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Другая сторона Советской: что скрывается за парадными фасадами исторической улицы Ярославля

В первой части фоторепортажа — участок улицы от Советской площади до Красной площади

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Советская&nbsp;— одна из центральных улиц Ярославля, сохранившая немало исторических зданий | Источник: Александр Куренной / 76.RUСоветская&nbsp;— одна из центральных улиц Ярославля, сохранившая немало исторических зданий | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Советская — одна из центральных улиц Ярославля, сохранившая немало исторических зданий

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Улица Советская — одна из самых заметных в Ярославле. Она берет начало от одноименной площади и проходит через исторический центр города. Здесь расположены знаковые здания, учреждения, магазины и памятники архитектуры. Но стоит свернуть во двор — и привычный парадный облик меняется.

Мы прошли по улице на участке от Советской площади до Красной и заглянули туда, что обычно остается за кадром. Во дворах обнаружились гаражи, припаркованные на газонах автомобили, заросшие участки и хозяйственные постройки. Где-то стены украшены граффити, где-то окна скрыты густыми кустами, а рядом с ухоженными пространствами соседствуют полуразрушенные здания.

В новой рубрике «Изнанка Ярославля» показываем тайны центральной улицы.

Улица Советская берет начало у одноименной площади | Источник: Александр Куренной / 76.RUУлица Советская берет начало у одноименной площади | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Улица Советская берет начало у одноименной площади

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

На Советской нет дома № 1&nbsp;— улица начинается сразу с дома № 2/6 | Источник: Александр Куренной / 76.RUНа Советской нет дома № 1&nbsp;— улица начинается сразу с дома № 2/6 | Источник: Александр Куренной / 76.RU

На Советской нет дома № 1 — улица начинается сразу с дома № 2/6

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

С тыльной стороны дом уже не выглядит так эффектно, как с парадной | Источник: Александр Куренной / 76.RUС тыльной стороны дом уже не выглядит так эффектно, как с парадной | Источник: Александр Куренной / 76.RU

С тыльной стороны дом уже не выглядит так эффектно, как с парадной

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Тем не менее даже со двора дом выделяется интересной архитектурой | Источник: Александр Куренной / 76.RUТем не менее даже со двора дом выделяется интересной архитектурой | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Тем не менее даже со двора дом выделяется интересной архитектурой

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Во дворе разместились несколько металлических гаражей | Источник: Александр Куренной / 76.RUВо дворе разместились несколько металлических гаражей | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Во дворе разместились несколько металлических гаражей

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

За гаражами виднеется колокольня церкви Николы Надеина | Источник: Александр Куренной / 76.RUЗа гаражами виднеется колокольня церкви Николы Надеина | Источник: Александр Куренной / 76.RU

За гаражами виднеется колокольня церкви Николы Надеина

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Вода для голубя нашлась прямо посреди двора | Источник: Александр Куренной / 76.RUВода для голубя нашлась прямо посреди двора | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Вода для голубя нашлась прямо посреди двора

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Деревья почти полностью закрывают дома № 2а и 2б со стороны улицы | Источник: Александр Куренной / 76.RUДеревья почти полностью закрывают дома № 2а и 2б со стороны улицы | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Деревья почти полностью закрывают дома № 2а и 2б со стороны улицы

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Во дворе растут цветы и деревья, создавая уютную зеленую атмосферу | Источник: Александр Куренной / 76.RUВо дворе растут цветы и деревья, создавая уютную зеленую атмосферу | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Во дворе растут цветы и деревья, создавая уютную зеленую атмосферу

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Дом № 2б расположен чуть дальше, в глубине двора | Источник: Александр Куренной / 76.RUДом № 2б расположен чуть дальше, в глубине двора | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Дом № 2б расположен чуть дальше, в глубине двора

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

На другой стороне улицы нумерация начинается с дома № 3 | Источник: Александр Куренной / 76.RUНа другой стороне улицы нумерация начинается с дома № 3 | Источник: Александр Куренной / 76.RU

На другой стороне улицы нумерация начинается с дома № 3

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Строительная техника во дворе этого дома пришлась по душе голубям | Источник: Александр Куренной / 76.RUСтроительная техника во дворе этого дома пришлась по душе голубям | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Строительная техника во дворе этого дома пришлась по душе голубям

