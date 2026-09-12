«Раскромсал тело, вырезал сердце, пожарил на сковородке и съел»: как ловили людоеда-циркача — он убивал три года

Следователь рассказал, как ловили серийного маньяка Источник: Мария Романова / Городские медиа, Виктория Улитова / YA62.RU, «Цена любви» (18+)

В 90-е, времена расцвета бандитизма, исчезновение людей никому странным не казалось. Поэтому когда в Рязани пропали шесть человек, никакой паники это не вызвало. Тем более что исчезли они не разом, а за три года — с 1997-го по 2000-й. Шок наступил позже — когда выяснилось, что именно с ними случилось.

Игорь Чурасов, неприметный работник цирка, убивал людей, ел их внутренние органы и сжигал останки. В нулевых дело почти не афишировалось, но спустя 26 лет бывший следователь Игорь Куркин во всех деталях рассказал YA62.RU о «кровавом циркаче».

До «кровавого циркача» Игорь Куркин занимался расследованием экономических преступлений. В 1999 году ему неожиданно передали дело серийного маньяка Сергея Паукова. В разных регионах страны он убил 13 человек. После Паукова в руки Куркина попало дело Игоря Чурасова.

«Мрачный и не в адеквате»

Про детские и подростковые годы Игоря Чурасова никто толком ничего не знает. Со стороны он выглядел абсолютно обычным: в криминальных сводках или скандалах не появлялся, работал униформистом в цирке и благодаря этому много общался с людьми. У маньяка были мать, брат и любимая девушка, с которой они не жили вместе, но состояли в романтических отношениях.

Униформист помогает артистам во время представления: подает реквизит, устанавливает и убирает оборудование.

На работе в цирке у Игоря появился знакомый — Геннадий Емелькин, он же Шурманов, мужчина взял фамилию жены. После развода менять не стал. Они подружились, даже слишком — Геннадий стал соучастником маньяка.

«Чурасов и Шурманов вместе работали униформистами в цирке. Игорь жил в простеньком старом доме неподалеку от Горбатого моста. Тогда там был частный сектор, а сейчас новый микрорайон», — рассказывает Куркин.

Шурманов казался открытым и даже веселым, а Чурасов был его полной противоположностью. Как они могли начать вместе убивать людей, до сих пор трудно понять, признаётся Игорь Куркин.

«Сам Чурасов был человек очень мрачный и не в адеквате. Одним словом — своеобразный. Была у него философия соединить жизнь со смертью. Однажды он нашел на кладбище череп, отполировал и посадил в нем клубнику. Говорит, интересно было посмотреть на сочетание двух противоположностей», — рассказывает бывший следователь.

По его словам, Игоря Чурасова и Геннадия Шурманова объединял интерес к сатанизму*. При обыске следователи находили фотографии с распятыми людьми, тематические книги и даже кровь на стенах. На этой почве коллеги тесно общались и сделали культ своим «общим увлечением».

«Они не просто убивали. В теплое время года Чурасов и Шурманов в печке сжигали останки, поэтому район центрального рынка называли аномальной зоной. Там стоял гнилостный запах, будто горит падаль. Но никто из проживающих рядом не заявлял в полицию. Думали, может, собака умерла просто», — вспоминает Игорь Куркин.

Участковым, по словам экс-следователя, хватало и другой работы, кроме как разбираться в причине зловония. Всё-таки конец девяностых.

Чуть ниже был дом Игоря Чурасова Источник: Виктория Улитова / YA62.RU

«Показали фокусы, а потом покромсали и съели»

С 1997 по 2000 год Игорь Чурасов совершил не меньше шести убийств, и пять из них — вместе с Геннадием Шурмановым. Одной из первых жертв стала 23-летняя Альбина Носкова, которую в логово маньяков заманила их общая подруга Наташа Макарцова — у нее был роман с Шурмановым.

Альбина была совсем молодая, но уставшая и запутанная в себе. Бесконечный круговорот из быта и заботы о муже и дочке утомил ее. На это женщина однажды пожаловалась подруге детства Наталье, а зря…

«Альбина пожаловалась подруге: „Мне скучно, муж-прапорщик зарабатывает мало, жизнь какая-то серая“. Наташа предложила ей познакомиться с двумя парнями [Чурасовым и Шурмановым], выпить и отдохнуть — без лишнего. На самом деле убийство на сатанинской* почве у них было спланировано заранее.

Сначала они пили, веселились, фокусы показывали, а потом Альбине завязали глаза и задушили. После этого начали кромсать тело, Чурасов вырезал сердце, пожарил его на сковородке и съел. Ему понравилось», — рассказывает Игорь Куркин.

