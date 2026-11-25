Под завалами на месте взрыва газа в доме села Кулунда в Алтайском крае могут находиться люди. Об этом сообщили в Центре управления регионом.
«Пожарные МЧС России ведут разбор завалов, под ними могут находиться люди», — говорится в сообщении.
Хозяйку квартиры, в которой произошел взрыв, до сих пор не удалось найти. Тело соседа, которого считают погибшим, пока не извлекли из-под завалов, уточнили в Центре управления регионом (ЦУР) в беседе с РИА Новости.
«Кинологи Западно-Сибирского поисково-спасательного отряда имени Зюкова обследуют обрушившиеся конструкции. На месте работает инженерная техника», — уточнили в ЦУР.
Всего на месте происшествия задействованы 191 человек и 50 автомобилей. Из них от МЧС — 94 человека и 18 единиц техники.
Всего после взрыва газа в жилом доме в селе Кулунда пострадало 12 квартир. Часть из них разрушена полностью.
«В результате происшествия четыре квартиры разрушены, восемь частично повреждены», — приводит ТАСС сообщение Центра управления регионом.
Взрыв газа произошел в жилом доме в селе Кулунда в Алтайском крае утром 24 ноября. В результате обрушились четвертый и пятый этажи в двух подъездах. Площадь обрушения составила порядка 300 кв. м. Спасатели эвакуировали 6 человек, еще 20 выбрались самостоятельно. Сейчас, как уточнили власти, все усилия брошены на сокращение сроков проведения аварийно-восстановительных работ.
Взрыв ощутили даже в соседних зданиях. Жители почувствовали, что задрожали стены.
Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Расследование поставили на контроль руководства следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю. Обо всем, что происходило после взрыва, можно прочитать в репортаже.