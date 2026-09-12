Другая сторона Советской: что скрывается за парадными фасадами исторической улицы Ярославля

Улица Советская — одна из самых заметных в Ярославле. Она берет начало от одноименной площади и проходит через исторический центр города. Здесь расположены знаковые здания, учреждения, магазины и памятники архитектуры. Но стоит свернуть во двор — и привычный парадный облик меняется.

Мы прошли по улице на участке от Советской площади до Красной и заглянули туда, что обычно остается за кадром. Во дворах обнаружились гаражи, припаркованные на газонах автомобили, заросшие участки и хозяйственные постройки. Где-то стены украшены граффити, где-то окна скрыты густыми кустами, а рядом с ухоженными пространствами соседствуют полуразрушенные здания.