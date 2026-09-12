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Еда Что приготовить Инструкция Зеленый борщ, который съедят до последней ложки: простой рецепт со щавелем

Зеленый борщ, который съедят до последней ложки: простой рецепт со щавелем

Классический, домашний, летний

131
Это очень вкусно, попробуйте повторить | Источник: Станислав Соколов / NGS.RUЭто очень вкусно, попробуйте повторить | Источник: Станислав Соколов / NGS.RU

Это очень вкусно, попробуйте повторить

Источник:

Станислав Соколов / NGS.RU

Готовы поспорить: этот зеленый борщ со щавелем исчезнет со стола быстрее, чем вы успеете нарезать хлеб. Делимся секретом идеального баланса кислинки и сытости. Простой и быстрый рецепт невероятно вкусного супа, добавки которого попросят даже самые капризные малоежки. Приготовить его совсем несложно, а результат порадует даже тех, кто считает классический борщ слишком тяжелым. Сохраняйте в закладки!

Ингредиенты

Чтобы приготовить зеленый борщ, вам понадобятся:

  • мясо на кости или курица — 500 г;

  • вода — 2,5–3 л;

  • картофель — 4–5 шт.;

  • щавель — 1 большой пучок;

  • морковь — 1 шт.;

  • репчатый лук — 1 шт.;

  • яйца — 3–4 шт.;

  • растительное масло — 1–2 ст. л.;

  • соль — по вкусу;

  • черный перец — по вкусу;

  • свежая зелень — по вкусу;

  • сметана — для подачи.

Как приготовить зеленый борщ

  1. Мясо промойте, положите в кастрюлю и залейте холодной водой. Доведите до кипения, снимите пену и варите на небольшом огне до готовности. Курице понадобится около 40 минут, мясу на кости — больше.

  2. Картофель очистите и нарежьте небольшими кубиками. Лук мелко порубите, морковь натрите на крупной терке. На растительном масле слегка обжарьте лук с морковью до мягкости.

  3. Достаньте готовое мясо из бульона, при необходимости отделите от костей и нарежьте кусочками. Бульон снова доведите до кипения, положите картофель и варите примерно 10 минут. Затем добавьте морковь с луком и мясо.

  4. Щавель тщательно промойте, обсушите и нарежьте полосками. Отправьте его в кастрюлю, когда картофель станет мягким. Долго варить щавель не нужно — достаточно 2–3 минут, чтобы он сохранил цвет и характерную кислинку.

  5. Яйца заранее сварите вкрутую, остудите и нарежьте кубиками. Положите их в готовый борщ или добавляйте непосредственно в тарелки при подаче.

  6. Посолите и поперчите по вкусу, добавьте свежую зелень, выключите огонь и оставьте суп под крышкой на 10–15 минут.

  7. Подавайте зеленый борщ горячим, щедро добавив сметаны. Если хочется более яркой кислинки, можно положить больше щавеля.

Не стоит долго кипятить щавель — именно короткая тепловая обработка помогает сохранить его свежий зеленый цвет и приятную кислинку. А на следующий день борщ становится еще насыщеннее.

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Александра БалабаАлександра Балаба
Александра Балаба
Старший корреспондент
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Комментарии
2
Гость
22 минуты
Щавель растет дикороссом на лугу у своего дома. Живите в правильных местах.
Гость
1 час
Ел такой, сейчас бы хватило и одного мяса на кости.
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Гость
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