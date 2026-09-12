«Хорошо, что я принял это решение»: что скрывает звезда «Великолепного века» Мехмет Гюнсюр

У этого актера всегда очень разнообразные амплуа и спокойная жизнь за кадром Источник: кадр из сериала «Великолепный век» (16+), реж. Ямур Тайлан, Дурул Тайлан, Tims & B Productions, 2011–2014 годы

Мехмет Гюнсюр — темная лошадка турецкого шоубиза. Он сыграл шехзаде Мустафу в «Великолепном веке» (16+) и Юсуфа в «Красном Стамбуле» (16+), но при этом не появляется в скандальной хронике и не заводит громкие любовные интрижки, которые становятся достоянием папарацци. Харизматичный, скромный, удивительно семейный и талантливый Мехмет Гюнсюр очень рано вышел на сцену, хотя профессионально учиться актерскому мастерству начал уже в довольно зрелом возрасте. Рассказываем про мистера обаяние турецкого шоубиза, который сумел остаться в стороне от публичных страстей.

«Снялся в рекламе маргарина»

Сейчас Мехмету Гюнсюру 51 год, чего не скажешь по тому, как прекрасно он выглядит. Он родился в Стамбуле в семье преподавателя немецкого и инженера. У актера есть сестра, которая старше его на 7 лет. Она хореограф и преподаватель современного балета.

«У меня было невероятно прекрасное детство. Я помню солнце, помню просторный, большой дом, помню вид на море, — вспоминает Гюнсюр в интервью Ithafsanat. — Мое детство прошло в Хисарюстю (престижный район на европейской стороне Стамбула. — Прим. ред.). Моя мама была преподавателем в Университете Богазичи, а сестра — студенткой там же».

Мехмет с родителями Источник: mehmet.gunsur / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ) Мехмет во время учебы в лицее Источник: mehmet.gunsur / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

С четырех лет Мехмет активно занимался плаванием, горными лыжами и другими видами спорта, а позже переключился на теннис.

«Я не знал, чем именно хочу заниматься или кем хочу стать, но по отношению к будущему во мне жил настоящий азарт. Меня вдохновляло не желание как можно быстрее вырасти, а именно приключения, которые ждали меня впереди», — рассказал актер L`Officiel.

Жизнь Мехмета Гюнсюра изменилась, когда ему было шесть лет. Он снялся в массовке рекламного ролика на госканале TRT, который тогда был очень популярным.

«Моя тетя Нильгюн привела меня к своему другу-рекламщику, и я снялся в своей первой рекламе маргарина. Мы всей семьей уселись перед экраном, — признался актер изданию Martidergisi. — В рекламе были дети, которые крутили обруч во дворе школы. А я был ребенком, который прошел там словно тень. Потом в рекламе этого маргарина я сыграл уже главную роль».

Он мог бы стать ресторатором, рок-звездой или моделью, но выбрал кинематограф Источник: mehmet.gunsur / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Когда ему исполнилось 12 лет, он получил роль в сериале «Мимозы прошедшей весны» (16+). Там Гюнсюр сыграл на одной площадке с самыми известными актерами того времени.

«12-летнему ребенку трудно осознавать всё происходящее, но спустя годы я понимаю, каким интересным и прекрасным было то время, — говорил Гюнсюр. — Именно тогда во мне начала зарождаться страсть к кинематографу».

«С каждой ролью актер создает себя заново»

Хотя в юности он успел сняться в рекламе и кино, его мысли занимали совсем другие вещи — спорт, музыка и Италия. Любовь к этой стране и ее языку зародилась еще в детстве, во время семейных поездок на горнолыжные курорты. Так Мехмет загорелся мечтой поступить в итальянский лицей: он усердно учил язык, блестяще сдал сложнейший экзамен и в итоге стал его студентом.

Теперь актер живет в Италии, но часто прилетает в Турцию Источник: mehmet.gunsur / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

«Я вернулся с очень теплыми воспоминаниями из поездки, когда я был совсем маленьким, и это запечатлелось в моей памяти. Все детали, начиная от фильмов Феллини, на которые мама водила меня на Стамбульском кинофестивале, и заканчивая тем, как в 5–6 лет во время поездки в Италию я впервые увидел цветной комикс про Человека-паука на мелованной бумаге, заставили меня полюбить эту культуру и этот язык», — вспоминал Гюнсюр.

После лицея Мехмет окончил факультет коммуникаций Мармаринского университета, но рекламщиком так и не стал. Вместо этого он четыре года управлял ресторанчиком в клубе. Там же началась и его музыкальная карьера: Мехмет играл на барабанах, а после отъезда вокалиста в США сам встал к микрофону. Коллектив зажигал на студенческих фестивалях и завоевывал призовые места.