Потом Игорь Чурасов вырезал печень у Альбины, пожарил, но ему не понравилось. Сердце вкусное, а печень — нет… Игорь Куркин бывший следователь

«Оставшиеся части тела Игорь Чурасов мелко нарубил, частично сжег, а что-то положил в сумку и отнес в водоем. От Альбины не осталось ничего», — добавил Куркин.

Шурманов показывает, как душили Альбину Источник: «Цена любви» (18+)

Спустя несколько лет следователи найдут следы крови на досках под полом в доме Чурасова и отправят на экспертизу в Москву. Выяснится, что это кровь Альбины Носковой.

«Когда Альбина пропала, ее семья всполошилась и первым делом спрашивали Наташу — они же подруги и виделись в тот день. Та отвечала, что Альбина „ушла куда-то“, и для всех это было загадкой», — вспоминает бывший следователь.

По его словам, Наталья хоть и не выглядела совсем безразличной после пропажи подруги, но в поисках почти не помогала. У мамы убитой даже возникли подозрения: мол, что-то с Наташей неладно. Как позже выяснится, незадолго до трагедии между девушками произошла ссора.

Наталья завидовала Альбине, у которой была семья и явно больше денег. Поэтому она без колебаний отправила подругу на страшную смерть к своему сожителю Геннадию Шурманову.

Первой о пропаже Альбины заявила ее мать Источник: «Цена любви» (18+) Наталья Макарцова не сознавалась в том, что произошло Источник: «Цена любви» (18+)

Потом произошло второе убийство — Светланы Кузнецовой — дочери офицера десантного училища. Мать называла свою кровинушку непутевой: характер казался «не тем», да еще и постоянно попадала в нелепые ситуации, хотя жила с другом.

«Кузнецова со своим сожителем считались неблагополучными. Их убили в доме Чурасова за „паразитический образ жизни“: они часто приходили в гости и вообще просились пожить. После последней просьбы с ними расправились. Причем пока те спали», — рассказывает Игорь Куркин.

Чурасов убил пару ударами топора, расчленил их трупы на кухне и бросил в печку.

Они познакомились случайно и часто ходили к Чурасову в гости Источник: «Цена любви» (18+) Игорь убил пару во сне Источник: «Цена любви» (18+)

Лучше остальных бывший следователь помнит другое убийство — как Игорь Чурасов и Шурманов расправились над двумя малознакомыми молодыми девушками. Маньяки сами пригласили их в гости, а те были и не против — хотели повеселиться, выпить вина.

«Девушки посидели немного и уйти захотели. Уже обувались, когда это заметили хозяева банкета — рассвирепели. Девушек ударили сначала обухом топора, потом расчленили и сожгли. Внутренности Чурасов оставил в морозилке», — вспоминает Игорь Куркин.

Игорь Куркин подтвердил, что у всех жертв Чурасов вырезал внутренние органы. Но не все ел, а некоторые просто хранил в морозильной камере.

По его словам, маньяки не собирались убивать девушек, но из-за попытки уйти разозлились и посчитали их «подлыми и коварными». Мол, их напоили и накормили, а те убегать собрались.

В этой печи сжигали жертв. Соседи игнорировали запах Источник: «Цена любви» (18+)

Последней жертвой убийц стал Валера — это знакомый, который выпивал с Игорем Чурасовым и Геннадием Шурмановым. За душевными разговорами гость пожаловался на черную полосу в жизни и ворчливую жену. Маньяки посчитали его недостойным жить. По старой схеме мужчину расчленили и сожгли в печи. То, что осталось, выбросили в овраг под Горбатым мостом.

«Чурасов говорил, что Валера — человек никчемный, толка от него на этой земле нет, его надо убрать. Так они с Шурмановым решились на еще одно убийство», — вспоминает один из допросов следователь.

«Интеллигентный, спортом занимался»

Дело «кровавых циркачей» начали расследовать благодаря Наталье Макарцовой. Ранней весной 2000 года у нее начали портиться отношения с сожителем Шурмановым, а спустя несколько месяцев он вовсе выставил ее из дома.

Девушка понимала, что бывший может расправиться и с ней: она слишком много знала. Тем же вечером на пороге жены пропавшего (а по факту убитого) Валеры появилась незнакомка. Из страха самой попасть в печь, она как на духу выпалила имена убийц — Игорь Чурасов и Геннадий Шурманов — и хозяйка впала в ступор. Но как только та потянулась к телефону, чтобы вызвать милицию, Макарцова убежала.

Наталью задержали на следующий день: она во всём созналась, выдав и Игоря Чурасова, и Геннадия Шурманова.

