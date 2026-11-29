Пугачева несколько лет не давала концерты Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собрали главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 29 ноября.

Будут ли задавать домашнее задание на каникулы

Школьникам дадут отдохнуть на праздниках без необходимости делать уроки Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.

«На период каникул домашние задания не задаются», — сказал Кравцов ТАСС.

Каникулы продлятся с 31 декабря по 11 января. По сравнению с прошлым годом отдых сократился на один день.

Появится единый список авиадебоширов

Минтранс поддержал предложение депутатов Госдумы о едином черном списке авиадебоширов, которым авиакомпании смогут отказывать в перелетах. Об этом заявил глава министерства Дмитрий Ядров.

«Безопасность полетов, спокойствие экипажей и добросовестных пассажиров — безусловный приоритет, и здесь законодательная база должна быть максимально действенной», — сказал Дмитрий Ядров.

Сейчас каждая авиакомпания ведет собственный перечень пассажиров, которым может отказывать в перевозке. Новый механизм позволит сделать так, чтобы грубое нарушение на рейсе одного перевозчика стало законным основанием для отказа в перевозке и у других компаний.

Александра Трусова вошла в состав участниц финала Гран-при ISU — 2026

Фигуристка Александра Игнатова (Трусова) стала единственной россиянкой, которая прошла в финал Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU). В решающем турнире в Китае она будет соперничать с представительницами Японии, Эстонии и Грузии.

Соперницами Игнатовой станут японки Монэ Тиба, Мао Симада и Ами Накаи, эстонка Нина Петрыкина и грузинка Анастасия Губанова. В каждой дисциплине за победу на соревнованиях поборются по шесть фигуристов или пар, набравших больше всего очков по итогам шести этапов. Финал пройдет с 10 по 12 декабря в Чунцине.

Опасных штаммов гриппа становится больше

В России выявляют штаммы гриппа, вызывающие тяжелое течение заболевания. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Вирусов гриппа мы находим всё больше и больше. К сожалению, они вызывают тяжелое течение гриппа у непривитых. Если нет каких-то противопоказаний, то сегодня надо обязательно привиться», — сказала Попова.

Сейчас циркулируют штаммы свиного гриппа A(H1N1) pdm 09, уточнила глава Роспотребнадзора в беседе с РИА Новости. Они впервые массово проявили себя во время пандемии 2009 года.

Больные гриппом, которые продолжают интенсивно работать, мало спать или выполнять физические упражнения, рискуют получить инфаркт, предупредила кардиолог, аритмолог Ольга Савонина. Риск последствий для сердца повышается не только у тех, у кого уже есть проблемы.

Как объяснила врач, грипп сопровождается воспалительной реакцией, которая может способствовать дестабилизации атеросклеротических бляшек. Они могут разорваться, что приводит к образованию тромба и закупорке сосуда, то есть к инфаркту.

Канаду лишили двух международных турниров из-за отказа принять спортсменов из РФ

Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) лишила Канаду права проведения двух турниров в грядущем сезоне. Об этом сообщается на сайте организации.

Первый этап Кубка мира по водным видам спорта по прыжкам в воду 2027 года, который пройдет с 25 по 28 февраля 2027 года, перенесли в Мексику на тот же период. Четвертый этап Кубка мира по синхронному плаванию World Aquatics 2027, запланированный на 29 апреля — 1 мая 2027 года, исключили из календаря соревнований до определения нового места проведения.

Решение приняли на фоне заявлений канадского правительства, которые четко дали понять, что русским и белорусским спортсменам запретят въезд в страну для выступления на соревнованиях с государственной символикой. Это противоречит позиции федерации.

Возможна ли полная победа над раком

Полная победа над онкологическими заболеваниями маловероятна, однако современные вакцины могут помочь снизить смертность от некоторых форм рака. Об этом рассказал онколог, эксперт благотворительного фонда «Онкологика» Антон Саад.

