Получат почти 15 млн: что известно о компании, которая построит пункт проката лыж в Ярославле

Стало известно, кто займется строительством нового городского пункта проката лыж в Ярославле. Объект у спортивной школы «Медведь» на улице Спартаковской, 10 возведет ООО «Сибтехлогистик». На сайте «Госзакупок» указано, что контракт заключили с этой фирмой.

Привезти и смонтировать конструкцию подрядчик должен в течение 70 дней с даты заключения контракта. Сам договор будет действовать до 30 декабря 2026 года — к этому дню пункт проката точно должен быть установлен.

Изначально школа предлагала за работы 16 млн рублей. Но ООО «Сибтехлогистик» согласился на 14 млн 952 тысячи рублей, предложив именно эту сумму.

ООО «Сибтехлогистик» было образовано в феврале 2020 года и зарегистрировано в Иркутске. Компания занимается деятельностью автомобильного и грузового транспорта. Ею руководит Валерия Степанова.

Компания на 80% принадлежит предпринимательнице Екатерине Мельничук и на 20% — Константину Прокопьеву.

В 2025 году выручка «Сибтехлогистика» составила 364,6 млн рублей. Чистая прибыль после вычета всех расходов — 11,3 млн.