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Следом за ним&nbsp;— дом № 5 | Источник: Александр Куренной / 76.RUСледом за ним&nbsp;— дом № 5 | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Следом за ним — дом № 5

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Двор здесь небольшой, из заметных деталей&nbsp;— лишь несколько деревьев | Источник: Александр Куренной / 76.RUДвор здесь небольшой, из заметных деталей&nbsp;— лишь несколько деревьев | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Двор здесь небольшой, из заметных деталей — лишь несколько деревьев

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Под № 7 на Советской расположен «Дом Бухарина»&nbsp;— раньше здесь размещалось областное Министерство образования. Мы показывали историческое здание изнутри | Источник: Александр Куренной / 76.RUПод № 7 на Советской расположен «Дом Бухарина»&nbsp;— раньше здесь размещалось областное Министерство образования. Мы показывали историческое здание изнутри | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Под № 7 на Советской расположен «Дом Бухарина» — раньше здесь размещалось областное Министерство образования. Мы показывали историческое здание изнутри

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Позади дома раскинулся просторный двор с детской площадкой, правда, рядом стоит полуразрушенное здание № 7в | Источник: Александр Куренной / 76.RUПозади дома раскинулся просторный двор с детской площадкой, правда, рядом стоит полуразрушенное здание № 7в | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Позади дома раскинулся просторный двор с детской площадкой, правда, рядом стоит полуразрушенное здание № 7в

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

В большом многоквартирном доме № 7а работают магазин одежды и офис адвоката | Источник: Александр Куренной / 76.RUВ большом многоквартирном доме № 7а работают магазин одежды и офис адвоката | Источник: Александр Куренной / 76.RU

В большом многоквартирном доме № 7а работают магазин одежды и офис адвоката

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Во дворе высокие кусты закрывают окна первого этажа | Источник: Александр Куренной / 76.RUВо дворе высокие кусты закрывают окна первого этажа | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Во дворе высокие кусты закрывают окна первого этажа

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Облака нависли над крышами домов | Источник: Александр Куренной / 76.RUОблака нависли над крышами домов | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Облака нависли над крышами домов

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Прямо напротив&nbsp;— дом № 4/9, в котором жил Юрий Андропов | Источник: Александр Куренной / 76.RUПрямо напротив&nbsp;— дом № 4/9, в котором жил Юрий Андропов | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Прямо напротив — дом № 4/9, в котором жил Юрий Андропов

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Места во дворе немного&nbsp;— некоторые машины припаркованы на зеленой зоне | Источник: Александр Куренной / 76.RUМеста во дворе немного&nbsp;— некоторые машины припаркованы на зеленой зоне | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Места во дворе немного — некоторые машины припаркованы на зеленой зоне

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Четвероногий житель двора потягивается на крыше припаркованного автомобиля | Источник: Александр Куренной / 76.RUЧетвероногий житель двора потягивается на крыше припаркованного автомобиля | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Четвероногий житель двора потягивается на крыше припаркованного автомобиля

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Кот внимательно следит за всем, что происходит во дворе | Источник: Александр Куренной / 76.RUКот внимательно следит за всем, что происходит во дворе | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Кот внимательно следит за всем, что происходит во дворе

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Через двор можно пройти к другой стороне дома № 2а | Источник: Александр Куренной / 76.RUЧерез двор можно пройти к другой стороне дома № 2а | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Через двор можно пройти к другой стороне дома № 2а

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Когда-то здесь находилось арт-пространство «Тепло», теперь о нем напоминают лишь оставшиеся вывески | Источник: Александр Куренной / 76.RUКогда-то здесь находилось арт-пространство «Тепло», теперь о нем напоминают лишь оставшиеся вывески | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Когда-то здесь находилось арт-пространство «Тепло», теперь о нем напоминают лишь оставшиеся вывески

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Вид с улицы на небольшой двухэтажный дом № 9 | Источник: Александр Куренной / 76.RUВид с улицы на небольшой двухэтажный дом № 9 | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Вид с улицы на небольшой двухэтажный дом № 9

