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Политика Переговоры России и Украины Зеленский предложил Путину провести переговоры в Майами и назвал дату встречи. Что ответили в Кремле

Зеленский предложил Путину провести переговоры в Майами и назвал дату встречи. Что ответили в Кремле

Его желание прокомментировал Дмитрий Песков

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Песков заявил, что Зеленского до сих пор ждут в Москве | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUПесков заявил, что Зеленского до сих пор ждут в Москве | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Песков заявил, что Зеленского до сих пор ждут в Москве

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что готов к личной встрече с президентом России Владимиром Путиным. Он считает, что они должны обсудить урегулирование украинского кризиса в Майами на саммите G20 в декабре 2026 года. На его предложение уже ответили в Кремле.

Саммит G20 состоится 14–15 декабря 2026 года в гольф-клубе Trump National Doral Miami в США под председательством Дональда Трампа. Россия рассматривает варианты участия, а ЮАР не приглашена из-за разногласий с Вашингтоном. В числе участников будут лидеры Казахстана и Узбекистана.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что если Зеленский действительно хочет встретиться с Путиным, то может приехать для этого в Москву. Приглашение всё еще остается в силе.

«Если он действительно хочет встретиться с Путиным, то Путин еще ранее говорил, что он может прилететь в Москву», — указал представитель Кремля.

Россия же не ведет предметных разговоров об энергетическом перемирии, однако также не исключает проведения переговоров с Украиной. О том, где могут состояться встречи, что происходит на фронте и как Москва оценивает ситуацию, можно узнать здесь.

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Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Переговоры по урегулированию Кремль Россия Украина Владимир Путин Владимир Зеленский
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Комментарии
5
Гость
5 минут
Песков на фото, как впрочем и всегда, будто под воздействием запрещенных перепаратов.
Гость
13 минут
Пусть приезжает в Москву. Боится наверное
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Гость
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