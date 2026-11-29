Администратор кафе рассказала о клиентах, которые ее раздражают Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

От этого человека зависит, принесут ли вам заказ или хотя бы меню в кафе. А если в суп попадет волос или он почему-то будет пересоленным — то разбираться с этим будет именно администратор.

Начальница официантов одного московского заведения рассказала MSK1.RU о странных ситуациях с гостями, погоне за неплательщиками и обмане с «находками» в еде.

«Достаточно извиниться и сказать: „Все будут наказаны и уволены““

Любовь пришла в сферу общепита как официант, а спустя несколько лет доросла до уровня администратора. Она увидела «внутрянку» и дешевых забегаловок, и элитных ресторанов столицы.

Тем не менее спустя годы самым «любимым» моментом в работе продолжает оставаться момент оплаты: «Я спрашиваю — вы наличными или картой? Мне отвечают: „Да“».

Еще больше собеседнице MSK1.RU «нравятся» нетрезвые гости. Сильно пьяные мужчины зачастую предлагают интим, минуя все прелюдии.

«Зовут заняться сексом в подсобке. Я не понимаю, это нормально вообще? Им плевать на то, что я замужем. Наверное, настолько „замыливается“ глаз от алкоголя, и они не понимают, что творят и говорят», — пожаловалась Любовь.

Был мужик, который каждый вечер караулил меня у кафе и постоянно предлагал переспать. Длилось всё это, наверное, пару месяцев, пока муж не пришел с ним разобраться. Любовь администратор в московском кафе

При этом за время работы она ни разу не сталкивалась с пренебрежительным отношением трезвых гостей. Но да, признаёт администратор, людям приходится «прислуживать» и давать в какой-то степени «возвышаться» над собой.

«Когда я работала в караоке, у нас была постоянная гостья пенсионерка. Она заказывала стопку водки и селедку, пела пару песен и уходила, — вспомнила администратор. — Один раз принесли ей счет, а за столиком пусто. И мне пришлось бегать по всему району догонять эту бабку. Она виновато ковырялась в сумке в поисках денег».

Подобные ситуации случались редко, но метко. Однажды один из официантов пожаловался, что компания мигрантов «посидела» на хороший чек и попыталась сбежать. Любовь успела вызвать охрану, которая поймала их.

Администратор кафе должен разрешать конфликты между официантами и гостями (фото иллюстративное) Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

«Гости могут пожаловаться на долгое ожидание, мол, минут 20 сидим и никто не подошел, — объяснила собеседница MSK1.RU. — Или людям показалось, что официант разговаривал с ними грубым тоном, будто сделал одолжение. Часто это не какое-то хамство, а просто усталость человека».

Работник зала не улыбнулся, допустим. В этом случае достаточно выслушать человека и сказать: «Все будут наказаны и уволены». Любовь администратор в московском кафе

Главное правило — всегда извиняться и удовлетворять желания клиентов. Потертое меню? Заменить. Громкая музыка? Убавить и снова попросить прощения. Хотели сесть у окна, но посадили у стены? Пересадить и так далее.

«Спорить с гостем нельзя, нужно обязательно со всем соглашаться, — поделилась Любовь. — Есть пунктик про несоответствие ожиданиям. Например, на фото блюдо выглядело иначе, еда оказалась очень острой или порция маленькая. Пробуем заменить или убираем из счета и делаем комплимент в виде кофе или десерта».

Отдельная история с «находками» в еде. Зачастую волос, внезапно обнаруженный в тарелке, может принадлежать самому клиенту.

«Если волос сухой и плавает сверху, то большая вероятность, что он появился там не по нашей вине. Но мы всегда переделываем блюдо. Если второй раз будет, иногда видно, что человек врет, но ты не можешь это доказать. И эта ложь выматывает больше, чем причина конфликта».

В обязанности администратора входят и внутренние разбирательства с персоналом (фото иллюстративное) Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Часто приходится выслушивать жалобы подчиненных официантов, мол, они нормально обслуживают людей, но вот чаевых так никто и не оставил. Иногда она видела подарки, которые оставляли вместо «чая»:

«Мне показали очень милую записочку: „Простите, пожалуйста, но денег у нас нет. Поэтому оставили то, что было“ и одну сигарету в бантике».

По мнению Любови, средние чаевые для персонала кафе должны составлять хотя бы 10% от суммы заказа. В заведении собеседницы MSK1.RU их делят на всех, кто был на смене.

«Самый большой „чай“ был, когда пришел военный со своими друзьями. Он буквально раскидывался деньгами! Получилось где-то по 20 тысяч на меня и еще двух официантов», — вспомнила она.

Конфликты между коллегами тоже приходится разруливать именно ей. Самые частые причины — «ты мне не помог» или «ты забрал мой стол». Но обычно жалобам есть простое объяснение: «Просто одному человеку не нравится другой».

А вы, в случае чего, можете войти в положение сотрудников кафе? Конечно, со всеми случаются форс-мажоры! В зависимости от ситуации Нет, я плачу деньги и должен получить за это качественное обслуживание!