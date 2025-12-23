Дороги из мусора: ярославские власти раскрыли детали концессионного соглашения со «Скоково»

В Ярославле дороги будут делать из переработанного мусора Источник: Артем Бауман / 76.RU

В Ярославской области дороги будут делать из переработанного мусора. Об этом на заседании комитета Ярославской областной Думы по жилищно-коммунальному комплексу и энергетике 23 декабря сообщила и. о. министра природопользования и лесного хозяйства региона Наталья Беляева.

Она раскрыла детали концессионного соглашения по строительству комплекса по обращению с твердыми коммунальными отходами рядом с полигоном «Скоково» под Ярославлем.

Концессия (концессионное соглашение) — форма государственно-частного партнерства, когда частный инвестор создаёт или реконструирует имущество за свой счет и получает право на его эксплуатацию.

Концессионера выбрали без конкурса

Концессионером, с которым заключит соглашение правительство региона, выступит АО «Скоково». Эта организация определена на федеральном уровне, как одна из тех, с которой можно заключать подобные соглашения без проведения конкурса.

По данным сервиса «Контур.Фокус», АО «Скоково» было образовано в 2007 году. Общество занимается работой с отходами, в частности, отвечает за мусорный полигон в деревне Скоково, принадлежит правительству Ярославской области. Чистая прибыль предприятия за 2024 год составила 11,5 миллиона рублей при выручке в 196 миллионов.

Договор будет заключен на 25 лет. Общий объем финансирования составит 6,74 млрд. рублей. Финансирование большей частью пойдет за счет средств госкорпорации ППК РЭО (российского экологического оператора), которая предоставит концессионеру деньги на условиях льготного кредитования. Плюсом добавится 1% заемных средств, взятых у банка. Еще 5% должен будет вложить само АО «Скоково». По расчетам властей, с учетом уплаты процентов конечная стоимость проекта составит 11,2 млрд. рублей.

По указу президента, к 2030 году 100% всех отходов должны проходить через систему сортировки, количество направляемых на полигоны ТКО должно быть снижено в два раза. С 2014 года по 2024 год объем отходов в области вырос с 261 тысяч тонн до 401 тысячи тонн. Сейчас в Ярославской области действует 10 мусорных полигонов и пять мусоросортировочных комплексов. Предполагается, что к 2030 году в Ярославской области останется один полигон.

Два этапа реализации

Реализовать проект планируется в два этапа.

На первом предусмотрено строительство комплекса по переработке отходов, включающим мусоросортировочный завод мощностью в 60 тысяч тонн в год, а также комплекс утилизации (компостирования) мощностью в 160 тысяч тонн в год.

«В результате утилизации отходов будет получен техногрунт, который можно использовать в качестве инертного материала для пересыпки полигона и на подсыпки дорог», — пояснила Наталья Беляева.

Проектно-сметную документацию по первому этапу с сентября 2025 года занимается ярославское МБУ «Проектный институт». Проект планируют подготовить к середине 2026 года, сами объекты хотят ввести в эксплуатацию в декабре 2028-го.

Второй этап — это реконструкция действующего полигона «Скоково».

«Планируется создание новых рабочих карт, системы сбора и очистки ливневых и фильтрационных вод, системы сбора свалочного газа (дегазация). Проектируется система пожаротушения, площадка для складирования отработанных шин, железобетонных и древесных отходов. Проектирование уже началось», — пояснила Беляева.

По информации с сайта АО «Скоково», полигон «Скоково» функционирует более 40 лет. В 1968 году был выделен земельный участок площадью 30 гектаров под строительство свалки бытовых отходов, в 1977 году площадь полигона увеличена до существующих в настоящее время 60 гектаров. Непосредственно участок складирования занимает 49,6 гектара. Согласно техническому отчету при фактическом среднегодовом количестве накапливаемых отходов расчетный срок эксплуатации полигона составляет период до 2038 года. Процент заполнения полигона на 1 сентября 2019 года составляет 52%.

Мощность мусорного полигона после реконструкции увеличится до 325 тысяч тонн в год, срок эксплуатации — до 25 лет. Реконструкцию «Скоково» планируют завершить к декабрю 2029 года.

При этом власти подчеркнули, что расширяться полигон не будет. Но к нему добавится мусороперерабатывающий завод.