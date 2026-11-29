Ярославский «Локомотив» 29 ноября сыграл (6+) против «Северстали». Матч в Череповце закончился со счетом 4:3 не в пользу железнодорожников. Решающую шайбу соперник забросил за 30 секунд до конца третьего периода.
После матча главные тренеры обеих команд встретились с журналистами на пресс-конференции. Там наставники высказались об итогах игры.
Как поделился главный тренер «Локомотива» Дмитрий Квартальнов, команду подвели «нелепые ошибки». Хотя, по мнению наставника, в начале встречи все складывалось хорошо.
«Хорошее начало, хорошо играли, повели в счете. Но в конце две нелепые ошибки привели к голу. Здесь могли бы довести хотя бы до ничьи. Но, что есть, то есть», — сказал Дмитрий Квартальнов.
О пропуске шайбы в меньшинстве тренер сказал следующее: «Подарки такие мы не должны делать».
После слово передали главному тренеру «Северстали» Андрею Козлову. Он рассказал, что команда посвятила победу Владимиру Голеву, который, со слов тренера, оставил огромный след в хоккее — вывел череповецкую хоккейную команду «Металлург» в высший дивизион. 29 ноября он празднует день рождения.
«Хороший тест для нас. Хорошая команда, хороший соперник. Острая игра была. Нам немножко повезло в конце», — добавил Андрей Козлов.
Напомним, в 2026 году ярославской «Арене-2000» исполнилось 25 лет. Решение построить в Ярославле новую ледовую арену приняли в 1997-м. Ее планировали открыть к чемпионату мира по хоккею в 2000 году, но стройка затянулась на год. Первый матч прошел 12 октября 2001 года.
Перед хоккейным сезоном 2026/2027 нижегородское «Торпедо» переехало на новую «Volga-Арену». Так, ярославская «Арена-2000» стала самым старым стадионом на карте КХЛ.
Мы решили сравнить, чем отличается современная арена от самой возрастной.