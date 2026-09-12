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Получат почти 15 млн: что известно о компании, которая построит пункт проката лыж в Ярославле

Рассказываем, какая фирма получила контракт

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Пункт проката лыж построят в Ярославле | Источник: госзакупкиПункт проката лыж построят в Ярославле | Источник: госзакупки

Пункт проката лыж построят в Ярославле

Источник:

госзакупки

Стало известно, кто займется строительством нового городского пункта проката лыж в Ярославле. Объект у спортивной школы «Медведь» на улице Спартаковской, 10 возведет ООО «Сибтехлогистик». На сайте «Госзакупок» указано, что контракт заключили с этой фирмой.

Привезти и смонтировать конструкцию подрядчик должен в течение 70 дней с даты заключения контракта. Сам договор будет действовать до 30 декабря 2026 года — к этому дню пункт проката точно должен быть установлен.

Изначально школа предлагала за работы 16 млн рублей. Но ООО «Сибтехлогистик» согласился на 14 млн 952 тысячи рублей, предложив именно эту сумму.

ООО «Сибтехлогистик» было образовано в феврале 2020 года и зарегистрировано в Иркутске. Компания занимается деятельностью автомобильного и грузового транспорта. Ею руководит Валерия Степанова.

Компания на 80% принадлежит предпринимательнице Екатерине Мельничук и на 20% — Константину Прокопьеву.

В 2025 году выручка «Сибтехлогистика» составила 364,6 млн рублей. Чистая прибыль после вычета всех расходов — 11,3 млн.

Напомним, строить пункт проката лыж в Ярославле будут на месте сгоревшей три года назад раздевалки с инвентарем. Власти долго искали финансирование на строительство объекта. В августе 2026 года начался поиск подрядчика.

Пожар в раздевалке стадиона «Каучук» на Резинотехнике случился 13 декабря 2023 года. Она находится в удалении от самого стадиона, где тренируются спортсмены школы «Медведь». Но во время происшествия сгорел весь спортинвентарь, в том числе снегоуборочная техника для очистки территории. Место зимой особенно популярно — сюда приходят кататься на коньках и лыжах не только спортсмены, но и жители района. Во время пожара получил ожог руки гардеробщик.

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Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Прокат Лыжи Контракт Госзакупка
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