Хозяйку квартиры, где произошел взрыв, еще не обнаружили Источник: МЧС Алтайского края / MAX

Под завалами на месте взрыва газа в доме села Кулунда в Алтайском крае могут находиться люди. Об этом сообщили в Центре управления регионом.

«Пожарные МЧС России ведут разбор завалов, под ними могут находиться люди», — говорится в сообщении.

Хозяйку квартиры, в которой произошел взрыв, до сих пор не удалось найти. Тело соседа, которого считают погибшим, пока не извлекли из-под завалов, уточнили в Центре управления регионом (ЦУР) в беседе с РИА Новости.

«Кинологи Западно-Сибирского поисково-спасательного отряда имени Зюкова обследуют обрушившиеся конструкции. На месте работает инженерная техника», — уточнили в ЦУР.

Всего на месте происшествия задействованы 191 человек и 50 автомобилей. Из них от МЧС — 94 человека и 18 единиц техники.

Всего после взрыва газа в жилом доме в селе Кулунда пострадало 12 квартир. Часть из них разрушена полностью.

«В результате происшествия четыре квартиры разрушены, восемь частично повреждены», — приводит ТАСС сообщение Центра управления регионом.

Взрыв газа произошел в жилом доме в селе Кулунда в Алтайском крае утром 24 ноября. В результате обрушились четвертый и пятый этажи в двух подъездах. Площадь обрушения составила порядка 300 кв. м. Спасатели эвакуировали 6 человек, еще 20 выбрались самостоятельно. Сейчас, как уточнили власти, все усилия брошены на сокращение сроков проведения аварийно-восстановительных работ.

Взрыв ощутили даже в соседних зданиях. Жители почувствовали, что задрожали стены.