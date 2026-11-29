Игра «Ромашка» для самых умных Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

Время мозговой гимнастики! Отложите все дела в сторону и пройдите словесную головоломку «Ромашка». Она положительно влияет на память и помогает расширить словарный запас. Такая умственная тренировка лишней точно не будет!

Правила: нужно составить как можно больше слов, используя буквы слова «пилотка». Каждое обязательно должно состоять минимум из четырех букв, также в нем должна присутствовать центральная «И», отмеченная желтым цветом.

Вы можете повторять любую из представленных букв сколько угодно раз. Слово все равно будет засчитано.

Максимальное количество слов, зашифрованное в этой «Ромашке» — 71. Если все не удастся найти с первого раза, вы можете воспользоваться автоматическим сохранением и продолжить игру с того места, где остановились.

Развернуть Новичок 0 Здесь будут разгаданные слова 0/71 И П Л О Т К А Нажимайте на буквы или пишите Отправить Ad Удалить

А если вы знаете какие-то подходящие слова, которых не было в словаре этой «Ромашки», — пишите в комментариях. А заодно хвастайтесь своими результатами.