Зеленый борщ, который съедят до последней ложки: простой рецепт со щавелем

Мясо промойте, положите в кастрюлю и залейте холодной водой. Доведите до кипения, снимите пену и варите на небольшом огне до готовности. Курице понадобится около 40 минут, мясу на кости — больше.

Картофель очистите и нарежьте небольшими кубиками. Лук мелко порубите, морковь натрите на крупной терке. На растительном масле слегка обжарьте лук с морковью до мягкости.

Достаньте готовое мясо из бульона, при необходимости отделите от костей и нарежьте кусочками. Бульон снова доведите до кипения, положите картофель и варите примерно 10 минут. Затем добавьте морковь с луком и мясо.

Щавель тщательно промойте, обсушите и нарежьте полосками. Отправьте его в кастрюлю, когда картофель станет мягким. Долго варить щавель не нужно — достаточно 2–3 минут, чтобы он сохранил цвет и характерную кислинку.

Яйца заранее сварите вкрутую, остудите и нарежьте кубиками. Положите их в готовый борщ или добавляйте непосредственно в тарелки при подаче.

Посолите и поперчите по вкусу, добавьте свежую зелень, выключите огонь и оставьте суп под крышкой на 10–15 минут.