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Задний двор заставлен автомобилями | Источник: Александр Куренной / 76.RUЗадний двор заставлен автомобилями | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Задний двор заставлен автомобилями

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Напротив дома № 9 начинается улица Кедрова | Источник: Александр Куренной / 76.RUНапротив дома № 9 начинается улица Кедрова | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Напротив дома № 9 начинается улица Кедрова

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

В эффектном здании № 11/9 расположено Министерство здравоохранения Ярославской области | Источник: Александр Куренной / 76.RUВ эффектном здании № 11/9 расположено Министерство здравоохранения Ярославской области | Источник: Александр Куренной / 76.RU

В эффектном здании № 11/9 расположено Министерство здравоохранения Ярославской области

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Вид с обратной стороны&nbsp;— сложно поверить, что это то же самое здание | Источник: Александр Куренной / 76.RUВид с обратной стороны&nbsp;— сложно поверить, что это то же самое здание | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Вид с обратной стороны — сложно поверить, что это то же самое здание

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Во внутреннем дворе работает продуктовый магазин | Источник: Александр Куренной / 76.RUВо внутреннем дворе работает продуктовый магазин | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Во внутреннем дворе работает продуктовый магазин

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Напротив&nbsp;— дом № 6/10&nbsp;— знаменитая сталинка 1937 года, фасад которой украшает скульптура женщины с мячом | Источник: Александр Куренной / 76.RUНапротив&nbsp;— дом № 6/10&nbsp;— знаменитая сталинка 1937 года, фасад которой украшает скульптура женщины с мячом | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Напротив — дом № 6/10 — знаменитая сталинка 1937 года, фасад которой украшает скульптура женщины с мячом

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

С тыльной стороны здания хорошо видно необычное расположение окон | Источник: Александр Куренной / 76.RUС тыльной стороны здания хорошо видно необычное расположение окон | Источник: Александр Куренной / 76.RU

С тыльной стороны здания хорошо видно необычное расположение окон

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Во двор ведет большая арка | Источник: Александр Куренной / 76.RUВо двор ведет большая арка | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Во двор ведет большая арка

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Баннеры скрывают дома на Трефолева, 12 и Советской, 15. Это здание было построено в 1847 году. В нем жил и работал ярославский поэт и журналист Леонид Трефолев | Источник: Александр Куренной / 76.RUБаннеры скрывают дома на Трефолева, 12 и Советской, 15. Это здание было построено в 1847 году. В нем жил и работал ярославский поэт и журналист Леонид Трефолев | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Баннеры скрывают дома на Трефолева, 12 и Советской, 15. Это здание было построено в 1847 году. В нем жил и работал ярославский поэт и журналист Леонид Трефолев

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

С обратной стороны&nbsp;— небольшое поле с зеленой травой и разбитые окна | Источник: Александр Куренной / 76.RUС обратной стороны&nbsp;— небольшое поле с зеленой травой и разбитые окна | Источник: Александр Куренной / 76.RU

С обратной стороны — небольшое поле с зеленой травой и разбитые окна

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Дом № 8, где раньше была «Пинта», также скрыт за баннерами | Источник: Александр Куренной / 76.RUДом № 8, где раньше была «Пинта», также скрыт за баннерами | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Дом № 8, где раньше была «Пинта», также скрыт за баннерами

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

С другой стороны дома сейчас идут работы | Источник: Александр Куренной / 76.RUС другой стороны дома сейчас идут работы | Источник: Александр Куренной / 76.RU

С другой стороны дома сейчас идут работы

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Ярославский городской дворец пионеров в здании № 17 | Источник: Александр Куренной / 76.RUЯрославский городской дворец пионеров в здании № 17 | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Ярославский городской дворец пионеров в здании № 17

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

С обратной стороны&nbsp;— просторный двор | Источник: Александр Куренной / 76.RUС обратной стороны&nbsp;— просторный двор | Источник: Александр Куренной / 76.RU

С обратной стороны — просторный двор

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Через дорогу от дома № 17&nbsp;— обновленный забор | Источник: Александр Куренной / 76.RUЧерез дорогу от дома № 17&nbsp;— обновленный забор | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Через дорогу от дома № 17 — обновленный забор

