется уголовное дело.

Александр Бастрыкин после обращения затребовал доклад о ходе расследования у руководителя СУ СК России по Ярославской области Александра Бессмельцева. Ждет он от него и отчет о принятых мерах.

В комментариях местные стали массово писать адреса, где в домах до сих пор не дали тепло.

«Революции, 38. Отопления не было и нет до сих пор!» — пожаловалась Ирина.

«Новоселов, 7, девятый этаж, давления нет, батареи слегка теплые сверху, снизу холодные совсем», — написала Светлана.

«Мы не живем, мы выживаем. Слава Богу, что хотя бы не -20 градусов на улице… Веры нет никому. Сутки напролет греемся обогревателями… Впереди морозы. Москва, не дайте городу Рыбинск замерзнуть!» — обратилась Вероника.

Напомним, отопление в Рыбинске обеспечивает «Яроблводоканал». В октябре сообщалось, что у областного предприятия арестовали счета. Ситуация оперативно разрешилась, все детали мы рассказывали в этом материале.