Что будет выглядеть уместно и нарядно? Источник: ru.pinterest.com

Корпоратив — это не вечеринка в клубе и не домашний ужин с семьей, а фактически деловая встреча с шампанским. Нужно умудриться выглядеть одновременно и празднично, и уместно. Наши коллеги из NGS.RU собрали главные тренды сезона и адаптировали их к офисному дресс-коду: рассказываем, как собрать образ, в котором вы будете чувствовать себя уверенно и на сцене с бокалом, и в разговоре с руководством.

Главный вектор

В этом году модные обозреватели разделились на два лагеря. С одной стороны, символ грядущего года тяготеет к спокойствию и природной гармонии. С другой, подиумы осень - зима — 2026/2027 взорвались театральностью, которую окрестили «оперным стилем». Как это совместить на корпоративе? Ответ прост: выбирайте роскошную фактуру, но не перегружайте ее декором — деловая вечеринка не терпит костюмированности.

Жаккардовый жакет — идеальный вариант: и строго, и нарядно, и элегантно, и ну очень женственно Источник: ru.pinterest.com Гусарский жакет выглядит более дерзко, но не менее стильно, а если добавить ажурную блузу с манжетами, то звание самой стильной штучки определенно за вами Источник: ru.pinterest.com

Если вы хотите быть в тренде, но не любите чувствовать себя «елкой», сделайте ставку на один элемент. Пусть это будет жаккардовый жакет с гусарской застежкой или платье из переливчатого бархата. Остальное — лаконичный фон. Для корпоратива это особенно важно: образ должен читаться как праздничный, а не карнавальный.

Бархат — не только в платьях

Если в прошлые годы бархат был гостем исключительно вечерних выходов, то к 2027 году дизайнеры предлагают носить его чаще. Модные аналитики отмечают рост появления бархата на подиумах на 81% по сравнению с прошлыми сезонами. Это значит, что бархатный костюм (брюки и жакет) или даже изумрудное бархатное платье-пальто — это не перебор, а точное попадание.

Театральность — наше всё. Роскошно, примеряем Источник: ru.pinterest.com Пригодится — и не один раз Источник: ru.pinterest.com

Забудьте о стереотипе, что бархат требует исключительно каблуков и маленького клатча. Вы можете прийти на корпоратив хоть в кедах в сочетании с бархатным костюмом. Чем проще крой, тем дороже выглядит ткань. Если дресс-код строгий, наденьте под жакет шелковую блузу, а не топ, а вместо кед — каблуки: получится классический роскошный образ.

Бархат забирает первенство Источник: ru.pinterest.com Можно уйти немножечко в винтаж Источник: ru.pinterest.com

Если боитесь выходить в свет в тотально бархатном образе, начните с аксессуаров. Бархатная сумочка или яркие туфли оживят даже самое простое черное платье. Но помните: на деловой вечеринке аксессуары не должны перетягивать внимание с вас на себя.

От спелой вишни до сочной оливки

Символ 2027 года — Красная Огненная Коза (или Овца) — диктует свою палитру. Но не стоит воспринимать это буквально. Красный может быть разным: и винным, и бордовым, и даже сливовым.

Бургунди, бордо, винный, боа в качестве аксессуара — и вы звезда Источник: ru.pinterest.com Более простой и привычный, но не менее стильный вариант: брюки с пайетками + базовая футболка Источник: ru.pinterest.com

Именно эти глубокие оттенки стилисты называют главными для новогодней ночи. Но если вы выбрали платье цвета бордо, избегайте пестрых аксессуаров. Хотя не запрещено накинуть на плечи боа — это тренд.

Сейчас в модном мире происходит стразовое безумие, поэтому туфли с камушками будут кстати Источник: ru.pinterest.com Как и бахрома — такая сумочка станет ярким акцентом в вашем образе Источник: ru.pinterest.com

Не обязательно покупать красное платье, достаточно красных туфель или бархатной сумочки. Для смелых — сочетание бордового с розовым или шоколадного с голубым. Последнее называют одним из самых неожиданных и модных в этом сезоне. Но если сомневаетесь, выбирайте монохром: он всегда уместен в деловой среде.

Костюм хорош и сам по себе, но можно разбавить новогодними аксессуарами Источник: ru.pinterest.com Обратите внимание, как интересно смотрится оливковый в сочетании с фиолетовым Источник: ru.pinterest.com

Еще один популярный для новогоднего праздника оттенок — оливковый: он особенно выигрышно смотрится в атласе, шелке и коже. На корпоративе такие варианты выглядят дорого и не вызывающе.

«Голая» спина и корсеты

Асимметрия и открытая спина — это то, что позволяет даже скромной на вид модели выглядеть дерзко. Стилисты отмечают, что в новогоднюю ночь — 2027 особенно актуальны платья с открытой спиной и необычными вырезами, а также корсетные топы с подчеркнутой талией. Но на корпоративе этот тренд требует осторожности: откровенность должна быть дозированной.