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

За стеной растут несколько деревьев | Источник: Александр Куренной / 76.RUЗа стеной растут несколько деревьев | Источник: Александр Куренной / 76.RU

За стеной растут несколько деревьев

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

А среди зелени стоят ярко раскрашенные гаражи | Источник: Александр Куренной / 76.RUА среди зелени стоят ярко раскрашенные гаражи | Источник: Александр Куренной / 76.RU

А среди зелени стоят ярко раскрашенные гаражи

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

В здании № 10 на улице Советской находится исторический факультет ЯрГУ | Источник: Александр Куренной / 76.RUВ здании № 10 на улице Советской находится исторический факультет ЯрГУ | Источник: Александр Куренной / 76.RU

В здании № 10 на улице Советской находится исторический факультет ЯрГУ

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Так выглядит задний двор исторического факультета | Источник: Александр Куренной / 76.RUТак выглядит задний двор исторического факультета | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Так выглядит задний двор исторического факультета

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

С этой стороны здания&nbsp;— высокие узкие окна | Источник: Александр Куренной / 76.RUС этой стороны здания&nbsp;— высокие узкие окна | Источник: Александр Куренной / 76.RU

С этой стороны здания — высокие узкие окна

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

А рядом дом из красного кирпича | Источник: Александр Куренной / 76.RUА рядом дом из красного кирпича | Источник: Александр Куренной / 76.RU

А рядом дом из красного кирпича

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

«Дом Шубиных»&nbsp;— историческое здание на улице Советской, 19/11 | Источник: Александр Куренной / 76.RU«Дом Шубиных»&nbsp;— историческое здание на улице Советской, 19/11 | Источник: Александр Куренной / 76.RU

«Дом Шубиных» — историческое здание на улице Советской, 19/11

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

С другой стороны здания&nbsp;— небольшой сад с беседкой и елями | Источник: Александр Куренной / 76.RUС другой стороны здания&nbsp;— небольшой сад с беседкой и елями | Источник: Александр Куренной / 76.RU

С другой стороны здания — небольшой сад с беседкой и елями

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Часть здания по адресу: улица Первомайская, 9 выходит на Советскую улицу | Источник: Александр Куренной / 76.RUЧасть здания по адресу: улица Первомайская, 9 выходит на Советскую улицу | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Часть здания по адресу: улица Первомайская, 9 выходит на Советскую улицу

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Сейчас в доме обновляют фасад | Источник: Александр Куренной / 76.RUСейчас в доме обновляют фасад | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Сейчас в доме обновляют фасад

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Неподалеку от этого здания&nbsp;— целая сеть проводов | Источник: Александр Куренной / 76.RUНеподалеку от этого здания&nbsp;— целая сеть проводов | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Неподалеку от этого здания — целая сеть проводов

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Так сейчас выглядит часть здания со стороны внутреннего двора | Источник: Александр Куренной / 76.RUТак сейчас выглядит часть здания со стороны внутреннего двора | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Так сейчас выглядит часть здания со стороны внутреннего двора

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Сам двор небольшой: здесь растут деревья и кусты, а выход на Советскую улицу закрыт металлическим забором | Источник: Александр Куренной / 76.RUСам двор небольшой: здесь растут деревья и кусты, а выход на Советскую улицу закрыт металлическим забором | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Сам двор небольшой: здесь растут деревья и кусты, а выход на Советскую улицу закрыт металлическим забором

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Такой вид на Красную площадь открывается с Советской улицы | Источник: Александр Куренной / 76.RUТакой вид на Красную площадь открывается с Советской улицы | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Такой вид на Красную площадь открывается с Советской улицы

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Предлагаем вместе с нами погулять по подворотням Комсомольской улицы, а также заглянуть в секретные локации улицы Победы.

Советуем также обратить внимание на наши фоторепортажи из рубрики «Ну и дыра».

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Комментарии
4
Гость
8 минут
Люблю весь Ярославль город мой родной!
Гость
8 минут
Работы ведутся, это хорошо! Не все сразу делается, конечно, но направление верное
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