«Раскромсал тело, вырезал сердце, пожарил на сковородке и съел»: как ловили людоеда-циркача — он убивал три года

В 90-е, времена расцвета бандитизма, исчезновение людей никому странным не казалось. Поэтому когда в Рязани пропали шесть человек, никакой паники это не вызвало. Тем более что исчезли они не разом, а за три года — с 1997-го по 2000-й. Шок наступил позже — когда выяснилось, что именно с ними случилось.
Игорь Чурасов, неприметный работник цирка, убивал людей, ел их внутренние органы и сжигал останки. В нулевых дело почти не афишировалось, но спустя 26 лет бывший следователь Игорь Куркин во всех деталях рассказал YA62.RU о «кровавом циркаче».
До «кровавого циркача» Игорь Куркин занимался расследованием экономических преступлений. В 1999 году ему неожиданно передали дело серийного маньяка Сергея Паукова. В разных регионах страны он убил 13 человек.
После Паукова в руки Куркина попало дело Игоря Чурасова.
«Мрачный и не в адеквате»
Про детские и подростковые годы Игоря Чурасова никто толком ничего не знает. Со стороны он выглядел абсолютно обычным: в криминальных сводках или скандалах не появлялся, работал униформистом в цирке и благодаря этому много общался с людьми. У маньяка были мать, брат и любимая девушка, с которой они не жили вместе, но состояли в романтических отношениях.
Униформист помогает артистам во время представления: подает реквизит, устанавливает и убирает оборудование.
На работе в цирке у Игоря появился знакомый — Геннадий Емелькин, он же Шурманов, мужчина взял фамилию жены. После развода менять не стал. Они подружились, даже слишком — Геннадий стал соучастником маньяка.
«Чурасов и Шурманов вместе работали униформистами в цирке. Игорь жил в простеньком старом доме неподалеку от Горбатого моста. Тогда там был частный сектор, а сейчас новый микрорайон», — рассказывает Куркин.
Шурманов казался открытым и даже веселым, а Чурасов был его полной противоположностью. Как они могли начать вместе убивать людей, до сих пор трудно понять, признаётся Игорь Куркин.
«Сам Чурасов был человек очень мрачный и не в адеквате. Одним словом — своеобразный. Была у него философия соединить жизнь со смертью. Однажды он нашел на кладбище череп, отполировал и посадил в нем клубнику. Говорит, интересно было посмотреть на сочетание двух противоположностей», — рассказывает бывший следователь.
По его словам, Игоря Чурасова и Геннадия Шурманова объединял интерес к сатанизму*. При обыске следователи находили фотографии с распятыми людьми, тематические книги и даже кровь на стенах. На этой почве коллеги тесно общались и сделали культ своим «общим увлечением».
«Они не просто убивали. В теплое время года Чурасов и Шурманов в печке сжигали останки, поэтому район центрального рынка называли аномальной зоной. Там стоял гнилостный запах, будто горит падаль. Но никто из проживающих рядом не заявлял в полицию. Думали, может, собака умерла просто», — вспоминает Игорь Куркин.
Участковым, по словам экс-следователя, хватало и другой работы, кроме как разбираться в причине зловония. Всё-таки конец девяностых.
«Показали фокусы, а потом покромсали и съели»
С 1997 по 2000 год Игорь Чурасов совершил не меньше шести убийств, и пять из них — вместе с Геннадием Шурмановым. Одной из первых жертв стала 23-летняя Альбина Носкова, которую в логово маньяков заманила их общая подруга Наташа Макарцова — у нее был роман с Шурмановым.
Альбина была совсем молодая, но уставшая и запутанная в себе. Бесконечный круговорот из быта и заботы о муже и дочке утомил ее. На это женщина однажды пожаловалась подруге детства Наталье, а зря…
«Альбина пожаловалась подруге: „Мне скучно, муж-прапорщик зарабатывает мало, жизнь какая-то серая“. Наташа предложила ей познакомиться с двумя парнями [Чурасовым и Шурмановым], выпить и отдохнуть — без лишнего. На самом деле убийство на сатанинской* почве у них было спланировано заранее.
Сначала они пили, веселились, фокусы показывали, а потом Альбине завязали глаза и задушили. После этого начали кромсать тело, Чурасов вырезал сердце, пожарил его на сковородке и съел. Ему понравилось», — рассказывает Игорь Куркин.