Комментарии излишни, шикарно Источник: ru.pinterest.com Наденьте кружевной корсет поверх базовой рубашки или блузы — ваш образ готов Источник: ru.pinterest.com

Платье с открытой спиной не требует ожерелья — оно самодостаточно. Сделайте акцент на серьгах или браслете. Если вы выбираете корсетный топ, носите его с широкими брюками с высокой посадкой и жакетом. Это создаст тот самый баланс между сексуальностью и строгостью, который ценит Коза и который уместен на деловой вечеринке.

Бархатный корсет смотрится не менее роскошно Источник: ru.pinterest.com Отличный вариант для корпоратива — в меру сексуально, в меру сдержанно, баланс соблюден Источник: ru.pinterest.com

Боитесь замерзнуть или выглядеть слишком смело? Выбирайте модели с длинным рукавом, но открытой спиной. Главное правило: если открыта спина, зона декольте должна быть закрыта и наоборот. Мини с открытой спиной не приветствуется.

Металлик и пайетки в меру

Блеск остается в моде, но правила игры изменились. Если раньше можно было одеться в пайетки с ног до головы, то теперь стилисты советуют быть осторожнее. Антитренд — собирать в одном образе пайетки, блестящую обувь и крупные украшения одновременно. Это выглядит как витрина магазина, а не как стиль. На корпоративе это особенно важно: вы приходите общаться с коллегами, а не затмевать собой елку.

Главное — не переиграть, пусть блестит что-то одно Источник: ru.pinterest.com Например, вот такой вариант: атласные широкие брюки и пайеточный топ. Просто возьмите его с собой на работу (не помнется и места много не займет), а потом переоденьтесь Источник: ru.pinterest.com

Металлизированная юбка отлично смотрится с простым белым топом или черной водолазкой. Серебристый жакет наденьте поверх маленького черного платья. И возьмите на заметку: пайетки в нюдовых оттенках выглядят благороднее и дороже, чем разноцветные.

Кстати, в тренде сегодня крупные пайетки (мелкие тоже ничего, но их было слишком много) Источник: ru.pinterest.com Можно надеть блестящий пиджак с джинсами и собрать комплименты Источник: ru.pinterest.com

Купите топ с пайетками и носите его с классическими брюками или юбкой миди — это позволит вам блеснуть и на корпоративе, и в кругу друзей. Если дресс-код консервативный, замените пайетки на атлас — он тоже блестит, но делает это благороднее.

Костюм вместо платья

Женский смокинг или брючный костюм — это не просто альтернатива платью, а самостоятельное праздничное заявление. В сезоне-2026/2027 актуальны костюмы из плотной ткани с акцентированной линией плеч, а также более мягкие варианты из атласа или бархата. Для корпоратива это, пожалуй, самый безопасный и одновременно самый стильный выбор.

А почему бы и нет? Ново, стильно — вряд ли найдется кто-то второй в таком же образе Источник: ru.pinterest.com Можно отдельно купить жабо и манжеты — их продают на любом маркетплейсе — и разбавить строгий образ Источник: ru.pinterest.com

Под пиджак можно надеть кружевной бра или топ с драпировкой — но для деловой вечеринки лучше выбрать шелковую блузу. Обувь: либо лодочки на шпильке (для элегантности), либо грубые ботинки (для контраста, если офисный дресс-код это позволяет).

Необычный вариант костюма в стиле ципао Источник: ru.pinterest.com Про оливковый мы уже говорили Источник: ru.pinterest.com

Если у вас есть классический черный костюм, обновите его, добавив широкий золотой ремень или заменив пуговицы на блестящие. Это дешевле, чем покупать новый наряд, но эффект будет заметен. А главное — такой образ гарантированно не нарушит корпоративный дресс-код.

Антитренды новогодней ночи

Главная ошибка — пытаться использовать все праздничные элементы сразу. Платье в пайетках + блестящие туфли + массивные серьги + декоративный клатч = образ теряет индивидуальность. Также избегайте шаблонных вечерних комплектов, собранных только потому, что они выглядят нарядно, а к вашему стилю при этом отношения не имеют. На корпоративе особенно заметна разница между праздничным и неуместным.

Всё и сразу — образ для эксцентричных и ярких натур, которые не боятся выделяться Источник: ru.pinterest.com Но лучше столько блеска одновременно на себя не надевать (пожалеем глаза коллег) Источник: ru.pinterest.com

Еще один важный момент: забудьте о неудобной обуви. Туфли на высоченной шпильке — это красиво, но комфорт — тоже часть современного стиля. Атласные брюки с мягким свитером или бархатный костюм с кедами позволят вам чувствовать себя празднично, но при этом вы сможете спокойно общаться, танцевать и не думать о том, что у вас устали ноги.

Как всё успеть: практический чек-лист