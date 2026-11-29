20-летний Алексей Сухачев почти всю жизнь провел в Африке и впервые приехал в Россию только в 18 лет. Он родился в Замбии в семье выходцев из Новосибирска, вырос среди местных жителей и с детства говорил не только на русском, но и на английском и бемба.
Родители Алексея когда-то переехали в Африку на несколько лет, но в итоге остались там, создали бизнес и воспитали восьмерых детей. Алексей — седьмой ребенок в семье. До совершеннолетия он ни разу не покидал Африканский континент, а Россию знал преимущественно по рассказам близких и книгам.
Два года назад парень решил поступить в российский вуз и приехал в Новосибирск. Сейчас он учится на втором курсе и постепенно привыкает к жизни в Сибири. При этом многие привычные для горожан вещи до сих пор вызывают у него удивление.
«Мне очень нравится местная архитектура. И мне до сих пор странно видеть столько белых людей, которые все разговаривают по-русски», — признаётся он.
В детстве Алексей считал пельмени настоящим русским деликатесом: в семье их вручную лепили к Новому году. А фрукты, которые в Новосибирске продаются по высокой цене, в Замбии росли прямо во дворе. Неожиданностью оказался и сибирский климат — местную летнюю жару парень переносил тяжелее, чем африканскую. О детстве в Замбии, жизни русской семьи на африканском континенте, необычных местных традициях и о том, почему Алексей решил отправиться на историческую родину, — в видео выше.