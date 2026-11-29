История парня, который впервые покинул Африку в 18 лет Источник: Сергей Уланов, Антон Дигаев / NGS.RU

20-летний Алексей Сухачев почти всю жизнь провел в Африке и впервые приехал в Россию только в 18 лет. Он родился в Замбии в семье выходцев из Новосибирска, вырос среди местных жителей и с детства говорил не только на русском, но и на английском и бемба.

Родители Алексея когда-то переехали в Африку на несколько лет, но в итоге остались там, создали бизнес и воспитали восьмерых детей. Алексей — седьмой ребенок в семье. До совершеннолетия он ни разу не покидал Африканский континент, а Россию знал преимущественно по рассказам близких и книгам.

Два года назад парень решил поступить в российский вуз и приехал в Новосибирск. Сейчас он учится на втором курсе и постепенно привыкает к жизни в Сибири. При этом многие привычные для горожан вещи до сих пор вызывают у него удивление.

«Мне очень нравится местная архитектура. И мне до сих пор странно видеть столько белых людей, которые все разговаривают по-русски», — признаётся он.