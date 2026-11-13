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Город Подробности «Это не прихоть»: власти объяснили планы по стройке мусорной станции вблизи домов в Ярославской области

«Это не прихоть»: власти объяснили планы по стройке мусорной станции вблизи домов в Ярославской области

Глава Ростовского округа озвучил детали проекта

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Зачем в Ярославской области нужна мусороперегрузочная станция | Источник: Андрей Шатский / Vk.com, Александра Мамонтова / 76.RUЗачем в Ярославской области нужна мусороперегрузочная станция | Источник: Андрей Шатский / Vk.com, Александра Мамонтова / 76.RU

Зачем в Ярославской области нужна мусороперегрузочная станция

Источник:

Андрей Шатский / Vk.com, Александра Мамонтова / 76.RU

Глава Ростовского округа Ярославской области Андрей Шатский объяснил, зачем нужна новая мусороперегрузочная станция. Ранее жители деревни Вахрушево и близлежащих населенных пунктов выступили против строительства объекта.

Он напомнил, что в 2027 году мусорный полигон в Ростове Великом будет закрыт из-за несоответствия требованиям законодательства.

«Весь поток отходов придется перенаправить на полигон „Скоково“, а это значит, что „плечо“ вывоза мусора увеличится в несколько раз. Поэтому создание перегрузочной станции — это не прихоть, а техническая необходимость, чтобы система вывоза ТКО вообще продолжала работать. Объект уже включен в территориальную схему в качестве потенциального. Конкретный земельный участок под строительство пока не определен — вопрос сейчас прорабатывается, а также рассматриваем размещение и в других подходящих локациях», — рассказал Андрей Шатский.

Глава округа пообещал, что территория будет подобрана с соблюдением всех санитарных норм.

«Важный момент, который хотелось бы подчеркнуть! Перегрузочная станция — это не свалка. Мусор там не будет лежать на земле. Они строятся по строгим федеральным стандартам. Обязательны капитальное ограждение, чтобы отходы не разлетались, и твердое покрытие из асфальта или бетона. Понимаю беспокойство жителей и гарантирую, что к выбору места и строительству будут предъявлены максимально жесткие требования», — рассказал Андрей Шатский.

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Новость о возможном строительстве мусороперегрузочной станции у поселка Семибратово всколыхнула общественность. Соцсети заполонили обращения от местных жителей и десятки комментариев с вопросами о том, как строительство объекта повлияет на экологию.

Из-за бурных обсуждений власти пообещали провести встречу с местными жителями.

Мы делали большой текст, где рассказывали все об идее строительства станции под Ростовом Великим.

Подробнее о мусороперегрузочной станции

Тем временем в Ярославской области выбирают нового мусорного оператора — компанию, которая будет вывозить отходы из контейнеров в регионе. Сейчас эту функцию выполняет «Хартия», но во время первого этапа отбора победила новая фирма.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Мусороперегрузочные станции Ростовский район Строительство
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Комментарии
29
Гость
21 минута
На мнение местных жителей властям плевать
Гость
1 час
Пусть в Москву везут свой мусор и по федеральным чудесным стандартам там его хранят
Читать все комментарии
Гость
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