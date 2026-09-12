Песков заявил, что Зеленского до сих пор ждут в Москве Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что готов к личной встрече с президентом России Владимиром Путиным. Он считает, что они должны обсудить урегулирование украинского кризиса в Майами на саммите G20 в декабре 2026 года. На его предложение уже ответили в Кремле.

Саммит G20 состоится 14–15 декабря 2026 года в гольф-клубе Trump National Doral Miami в США под председательством Дональда Трампа. Россия рассматривает варианты участия, а ЮАР не приглашена из-за разногласий с Вашингтоном. В числе участников будут лидеры Казахстана и Узбекистана.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что если Зеленский действительно хочет встретиться с Путиным, то может приехать для этого в Москву. Приглашение всё еще остается в силе.

«Если он действительно хочет встретиться с Путиным, то Путин еще ранее говорил, что он может прилететь в Москву», — указал представитель Кремля.