Потом Игорь Чурасов вырезал печень у Альбины, пожарил, но ему не понравилось. Сердце вкусное, а печень — нет…
«Оставшиеся части тела Игорь Чурасов мелко нарубил, частично сжег, а что-то положил в сумку и отнес в водоем. От Альбины не осталось ничего», — добавил Куркин.
Спустя несколько лет следователи найдут следы крови на досках под полом в доме Чурасова и отправят на экспертизу в Москву. Выяснится, что это кровь Альбины Носковой.
«Когда Альбина пропала, ее семья всполошилась и первым делом спрашивали Наташу — они же подруги и виделись в тот день. Та отвечала, что Альбина „ушла куда-то“, и для всех это было загадкой», — вспоминает бывший следователь.
По его словам, Наталья хоть и не выглядела совсем безразличной после пропажи подруги, но в поисках почти не помогала. У мамы убитой даже возникли подозрения: мол, что-то с Наташей неладно. Как позже выяснится, незадолго до трагедии между девушками произошла ссора.
Наталья завидовала Альбине, у которой была семья и явно больше денег. Поэтому она без колебаний отправила подругу на страшную смерть к своему сожителю Геннадию Шурманову.
Потом произошло второе убийство — Светланы Кузнецовой — дочери офицера десантного училища. Мать называла свою кровинушку непутевой: характер казался «не тем», да еще и постоянно попадала в нелепые ситуации, хотя жила с другом.
«Кузнецова со своим сожителем считались неблагополучными. Их убили в доме Чурасова за „паразитический образ жизни“: они часто приходили в гости и вообще просились пожить. После последней просьбы с ними расправились. Причем пока те спали», — рассказывает Игорь Куркин.
Чурасов убил пару ударами топора, расчленил их трупы на кухне и бросил в печку.
Лучше остальных бывший следователь помнит другое убийство — как Игорь Чурасов и Шурманов расправились над двумя малознакомыми молодыми девушками. Маньяки сами пригласили их в гости, а те были и не против — хотели повеселиться, выпить вина.
«Девушки посидели немного и уйти захотели. Уже обувались, когда это заметили хозяева банкета — рассвирепели. Девушек ударили сначала обухом топора, потом расчленили и сожгли. Внутренности Чурасов оставил в морозилке», — вспоминает Игорь Куркин.
Игорь Куркин подтвердил, что у всех жертв Чурасов вырезал внутренние органы. Но не все ел, а некоторые просто хранил в морозильной камере.
По его словам, маньяки не собирались убивать девушек, но из-за попытки уйти разозлились и посчитали их «подлыми и коварными». Мол, их напоили и накормили, а те убегать собрались.
Последней жертвой убийц стал Валера — это знакомый, который выпивал с Игорем Чурасовым и Геннадием Шурмановым. За душевными разговорами гость пожаловался на черную полосу в жизни и ворчливую жену. Маньяки посчитали его недостойным жить. По старой схеме мужчину расчленили и сожгли в печи. То, что осталось, выбросили в овраг под Горбатым мостом.
«Чурасов говорил, что Валера — человек никчемный, толка от него на этой земле нет, его надо убрать. Так они с Шурмановым решились на еще одно убийство», — вспоминает один из допросов следователь.
«Интеллигентный, спортом занимался»
Дело «кровавых циркачей» начали расследовать благодаря Наталье Макарцовой. Ранней весной 2000 года у нее начали портиться отношения с сожителем Шурмановым, а спустя несколько месяцев он вовсе выставил ее из дома.
Девушка понимала, что бывший может расправиться и с ней: она слишком много знала. Тем же вечером на пороге жены пропавшего (а по факту убитого) Валеры появилась незнакомка. Из страха самой попасть в печь, она как на духу выпалила имена убийц — Игорь Чурасов и Геннадий Шурманов — и хозяйка впала в ступор. Но как только та потянулась к телефону, чтобы вызвать милицию, Макарцова убежала.
Наталью задержали на следующий день: она во всём созналась, выдав и Игоря Чурасова, и Геннадия Шурманова.
К тому моменту поведение Игоря Чурасова сильно изменилось. Он уже не казался простым работягой, любящим читать. Его начали считать откровенно странным. На допросе соседка обвинила его в любви к голому купанию.
