Троица в 2027 году: какого числа отмечают праздник и что важно знать

Троица — один из 12 главных праздников в православии Источник: Иван Митюшёв / 29.RU

Каждый год с Троицей возникает одна и та же календарная загадка: дата в обычном календаре не закреплена, поэтому прошлогоднее число уже не поможет. Праздник зависит от Пасхи и каждый раз смещается вместе с ней. В 2027 году считать долго не придется.

Когда будет Троица в 2027 году

День Святой Троицы, или Пятидесятница, отмечается на пятидесятый день от Пасхи, если считать сам пасхальный день первым. В 2027 году православная Пасха приходится на 2 мая, поэтому Троица наступит 20 июня. В церковном календаре это восьмое воскресенье по Пасхе.

Рядом с этой датой есть еще два важных дня. 19 июня 2027 года, в субботу перед праздником, православный календарь отмечает Троицкую родительскую субботу — день поминовения усопших. А 21 июня, в понедельник, наступает День Святого Духа, который продолжает празднование Пятидесятницы.

Почему Троицу называют Пятидесятницей

Название буквально указывает на место праздника в пасхальном цикле — пятидесятый день. Согласно книге Деяний апостолов, ученики Христа находились вместе, когда на них сошел Святой Дух. После этого апостолы начали проповедовать людям разных народов. В православной традиции это событие связывают с полнотой откровения о Святой Троице — Отце, Сыне и Святом Духе.

Поэтому у одного праздника сразу несколько привычных названий: День Святой Троицы, Пятидесятница и Сошествие Святого Духа. Этот праздник также официально считается днем рождения Христианской церкви.

Пятидесятница отмечается на пятидесятый день пасхального цикла Источник: GPT

Почему на Троицу так много зелени

Даже человек, который редко бывает в храме, может узнать Троицу по необычному убранству. В России храмы традиционно украшают травами, полевыми цветами и ветвями березы, а в богослужебном облачении часто используется зеленый цвет. Такая символика связана с жизнью и обновлением: Святой Дух в христианской традиции именуется Животворящим.

Именно береза стала особенно заметной частью русской троицкой традиции. При этом практика украшать пространство свежей зеленью шире национального обычая: православные общины используют растения как символ обновления и жизни.

Дом тоже можно украсить небольшим букетом полевых цветов или ветками, но для этого необязательно ломать молодые деревья. Практичный вариант — использовать срезанные садовые ветви, растения после обрезки или обычные сезонные букеты.

Как отмечают Троицу

Для верующего человека центр праздника — богослужение. На Пятидесятницу совершается литургия, а затем особая вечерня с коленопреклоненными молитвами. В церковной традиции это заметная граница пасхального периода: во время этой службы верующие впервые после Пасхи становятся на колени для специальных молитв.

За пределами храма праздник давно оброс семейными и бытовыми обычаями:

побывать на праздничной службе, если это часть семейной традиции;

провести время с близкими и устроить обычный воскресный обед;

украсить дом сезонными цветами и зеленью;

накануне вспомнить умерших родственников и при желании посетить кладбище.

Строгого поста в сам День Святой Троицы нет, поэтому специального постного меню праздник не требует, если у человека нет других ограничений.

Свежая зелень в троицкой традиции символизирует жизнь и обновление Источник: GPT

Что нельзя делать на Троицу: где традиция, а где суеверие

С Троицей связано особенно много запретов: якобы нельзя купаться, стричься, заниматься огородом, ходить в лес, шить или выполнять домашнюю работу. Церковные источники подчеркивают, что подобных бытовых правил в православии нет. Работа, прогулка или обычные домашние дела сами по себе не становятся запрещенными из-за даты в календаре.

Смысл рекомендации отложить суету другой: большой праздник верующие стараются не превращать в обычный день, полностью занятый ремонтом, генеральной уборкой или дачными работами. Если дела необходимы, религиозного запрета на них нет. Это особенно актуально для людей, которые работают по сменному графику.

Как отмечали Троицу на Руси

На Руси церковный праздник постепенно соединился с более древними обычаями встречи лета. В народном календаре Троица входила в целый весенне-летний цикл, начинавшийся с Семика (это древний славянский праздник народного календаря, который отмечается на седьмой четверг после Пасхи, за три дня до Троицы) и завершавшийся Духовым днем.

Особенно много троицких обычаев было связано с девушками и молодежью. Они собирались на полянах, пели, водили хороводы и «завивали березку» — переплетали ее ветви, украшали их травами, цветами и лентами. Иногда из веток делали венки, а позднее их расплетали или пускали по воде. Такие обряды были частью народных представлений о наступлении лета, молодости и будущем замужестве.

Еще одним обычаем было кумление. Девушки становились друг другу символическими «кумами»: обменивались подарками, целовались через венок или переплетенные ветви и таким образом подтверждали дружбу. Подобные действия чаще совершались в Семик и другие дни троицкого праздничного цикла, поэтому относить их исключительно к самому воскресенью Троицы было бы не совсем точно.

На Руси троицкие гулянья сопровождались хороводами, песнями и обрядами с молодой березой Источник: GPT

После обрядовой части начинались гулянья. Молодежь устраивала хороводы, песни, игры и состязания на открытом воздухе. В разных губерниях набор развлечений отличался, поэтому единого сценария русской Троицы не существовало. Где-то популярными были качели и догонялки, где-то — шествия и общие трапезы.

Отдельное место занимали гадания на венках. Девушки могли опускать их в реку и по тому, как венок двигался по воде, пытались судить о будущем и замужестве. Сегодня такие обряды интересны прежде всего как часть фольклора и истории повседневной жизни. К православному учению гадания не относятся: церковный смысл Троицы связан с Пятидесятницей и Сошествием Святого Духа, а не с предсказаниями судьбы.