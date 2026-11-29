Подросток признался в преступлении Источник: Карельский Следком / MAX

В Карелии подросток признался в жестоком убийстве своей знакомой школьницы. Как выяснили следователи, поводом стала личная неприязнь. Местные жители добавили, что парень и раньше был проблемным. Собрали, что известно о преступлении.

Вчера, 28 ноября, в лесополосе поселка Юляристиоя нашли мертвой девочку-подростка с ножевыми ранениями и следами удушения. За день до этого семья школьницы заявила в полицию о ее исчезновении. Записи с камер видеонаблюдения показали, что погибшую в последний раз видели в компании знакомого со школы, который на два года старше ее.

«Установлено, что деяние совершено подростком на почве личных неприязненных отношений. Находясь в лесном массиве, подозреваемый нанес потерпевшей множественные удары ножом в область жизненно важных органов, что привело к ее гибели», — сообщили в СК по Республике Карелия.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и допросили подозреваемого подростка. Парень признался в нападении на девочку. В ближайшее время ему предъявят обвинение.

Местные жители же заявили, что школьник вел маргинальный образ жизни и держал в страхе всю школу.

«Постоянный клиент полиции: воровал, общался с наркоманами и сам употреблял. Его младший брат погиб, а сестра тоже со сложным характером, на них постоянно жаловались в школе. Он вымогал деньги у ребят из начальных классов, угрожал им», — передает «КП-Петербург» слова знакомых подозреваемого.

Близкие семьи и друзья девочки утверждают, что погибшую с подростком не связывали никакие отношения. Они просто учились в одной школе, а общение сводилось к редкому «привет-пока».

«Она просто оказалась первой попавшейся жертвой. Ему было всё равно, кого убить. Это стечение обстоятельств. Если бы попалась какая-нибудь другая знакомая, то она тоже была бы обречена. Иначе не объяснить те зверские подробности убийства», — говорят знакомые.