В классических костюмах Гюнсюра можно увидеть редко Источник: mehmet.gunsur / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Он продолжал сниматься в рекламе и каталогах, сотрудничал с брендами Coca-Cola, Mavi Jeans и Hotiç. 25-летний Гюнсюр считал работу моделью сложнее актерской игры, поэтому стал брать уроки мастерства у Джансу Дере.

«Обучение — это процесс длиной в жизнь, — уверен Гюнсюр в разговоре с Curated. — Мы остаемся студентами до самого конца. И то, что актер с каждой новой ролью создает себя заново, лишь часть этого процесса. Поэтому обучение и переосмысление себя просто немыслимы друг без друга».

Переворотным моментом в его карьере стала картина Ферзана Озпетека «Хаммам» (16+). Он попал туда по знакомству: его приятель отвечал за массовку в фильме, а режиссер никак не мог определиться с исполнителем главной роли.

С режиссером Ферзаном Озпетеком Источник: mehmet.gunsur / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

«Мы сделали с Ферзаном пробы. Волосы у меня тогда были до самой поясницы, — рассказал Гюнсюр. — Я обычно представляюсь как Мемо, и, когда при первой встрече я назвался именно так, Ферзан очень удивился. Позже я понял почему: главного героя в фильме тоже звали Мехмет, и он представлялся точно так же — Мемо. Ферзан спросил, смогу ли я остричь волосы. Я попросил минуту на размышление, но в итоге согласился. И как же хорошо, что я принял это решение».

«Счастье — тронуть сердца людей»

После триумфа «Хаммама» карьера Мехмета Гюнсюра стремительно пошла в гору. Актеру, который блестяще знал язык, предложили роль в итальянском театре, и следующие четыре года он провел на гастролях с этой труппой.

«Останься я в Турции, возможно, я мог бы сделать еще много разного. Но я уехал в Италию и пережил много разных вещей в плане карьеры, — откровенничал Гюнсюр с журналистами турецкого Esquire. — Всегда может быть лучше. Чтобы создавать еще более прекрасные вещи, возможно, нужно самому создавать собственные проекты».

Длинные волосы были у него и в другом проекте Источник: кадр из фильма «Повелитель чаек» (18+), реж. Мехмет Ада Озтекин, студия TMC Film, 2017 год

Вернувшись на турецкие экраны с ролью начинающего детектива в сериале «Секретное досье», он затем снова отправился в Италию, где продолжил карьеру. Годами Мехмет Гюнсюр жил на две страны, активно снимаясь как в Турции, так и в Италии.

Поклонники повсюду восторженно встречают артиста Источник: mehmet.gunsur / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Актер ярко заявил о себе в фильмах «Шепни, если забуду» (16+) и «Красный Стамбул». Однако наибольшую славу ему принесла роль шехзаде Мустафы — старшего сына султана Сулеймана в «Великолепном веке», ради съемок в котором он на время вернулся в Турцию из Италии. Мехмет Гюнсюр покинул проект после драматической гибели своего персонажа.

« „ Великолепный век “ стал первым турецким сериалом, охватившим так много стран по всему миру. Мне каждый день приходят сообщения от Аргентины до Индонезии, от Африки до Белграда. Какое счастье — тронуть сердца людей в самых разных уголках планеты. В конце концов, именно ради этого я и занимаюсь своим делом», — признавался актер.

В этом фильме показан не Стамбул, как во многих турецких сериалах, а столица — Анкара Источник: кадр из фильма «Любовь любит совпадения» (16+), реж. Омер Фарук Сорак, студия Böcek Yapım, 2011 год

Другая блестящая работа Мехмета Гюнсюра — роль Озгюра в фильме «Любовь любит случайности» (18+). Главный герой встречает девушку, которую раньше любил, и она спасает ему жизнь. Картина имела такой колоссальный успех у турецких зрителей, что позже продюсеры сняли продолжение, а в ноябре этого года выходит «Любовь любит случайности — 3». Конечно же, с участием Мехмета Гюнсюра.

«Влюбился через полчаса после того, как увидел»

Именно в Италии Мехмет Гюнсюр встретил главную любовь своей жизни. Его избранницей стала режиссер документального кино Катерина Монджо.

«Катерина пыталась снять свой первый фильм, это была история любви. Искали исполнителя главной роли, мы познакомились, и фильм снимать уже не потребовалось. Эту историю мы начали проживать в собственной жизни. Я влюбился в нее если и не с первого взгляда, то уже через полчаса после того, как увидел», — не скрывает актер.

«Каждый день как День святого Валентина» — так актер подписал это фото Источник: mehmet.gunsur / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

О личной жизни он предпочитает много не говорить. Его жена тоже режиссер, поэтому они прекрасно понимают друг друга и знают, как непросто бывает совмещать работу с семейной жизнью. Мехмет Гюнсюр счастлив в браке уже 20 лет и растит троих детей. Даже между съемками он старается находить для них время и проводить свободные вечера вместе с семьей.