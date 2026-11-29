«Вкусно — и точка» на улице Свободы, 59 в Ярославле Источник: Александр Куренной / 76.RU

В центре Ярославля близятся к концу работы в заведении «Вкусно — и точка» на улице Свободы, 59. Об этом в редакцию 76.RU сообщила читательница.

«Пока кафе было закрыто, можно было в фургончике (рядом с заведением стоял фудтрак с едой. — Прим. ред.) заказать что-нибудь перекусить. В пятницу хотела там купить фастфуд, а рабочие сказали: „Не работаем, фургончик уехал уже“», — поделилась своей историей ярославна.

Рабочие ей также рассказали, что само заведение планируют открыть в ближайшие две–три недели.

Здание закрыли на ремонт 24 июля.

Редакция 76.RU уточнила информацию у пресс-службы сети. Там подтвердили, что кафе скоро вновь откроется. Ориентировочно принимать посетителей планируют начать в начале декабря.

«На данный момент предприятие сети временно закрыто на полную реконструкцию: обновляется декор пространства и расширяется количество посадочных мест для комфорта гостей. Остальные предприятия быстрого обслуживания в Ярославле продолжают работу в штатном режиме», — добавили в пресс-службе.