В Черногории цены на продукты кусаются Источник: Дмитрий Гладышев / Городские медиа

Еду мы покупаем каждый день, и почти каждый день неприятно удивляемся — цены-то растут. И не только у нас: мы уже рассказывали, сколько стоит продуктовая корзина в Армении и в Турции. А сегодня покажем, сколько стоят яйца, кофе и многое другое в Черногории, — про цены в продуктовых супермаркетах и на городских рынках в курортной стране 72.RU рассказала Елена, туристка из Тюмени. Далее — от первого лица.

Елена

Любой каприз — вы только платите

Черногория — довольно дорогая страна. Там давно в ходу евро, хотя государство всё еще не приняли в Евросоюз. Страна ориентирована на туристов, по численности населения сопоставима с Тюменью — по информации из открытых данных там живет чуть больше 600 тысяч человек.

Как говорят местные экскурсоводы, народ тут довольно ленивый: люди не особо любят работать, предпочитают наслаждаться жизнью и никуда не торопиться. Многие заняты на муниципальной и государственной службе — тех, кто открывает свой бизнес и работает на себя, сравнительно немного. Сельское хозяйство — не самая значимая часть экономики, выращивать зерно и овощи тут попросту негде, пахотных земель немного, как и пастбищ. Плюс особые условия таможенного ввоза продуктов с гигантскими пошлинами и дорогая транспортная логистика — в итоге практически всё стоит дороже, чем даже в Италии или Германии.

Мы просто принимали те цены, которые есть. Мы останавливались в туристических местах рядом с морем, поэтому ели в заведениях, в том числе в старом городе, где, естественно, цены выше, чем где-нибудь в глубине страны.

Так, цена на пасту — в районе 14–20 евро (1200–1800 рублей). Это будет большая порция, очень вкусно, вы точно наедитесь и еще останется, чтоб поделиться с другом. Зеленые салаты стоят в районе 7–10 евро (600–900 рублей). Рыбный суп — самый знаменитый в Черногории, его готовят из разных видов рыб — 5–8 евро (от 450 рублей). Кофе — 3,5 евро (315 рублей). Бутылка ягодного вина (0,75 л) — 10–12 евро (900–1080 рублей). И это просто в туристическом месте у какого-то дедулечки.

Выход на перрон автовокзала часто за отдельные деньги. Туалеты тоже платные — 50 центов — 1 евро (45–90 рублей), а вдоль пляжа — 1,5–2 евро (135–180 рублей). В сезон два лежака и зонтик — в районе 15 евро (1350 рублей). А вот в особо популярных и красивых туристических местах цены доходят до 50 евро (4500 рублей) за комплект.

Прелести рынка

В рамках путешествия мы побывали в небольшом городке Улцинь на границе с Албанией. Там есть море, прибрежная полоса, пляжи, красивый старый город. Это совершенно другая атмосфера и совершенно другие цены.

Первое, что мы увидели, выйдя из автовокзала в город, — кафешки, полностью забитые мужчинами. Они пили кофе и курили. Кофе в Черногории пьют маленькими чашечками, курят везде и всюду. Для туристов есть капучино и всё остальное.

Стоимость этого блюда в городе на границе с Албанией — 8 евро (720 рублей) Источник: Елена специально для 72.RU

В этом городе мы попали на рынок, где продукты стоили в два, а то и в три раза дешевле, чем в курортных местах с кучей туристов. В заведениях, даже на прибрежной линии, цены были очень доступными. Мне кажется, мы взяли какой-то завтрак с плескавицей (котлета из рубленого мяса), картошкой, салатом. Порция была большой, на двоих, и стоила около 8 евро (720 рублей). В Будве (туристическая мекка Черногории, центр Будвайской Ривьеры) цена такого завтрака — в районе 20 евро (1800 рублей).

На завтрак мы делали омлет — стоимость десятка яиц в районе 2,5–3 евро (225–270 рублей). Но за такую цену их быстро разбирают. Хлеб стоил в районе одного евро (90 рублей). Сыр и прошутто — магазинные, оливки, инжир и рукола — с рынка.

Сытный завтрак под солнышком Черногории. Продукты покупали в супермаркете и на рынке Источник: Елена специально для 72.RU

Рынок находится в Будве. Там всё очень доступно и понятно. Например, килограммовая подложка слив стоит 2–3 евро (180–270 рублей). Здесь же виноград, персики. Кило последних — 4,5 евро (405 рублей). На рынке есть все фрукты, овощи и, самое главное, местные сыры и местное мясо. Какие-нибудь дары моря, например огромные устрицы — 3 евро за штуку (270 рублей). Готовы открыть тебе прямо тут и предлагают съесть, не отходя от прилавка.