По его словам, рак — это не одна болезнь, а сотни генетически различных заболеваний. Поэтому даже создание наиболее совершенных вакцин вряд ли позволит полностью искоренить все их виды.

При этом эксперт отметил, что некоторые формы рака в перспективе могут превратиться в хронические контролируемые состояния, а вакцинация способна снизить смертность. Однако ликвидация всех видов рака по аналогии с натуральной оспой в обозримом будущем невозможна, уточнил Саад в беседе с РИА Новости.

В Госдуме предложили выплачивать 13-ю пенсию

В Госдуме предложили в качестве дополнительной меры поддержки российских пенсионеров выплачивать 13-ю пенсию. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Сергей Миронов.

«Нужно индексировать пенсии ежеквартально по реальной потребительской инфляции. И нужно выплачивать людям 13-ю пенсию», — сказал Миронов.

По его словам, индексация пенсий на уровень инфляции прошлого года не покрывает текущий рост расходов граждан.

Молния попала в самолет, летевший из Тюмени в Сочи

Молния попала в самолет авиакомпании «Ямал», следовавший по маршруту Тюмень — Сочи. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

«25 ноября 2026 года при выполнении рейса YC-185 по маршруту Тюмень — Сочи на Airbus A320 в процессе захода на посадку произошло поражение воздушного судна разрядом атмосферного электричества», — говорится в сообщении.

На борту находились 116 пассажиров и 9 членов экипажа. Никто не пострадал. После восстановления воздушное судно допустили к дальнейшей эксплуатации.

Изменится порядок возврата ж/д билетов

С 1 декабря в России изменится сбор за возврат билетов на поезда. Это следует из данных РЖД.

Нововведение позволит снизить случаи массового возврата билетов перед отправлением поезда. Также можно будет предложить дополнительные места пассажирам, которые планируют свои поездки заблаговременно.

Сейчас за возврат любого билета берут 3,7 рубля. С 1 декабря сбор будет зависеть от времени, оставшегося до отправления поезда:

при возврате за 45 суток и более — один процент от стоимости;

от 30 до 44 суток — три процента;

от 10 до 29 суток — пять процентов;

за девять и менее суток — десять процентов.

«Прогрессивная шкала применяется только к билетам, приобретенным с 1 декабря 2026 года», — уточнили РИА Новости в РЖД.

Как вырастут пенсионные баллы

Стоимость одного пенсионного коэффициента (ИПК) будет увеличена к апрелю 2027 года до 172,9 рубля. Об этом рассказала председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Элеонора Кавшар.

«Стоимость одного пенсионного коэффициента тоже будет увеличена дважды и дойдет в апреле 2027-го до 172,9 рубля. Цена одного пенсионного балла в этом году — 156,76 рубля», — сказала Кавшар в беседе с ТАСС.

Пенсионный коэффициент — это официальное название пенсионных баллов. Их начисляют за каждый год официальной работы, и именно от их суммы зависит размер будущих выплат.

В соответствии с проектом бюджета Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации на 2027-й и плановый период 2028–2029 годов, страховые пенсии проиндексируют дважды: на 6,8% с 1 февраля и на 3,3% с 1 апреля 2027 года.

Пугачева выступит с сольным концертом

Певица Алла Пугачева выступит с сольным концертом в Турции. Об этом заявил продюсер Андрей Разин.

По его словам, творческий вечер артистки пройдет 1 мая 2027 года в Стамбуле в отеле Ciragan Palace Kempinski. Шоумен поздравил Пугачеву с грядущим выступлением. Оно будет длиться полтора часа. Как отметил продюсер, билет на концерт будет стоить 6000 евро (около 541 тысячи рублей).

«И я думаю, что по 6000 тысяч евро — это небольшая цена за билет. Алла Борисовна даст такой творческий вечер — поговорит, споет», — поделился шоумен в Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ).

Сама же Пугачева эту информацию пока никак не комментировала и официально не заявляла о проведении концерта. Отметим, что последнее ее шоу прошло 17 апреля 2019 года в Государственном Кремлевском дворце.

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