НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+13°C

Сейчас в Ярославле
Погода+13°

облачно, дождь

ощущается как +11

0 м/c,

 753мм 88%
Подробнее
3 Пробки
USD 84,26
EUR 97,87
Откуда берутся круги из грибов
Нашли без вести пропавшего
Ярославль из Лего
Кто из знаменитостей учился в Ярославле
Где провести роскошный корпоратив
Ускоренный маршрут Золотого кольца
Как боролись за жизнь Галимова
Сбили 18-летнего
12 человек погибли в ДТП на М-8
Развлечения Поддадим парку! Смешные мемы и картинки, которые поймут только настоящие любители бани

Поддадим парку! Смешные мемы и картинки, которые поймут только настоящие любители бани

Уверены, эти шутки поднимут вам настроение

235
Публикуем мемы и шутки про баню | Источник: Городские медиаПубликуем мемы и шутки про баню | Источник: Городские медиа

Публикуем мемы и шутки про баню

Источник:

Городские медиа

Наступила осень, купальный сезон закончился, но отдых на даче никто не отменял. И многие согласятся, что один из самых приятных атрибутов деревенского дома — это баня.

Ну что, любители пара и веников, готовы от души посмеяться? Мы сделали подборку мемов и смешных картинок для тех, кто по-настоящему ценит отдых в бане.

Делитесь ими со своими друзьями, с которыми вместе ходите в парилку.

И шашлычка бы еще | Источник: Городские медиаИ шашлычка бы еще | Источник: Городские медиа

И шашлычка бы еще

Источник:

Городские медиа

А сам сидит и еще веником похлопывает | Источник: Городские медиаА сам сидит и еще веником похлопывает | Источник: Городские медиа

А сам сидит и еще веником похлопывает

Источник:

Городские медиа

Отличный девиз! | Источник: Городские медиаОтличный девиз! | Источник: Городские медиа

Отличный девиз!

Источник:

Городские медиа

Надо его еще как-то жене показать | Источник: Городские медиаНадо его еще как-то жене показать | Источник: Городские медиа

Надо его еще как-то жене показать

Источник:

Городские медиа

Задача не из простых | Источник: Городские медиаЗадача не из простых | Источник: Городские медиа

Задача не из простых

Источник:

Городские медиа

Выбор очевиден | Источник: Городские медиаВыбор очевиден | Источник: Городские медиа

Выбор очевиден

Источник:

Городские медиа

Неописуемая жестокость | Источник: Городские медиаНеописуемая жестокость | Источник: Городские медиа

Неописуемая жестокость

Источник:

Городские медиа

Ну как вариант | Источник: Городские медиаНу как вариант | Источник: Городские медиа

Ну как вариант

Источник:

Городские медиа

Ни одного весомого аргумента | Источник: Городские медиаНи одного весомого аргумента | Источник: Городские медиа

Ни одного весомого аргумента

Источник:

Городские медиа

Нам за эту разработку… | Источник: Городские медиаНам за эту разработку… | Источник: Городские медиа

Нам за эту разработку…

Источник:

Городские медиа

От такого предложения невозможно отказаться | Источник: Городские медиаОт такого предложения невозможно отказаться | Источник: Городские медиа

От такого предложения невозможно отказаться

Источник:

Городские медиа

Мысли того самого друга в бане | Источник: Городские медиаМысли того самого друга в бане | Источник: Городские медиа

Мысли того самого друга в бане

Источник:

Городские медиа

Ну вообще прекрасный способ освежиться | Источник: Городские медиаНу вообще прекрасный способ освежиться | Источник: Городские медиа

Ну вообще прекрасный способ освежиться

Источник:

Городские медиа

И спорить толку нет | Источник: Городские медиаИ спорить толку нет | Источник: Городские медиа

И спорить толку нет

Источник:

Городские медиа

А что не так? | Источник: Городские медиаА что не так? | Источник: Городские медиа

А что не так?

Источник:

Городские медиа

Так и есть | Источник: Городские медиаТак и есть | Источник: Городские медиа

Так и есть

Источник:

Городские медиа

Можно не надо? | Источник: Городские медиаМожно не надо? | Источник: Городские медиа

Можно не надо?

Источник:

Городские медиа

И побыстрее | Источник: Городские медиаИ побыстрее | Источник: Городские медиа

И побыстрее

Источник:

Городские медиа

Мы делали и другие подборки мемов и смешных картинок для поднятия настроения. Здесь вы найдете шутки, которые оценят только настоящие кошатники. Про владельцев собак тоже не забыли — сделали специальную подборку из забавных мемов про четырехлапых озорников.

Кстати, начался учебный год. Родители, вы как, в тонусе? Уже готовите поделки и решаете задачки для начальных классов? Если вам срочно требуется доза позитива, рекомендуем посмотреть эти мемы и смешные картинки про школу. Там обыграны будни родителей учеников, в которых многие узнают себя.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Мем Шутка Баня
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
«Какие пейзажи — невероятно». Турист рассказал, почему нужно съездить в российский город, где горы — рядом с домами
Андрей Бирюков
Корреспондент UFA1.RU
Мнение
Ночной дожор: врач назвал 10 лучших перекусов для стабильного сахара и крепкого сна
Сергей Тетюшкин
Главный врач городской больницы №4 Тольятти, хирург, кандидат медицинских наук
Мнение
«Этот учебник не понравится никому». Историк ответил недовольному отцу, который разнес новое издание
Алексей Гончаров
История
Мнение
«Что за тенденция — жалеть того, кто всё и всех ест»: эксперт назвала единственный способ решить проблему с медведями-людоедами
Татьяна Прусакова
Мнение
«Пробки, очереди, шум, сотни уведомлений…» Кондитер сбежала из города в деревню, родила ребенка и завела блог — история
Виктория Пустынная
Рекомендуем