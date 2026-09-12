Зеленый борщ, который съедят до последней ложки: простой рецепт со щавелем

Готовы поспорить: этот зеленый борщ со щавелем исчезнет со стола быстрее, чем вы успеете нарезать хлеб. Делимся секретом идеального баланса кислинки и сытости. Простой и быстрый рецепт невероятно вкусного супа, добавки которого попросят даже самые капризные малоежки. Приготовить его совсем несложно, а результат порадует даже тех, кто считает классический борщ слишком тяжелым. Сохраняйте в закладки!
Ингредиенты
Чтобы приготовить зеленый борщ, вам понадобятся:
мясо на кости или курица — 500 г;
вода — 2,5–3 л;
картофель — 4–5 шт.;
щавель — 1 большой пучок;
морковь — 1 шт.;
репчатый лук — 1 шт.;
яйца — 3–4 шт.;
растительное масло — 1–2 ст. л.;
соль — по вкусу;
черный перец — по вкусу;
свежая зелень — по вкусу;
сметана — для подачи.
Как приготовить зеленый борщ
Мясо промойте, положите в кастрюлю и залейте холодной водой. Доведите до кипения, снимите пену и варите на небольшом огне до готовности. Курице понадобится около 40 минут, мясу на кости — больше.
Картофель очистите и нарежьте небольшими кубиками. Лук мелко порубите, морковь натрите на крупной терке. На растительном масле слегка обжарьте лук с морковью до мягкости.
Достаньте готовое мясо из бульона, при необходимости отделите от костей и нарежьте кусочками. Бульон снова доведите до кипения, положите картофель и варите примерно 10 минут. Затем добавьте морковь с луком и мясо.
Щавель тщательно промойте, обсушите и нарежьте полосками. Отправьте его в кастрюлю, когда картофель станет мягким. Долго варить щавель не нужно — достаточно 2–3 минут, чтобы он сохранил цвет и характерную кислинку.
Яйца заранее сварите вкрутую, остудите и нарежьте кубиками. Положите их в готовый борщ или добавляйте непосредственно в тарелки при подаче.
Посолите и поперчите по вкусу, добавьте свежую зелень, выключите огонь и оставьте суп под крышкой на 10–15 минут.
Подавайте зеленый борщ горячим, щедро добавив сметаны. Если хочется более яркой кислинки, можно положить больше щавеля.
Не стоит долго кипятить щавель — именно короткая тепловая обработка помогает сохранить его свежий зеленый цвет и приятную кислинку. А на следующий день борщ становится еще насыщеннее.