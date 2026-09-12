Другая сторона Советской: что скрывается за парадными фасадами исторической улицы Ярославля

Советская — одна из центральных улиц Ярославля, сохранившая немало исторических зданий
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Александр Куренной / 76.RU
Улица Советская — одна из самых заметных в Ярославле. Она берет начало от одноименной площади и проходит через исторический центр города. Здесь расположены знаковые здания, учреждения, магазины и памятники архитектуры. Но стоит свернуть во двор — и привычный парадный облик меняется.
Мы прошли по улице на участке от Советской площади до Красной и заглянули туда, что обычно остается за кадром. Во дворах обнаружились гаражи, припаркованные на газонах автомобили, заросшие участки и хозяйственные постройки. Где-то стены украшены граффити, где-то окна скрыты густыми кустами, а рядом с ухоженными пространствами соседствуют полуразрушенные здания.
В новой рубрике «Изнанка Ярославля» показываем тайны центральной улицы.
Улица Советская берет начало у одноименной площади
Источник:
Александр Куренной / 76.RU
На Советской нет дома № 1 — улица начинается сразу с дома № 2/6
Источник:
Александр Куренной / 76.RU
С тыльной стороны дом уже не выглядит так эффектно, как с парадной
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Александр Куренной / 76.RU
Тем не менее даже со двора дом выделяется интересной архитектурой
Источник:
Александр Куренной / 76.RU
Во дворе разместились несколько металлических гаражей Источник:
Александр Куренной / 76.RU
За гаражами виднеется колокольня церкви Николы Надеина
Источник:
Александр Куренной / 76.RU
Вода для голубя нашлась прямо посреди двора Источник:
Александр Куренной / 76.RU
Деревья почти полностью закрывают дома № 2а и 2б со стороны улицы
Источник:
Александр Куренной / 76.RU
Во дворе растут цветы и деревья, создавая уютную зеленую атмосферу
Источник:
Александр Куренной / 76.RU
Дом № 2б расположен чуть дальше, в глубине двора
Источник:
Александр Куренной / 76.RU
На другой стороне улицы нумерация начинается с дома № 3
Источник:
Александр Куренной / 76.RU
Строительная техника во дворе этого дома пришлась по душе голубям
Источник:
Александр Куренной / 76.RU
Источник:
Александр Куренной / 76.RU
Двор здесь небольшой, из заметных деталей — лишь несколько деревьев
Источник:
Александр Куренной / 76.RU
Под № 7 на Советской расположен «Дом Бухарина» — раньше здесь размещалось областное Министерство образования. Мы показывали историческое здание
изнутри Источник:
Александр Куренной / 76.RU
Позади дома раскинулся просторный двор с детской площадкой, правда, рядом стоит полуразрушенное здание № 7в
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Александр Куренной / 76.RU
В большом многоквартирном доме № 7а работают магазин одежды и офис адвоката
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Александр Куренной / 76.RU
Во дворе высокие кусты закрывают окна первого этажа Источник:
Александр Куренной / 76.RU
Облака нависли над крышами домов Источник:
Александр Куренной / 76.RU
Прямо напротив — дом № 4/9, в котором жил Юрий Андропов
Источник:
Александр Куренной / 76.RU
Места во дворе немного — некоторые машины припаркованы на зеленой зоне
Источник:
Александр Куренной / 76.RU
Четвероногий житель двора потягивается на крыше припаркованного автомобиля Источник:
Александр Куренной / 76.RU
Кот внимательно следит за всем, что происходит во дворе
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Александр Куренной / 76.RU
Через двор можно пройти к другой стороне дома № 2а
Источник:
Александр Куренной / 76.RU
Когда-то здесь
находилось арт-пространство «Тепло», теперь о нем напоминают лишь оставшиеся вывески Источник:
Александр Куренной / 76.RU
Вид с улицы на небольшой двухэтажный дом № 9
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Александр Куренной / 76.RU
Задний двор заставлен автомобилями Источник:
Александр Куренной / 76.RU
Напротив дома № 9 начинается улица Кедрова
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Александр Куренной / 76.RU
В эффектном здании № 11/9 расположено Министерство здравоохранения Ярославской области
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Александр Куренной / 76.RU
Вид с обратной стороны — сложно поверить, что это то же самое здание
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Александр Куренной / 76.RU
Во внутреннем дворе работает продуктовый магазин Источник:
Александр Куренной / 76.RU
Напротив — дом № 6/10 — знаменитая сталинка 1937 года, фасад которой украшает скульптура женщины с мячом
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Александр Куренной / 76.RU
С тыльной стороны здания хорошо видно необычное расположение окон Источник:
Александр Куренной / 76.RU
Во двор ведет большая арка
Источник:
Александр Куренной / 76.RU
Баннеры скрывают дома на Трефолева, 12 и Советской, 15. Это здание было построено в 1847 году. В нем жил и работал ярославский поэт и журналист Леонид Трефолев
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Александр Куренной / 76.RU
С обратной стороны — небольшое поле с зеленой травой и разбитые окна
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Александр Куренной / 76.RU
Дом № 8, где раньше была «Пинта», также скрыт за баннерами
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Александр Куренной / 76.RU
С другой стороны дома сейчас идут работы Источник:
Александр Куренной / 76.RU
Ярославский городской дворец пионеров в здании № 17
Источник:
Александр Куренной / 76.RU
С обратной стороны — просторный двор
Источник:
Александр Куренной / 76.RU
Через дорогу от дома № 17 — обновленный забор
Источник:
Александр Куренной / 76.RU
За стеной растут несколько деревьев
Источник:
Александр Куренной / 76.RU
А среди зелени стоят ярко раскрашенные гаражи
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Александр Куренной / 76.RU
В здании № 10 на улице Советской находится исторический факультет ЯрГУ
Источник:
Александр Куренной / 76.RU
Так выглядит задний двор исторического факультета
Источник:
Александр Куренной / 76.RU
С этой стороны здания — высокие узкие окна
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Александр Куренной / 76.RU
А рядом дом из красного кирпича
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Александр Куренной / 76.RU
«Дом Шубиных» — историческое здание на улице Советской, 19/11
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Александр Куренной / 76.RU
С другой стороны здания — небольшой сад с беседкой и елями
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Александр Куренной / 76.RU
Часть здания по адресу: улица Первомайская, 9 выходит на Советскую улицу
Источник:
Александр Куренной / 76.RU
Сейчас в доме обновляют фасад
Источник:
Александр Куренной / 76.RU
Неподалеку от этого здания — целая сеть проводов
Источник:
Александр Куренной / 76.RU
Так сейчас выглядит часть здания со стороны внутреннего двора
Источник:
Александр Куренной / 76.RU
Сам двор небольшой: здесь растут деревья и кусты, а выход на Советскую улицу закрыт металлическим забором
Источник:
Александр Куренной / 76.RU
Такой вид на Красную площадь открывается с Советской улицы
Источник:
Александр Куренной / 76.RU
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