Особенность рынка в том, что местные угощают тем, что продают, всё дают попробовать. И это история о том, что ты в любом случае выйдешь сытым. Здесь никто не экономит на кусочках, тебе отрезают полголовки сыра (условно), чтобы ты попробовал и взял. А еще при покупке суют что-нибудь обязательно в подарок, чтобы ты вернулся. Буквально за два прихода у нас появился собственный поставщик сыров.

Местный рынок. Тут все доброжелательные и все угощают Источник: Елена специально для 72.RU

Завтрак в заведении за 9 евро (800 рублей с небольшим) Источник: Елена специально для 72.RU

А что в магазинах?

Расскажем про цены на отдельные товары. В районе двух евро стоят всякие пакеты заморозки (шпинат, горошек, овощи). Всё очень доступно по консервации: огурчики и помидорчики стоят от 1,5 до 6 евро (130–540 рублей). На витрине много балканских намазок из овощей (айвар), острых перцев, мини-кукурузы. Огромнейший выбор оливок — цены от 3 до 4 евро за банку (270–360 рублей).

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Забирай с собой джемы из разных фруктов и овощей. Малина, голубика, абрикос. Все — в районе 2–4 евро (180–360 рублей) Источник: Елена специально для 72.RU

Любимое — яйца. Мы покупали за 2,85 евро (250 рублей). Это самый дешевый вариант. Но есть упаковки за 3,59 евро и за 7,99 евро (320–720 рублей). В маркетах большой выбор различных лепешек, хлеба и булочек — от 1,5 до 3,5 евро (125–315 рублей).

Консервы также представлены в большом ассортименте. Скумбрия, тунец в банках — в районе 3 евро (270 рублей).

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Изобилие продуктов Источник: Елена специально для 72.RU

В магазине полно разных паштетов: от 0,50 до 1 евро (45–90 рублей). Из круп в основном рис — и пропаренный, и бурый, и обычный. Но можно найти и гречку, и пшено, и овсяные хлопья — чаще на полках «Здоровое питание». Большой выбор заварных порционных каш. Полно самых разных макарон. За пачку нужно выложить от 0,89 до 2,35 евро (80–210 рублей). Рядом стоит томатная или оливковая паста для заправки за 3,39 евро (305 рублей).

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Колбаса в среднем стоит 18 евро за килограмм (1600 рублей). Можно найти дешевле, в районе 5 или 8 евро (450–720 рублей). Мясо вкусное, тут вообще культ прошутто, балыка, сыровяленого мяса.

Колбасы очень любят в этой стране Источник: Елена специально для 72.RU

Ниже видно стоимость трюфеля. 40 граммов продукта можно взять за 32,4 евро (почти 3000 рублей). Но есть предложение и за 17 евро (1500 рублей) с большей граммовкой.

Как вам такой деликатес? Источник: Елена специально для 72.RU Источник: Елена специально для 72.RU

Сыра — видимо-невидимо. Обычный и плавленый, кусочками, слайсами, расфасованный — бери и ешь. Цены на любой кошелек: можно взять кило и за 7 евро (630 рублей), а можно и за 25 (2250 рублей).

В Черногории большой выбор сыров Источник: Елена специально для 72.RU Эти прилавки очень ароматные Источник: Елена специально для 72.RU

Огурцы — 1,09 евро (около 100 рублей), помидоры — 2,50 евро (225 рублей), перцы — 2 евро (180 рублей) Источник: Елена специально для 72.RU

Источник: Елена специально для 72.RU

Что касается молочных продуктов, то выбрать тоже есть из чего. Есть и йогурты, и местные мягкие сыры, и кефир со сметаной.

Цены в районе 2–3 евро за литр (180–270 рублей) Источник: Елена специально для 72.RU Источник: Елена специально для 72.RU

Большой выбор молочки Источник: Елена специально для 72.RU

Бытовую химию тоже можно купить прямо здесь. Есть марки, которых у нас теперь не увидишь, — даже ностальгия кольнула. Жидкое мыло стоит в районе 50 центов (45 рублей), ароматизированное твердое — до 3 евро (270 рублей).

Многие из этих брендов ушли из России Источник: Елена специально для 72.RU

Печенье «Плазма» за 3,69 евро (около 330 рублей) Источник: Елена специально для 72.RU Мюсли, гранола — 4,5 евро (400 рублей) Источник: Елена специально для 72.RU

Кофе черный молотый за 2,5 евро за 250 г (225 рублей) Источник: Елена специально для 72.RU Банка растворимого — от 6 до 16 евро в зависимости от размера (540–1440 рублей) Источник: Елена специально для 72.RU

В целом поход в магазин за сыром, овощами, яйцами, молоком, каким-то мясом выходил примерно в 15 евро (1350 рублей). Этого набора продуктов хватало на 2–3 приема пищи на двоих. Фрукты на рынке (упаковка инжира, винограда, ягод) выходили примерно на 8 евро (720 рублей). И еще мы всегда брали огурцы. Здесь вообще какие-то особенные маленькие огурчики, они сладкие и невероятно вкусные. И, конечно, обалденные помидоры.