Он без одежды ходил по Борковскому карьеру и приставал к женщинам.
«Игорь вдали увидел маму с дочкой и подбежал к ним с жутким предложением: „Можно я голый тут с вами позагораю?“» — вспоминает слова соседки Куркин.
После задержания начался непростой следственный процесс: обыски, допросы… По воспоминаниям следователя, убийцы не юлили, были мрачные, подавленные и мало говорили. Игорь Чурасов хоть и находился в отношениях, иногда виделся с мамой и братом, но считал себя одиноким.
«С девушкой Чурасов не жил, для нее стало шоком всё, что он вытворял. Брат удивлялся не меньше. Помню, как один раз приехал весь испуганный и тараторил, что ничего не знал», — говорит Игорь Куркин.
Девушка говорила: «Как можно так в человеке ошибаться? Он был интеллигентный, в цирке работал, спортом занимался». Но вот так бывает.
Мать одной из убитых девушек на допросе рыдала и причитала: «Ну что же такое, ни могилы, ничего нет». Мама Светланы Кузнецовой на людях вела себя иначе.
«Наверное, судьба такая у дочки. Она непутевая была, вот так оно и получилось», — вспоминает ее слова следователь.
При этом сам Игорь Чурасов на допросах не скрывал обстоятельства убийств и говорил спокойно. И о том, как ел внутренности, и о том, как измельчал тела, и о том, как сжигал останки, — всё на одном тоне.
«Чурасов — человек рабоче-крестьянского склада. Угрюмый, тихий, склонный к одиночеству и скрытный в жизни. Он ничем не выделялся. Шурманов, наоборот, казался чуть-чуть повеселее и активнее. Сложилось впечатление, что просто его привлек на свою сторону Чурасов», — признался Игорь Куркин.
Вскоре Чурасов начал раскрывать душу. Почему пришел к серийным убийствам и каннибализму? Отвечал, что в нем неведомая сила и она его толкала на это, демоны были сильнее.
У Игоря Чурасова и Геннадия Шурманова полностью совпадали все показания. Оба производили впечатление нормальных и адекватных людей, но в их домах находили странные вещи: окровавленные книги и рисунки с мертвыми людьми.
«Всё, что можно было рассказать, они рассказали. Игорь Чурасов не понимал, что ему скрывать, если и так уже в милиции», — уточнил Куркин.
Игоря Чурасова могут выпустить на свободу. Или нет?
В нулевых в Рязани, говорит следователь, откровенно не хватало технологий для быстрого расследования. Чтобы не затягивать, следователи взяли образцы крови из домов Игоря Чурасова и Геннадия Шурманова, биоматериалы родственников жертв (волосы, кровь) и отвезли в Москву. В лаборатории подтвердили личности всех убитых.
В конце 2001-го Игоря Чурасова этапировали в центр судебной психиатрии имени Сербского. Спустя несколько месяцев врачи вынесли вердикт: у маньяка шизофрения в особо опасной форме и в момент совершения преступлений он ничего не осознавал.
В том же году Рязанский областной суд освободил Игоря Чурасова от уголовной ответственности и отправил на принудительное лечение в Сычевскую психиатрическую клинику. Такой же приговор вынесли Геннадию Шурманову.
Единственный человек, который понес уголовную ответственность, — Наталья Макарцова. Ее приговорили к шести годам в колонии, но при этом она избежала ареста, так как была беременна. Сейчас ее судьба неизвестна.
Последний раз имя Игоря Чурасова упоминается в материале «МК» от 2013 года. Журналисты писали, что убийца-каннибал якобы прошел курс лечения и не представляет угрозы для общества. Только вот суд так не считал.
«Наша комиссия раз в полгода пишет заключения, что он абсолютно не опасен, но суд его не выпускает», — говорила лечащий врач Наталья Григорьевна.
Сам же Чурасов твердил: он может выйти на свободу, но только под контролем психиатра, который периодически консультировал бы его. Серийный убийца мечтал завести семью и вернуться на работу в цирк.
Однако, по мнению следователя, вероятность того, что Чурасов и Шурманов когда-либо выйдут из психиатрической больницы, равна нулю. Оба всё еще представляют реальную угрозу для людей, заключил Игорь Куркин.
* Движение сатанизма признано экстремистским. Деятельность запрещена на территории России.