К тому моменту поведение Игоря Чурасова сильно изменилось. Он уже не казался простым работягой, любящим читать. Его начали считать откровенно странным. На допросе соседка обвинила его в любви к голому купанию.

Он без одежды ходил по Борковскому карьеру и приставал к женщинам.

«Игорь вдали увидел маму с дочкой и подбежал к ним с жутким предложением: „Можно я голый тут с вами позагораю?“» — вспоминает слова соседки Куркин.

После задержания начался непростой следственный процесс: обыски, допросы… По воспоминаниям следователя, убийцы не юлили, были мрачные, подавленные и мало говорили. Игорь Чурасов хоть и находился в отношениях, иногда виделся с мамой и братом, но считал себя одиноким.

«С девушкой Чурасов не жил, для нее стало шоком всё, что он вытворял. Брат удивлялся не меньше. Помню, как один раз приехал весь испуганный и тараторил, что ничего не знал», — говорит Игорь Куркин.

Девушка говорила: «Как можно так в человеке ошибаться? Он был интеллигентный, в цирке работал, спортом занимался». Но вот так бывает. Игорь Куркин бывший следователь

Мать одной из убитых девушек на допросе рыдала и причитала: «Ну что же такое, ни могилы, ничего нет». Мама Светланы Кузнецовой на людях вела себя иначе.

«Наверное, судьба такая у дочки. Она непутевая была, вот так оно и получилось», — вспоминает ее слова следователь.

При этом сам Игорь Чурасов на допросах не скрывал обстоятельства убийств и говорил спокойно. И о том, как ел внутренности, и о том, как измельчал тела, и о том, как сжигал останки, — всё на одном тоне.

«Чурасов — человек рабоче-крестьянского склада. Угрюмый, тихий, склонный к одиночеству и скрытный в жизни. Он ничем не выделялся. Шурманов, наоборот, казался чуть-чуть повеселее и активнее. Сложилось впечатление, что просто его привлек на свою сторону Чурасов», — признался Игорь Куркин.

Вскоре Чурасов начал раскрывать душу. Почему пришел к серийным убийствам и каннибализму? Отвечал, что в нем неведомая сила и она его толкала на это, демоны были сильнее. Игорь Куркин бывший следователь

У Игоря Чурасова и Геннадия Шурманова полностью совпадали все показания. Оба производили впечатление нормальных и адекватных людей, но в их домах находили странные вещи: окровавленные книги и рисунки с мертвыми людьми.

«Всё, что можно было рассказать, они рассказали. Игорь Чурасов не понимал, что ему скрывать, если и так уже в милиции», — уточнил Куркин.

Игоря Чурасова могут выпустить на свободу. Или нет?

В нулевых в Рязани, говорит следователь, откровенно не хватало технологий для быстрого расследования. Чтобы не затягивать, следователи взяли образцы крови из домов Игоря Чурасова и Геннадия Шурманова, биоматериалы родственников жертв (волосы, кровь) и отвезли в Москву. В лаборатории подтвердили личности всех убитых.

В конце 2001-го Игоря Чурасова этапировали в центр судебной психиатрии имени Сербского. Спустя несколько месяцев врачи вынесли вердикт: у маньяка шизофрения в особо опасной форме и в момент совершения преступлений он ничего не осознавал.

В том же году Рязанский областной суд освободил Игоря Чурасова от уголовной ответственности и отправил на принудительное лечение в Сычевскую психиатрическую клинику. Такой же приговор вынесли Геннадию Шурманову.

Единственный человек, который понес уголовную ответственность, — Наталья Макарцова. Ее приговорили к шести годам в колонии, но при этом она избежала ареста, так как была беременна. Сейчас ее судьба неизвестна.

Допрос Игоря Чурасова Источник: «Цена любви» (18+) Следственный эксперимент с Геннадием Шурмановым Источник: «Цена любви» (18+)

Последний раз имя Игоря Чурасова упоминается в материале «МК» от 2013 года. Журналисты писали, что убийца-каннибал якобы прошел курс лечения и не представляет угрозы для общества. Только вот суд так не считал.

«Наша комиссия раз в полгода пишет заключения, что он абсолютно не опасен, но суд его не выпускает», — говорила лечащий врач Наталья Григорьевна.

Сам же Чурасов твердил: он может выйти на свободу, но только под контролем психиатра, который периодически консультировал бы его. Серийный убийца мечтал завести семью и вернуться на работу в цирк.

Однако, по мнению следователя, вероятность того, что Чурасов и Шурманов когда-либо выйдут из психиатрической больницы, равна нулю. Оба всё еще представляют реальную угрозу для людей, заключил Игорь Куркин.

Судьба Геннадия Шурманова до сих пор неизвестна Источник: Никита Егоров / Городские медиа