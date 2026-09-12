В школах хотят отменить уроки по субботам: новости 12 сентября

Занятия по субботам должны быть добровольными, считают в ОП Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 12 сентября.

Россиянке грозит 20 лет тюрьмы в США

Женщине из России, летевшей из Милана в Ньюарк авиакомпанией United Airlines, грозит до 21 года тюрьмы и штраф до 30 миллионов рублей за дебош на борту. Во время рейса она препятствовала работе экипажа, пыталась открыть дверь и напала на бортпроводника и пассажира.

37-летняя женщина задержана без залога и обвиняется по двум статьям: создание помех экипажу (до 20 лет тюрьмы и штраф до 250 тысяч долларов) и нападение (до года тюрьмы и штраф до 100 тысяч долларов).

Инцидент произошел, когда женщина требовала алкоголь, отказывалась подчиняться просьбам и пыталась открыть дверь самолета. Ее удерживали пять членов экипажа и пассажиры, но она укусила и ударила бортпроводника, а также поцарапала другого пассажира. Самолет вернулся в аэропорт Бангора.

На допросе в ФБР россиянка заявила, что летела на 40-летие друга, выпила алкоголь и конфликтовала из-за грубого отношения стюардов. Она отрицала попытку открыть дверь, но признала случайную агрессию. Российские дипломаты запросили у США подтверждение задержания.

Люди стали терять деньги после обычного разговора из-за мошенников

Злоумышленники подделывают номера телефонов и имитируют голоса знакомых, а после этого россияне лишаются своих сбережений. Об этом сообщил Артем Шейкин, зампред Совета по цифровой экономике при Совете Федерации.

Мошенники используют эту схему, создавая у жертвы ощущение безопасности, и вовлекают ее в диалог, задавая обычные вопросы. Затем они просят код из СМС, перевести деньги, установить приложение или перейти по подозрительной ссылке.

Пример: мошенник был разоблачен из-за фразы «код придет на ваш номер», что не характерно для близкого человека. Однако полагаться на такие ошибки не стоит, так как технологии совершенствуются.

Шейкин рекомендует не пытаться выяснить, использовалась ли подмена. Важно обращать внимание на просьбы и, если разговор касается подозрительных действий, завершить звонок и связаться с человеком напрямую.

Для близких можно заранее согласовать кодовую фразу, но никогда не сообщать коды из сообщений никому, независимо от номера и голоса.

Новый коронавирус грозит России

В связи с массовым притоком туристов новый штамм коронавируса, распространяющийся в Таиланде, может достичь России в ближайшие дни или недели. Об этом сообщил Альберт Ризванов, руководитель Центра превосходства «Персонифицированная медицина» Казанского федерального университета.

Ученый подчеркнул, что завозные случаи заболевания могут быть зарегистрированы в кратчайшие сроки — от нескольких дней до недель. Однако сам по себе факт ввоза вируса не гарантирует начало масштабной эпидемии. По мнению эксперта, на данный момент отсутствуют достоверные данные о том, что инфекция стала протекать более тяжело или чаще приводить к смертельным исходам.

В Таиланде сейчас циркулирует подтип «омикрона» NB.1.8.1. В большинстве случаев он вызывает легкое течение COVID‑19. С января по август в стране зарегистрировали 99 691 случай заражения и 15 смертей.

Сообщается, что на Пхукете коронавирусом заразились пятеро российских туристов. При этом Ассоциация туроператоров России не фиксирует массового обращения отдыхающих за медицинской помощью.

Мощные взрывы прогремели на складах военного завода вблизи РФ

В Габровской области Болгарии на складе боеприпасов оружейного завода EMCO произошел пожар, который затем распространился на два других объекта. Об этом информирует телеканал NOVA, ссылаясь на руководство компании и местные власти.

Инцидент произошел около села Горни‑Вырпишта, расположенного между Трявной и Царева‑Ливадой. На этой территории находятся 11 складов боеприпасов. После возгорания последовала серия взрывов.

Во время происшествия на складе не было людей. Два охранника успели эвакуироваться, пострадавших нет. Власти оперативно уведомили население о случившемся с помощью системы экстренного оповещения BG‑Alert.

Губернатор Габровской области Кристина Сидорова заявила, что пожар быстро распространяется на соседние объекты. Она добавила, что огонь переходит от одного склада к другому.

Школьник задохнулся в бане в Свердловской области

В поселке Косой Брод в Свердловской области произошла трагедия. 11-летний мальчик скончался от отравления угарным газом. По предварительным данным, причиной смерти стала остановка сердца.

Бабушка затопила баню, помылась и закрыла задвижку печи, убедившись, что огонь погас. После этого в помещение зашел ее 12-летний внук. Спустя некоторое время родственники решили проверить, где находится мальчик, так как он долго не выходил. Они обнаружили его без признаков жизни. По предварительным данным, школьник умер из-за отравления угарным газом, что привело к остановке сердца.

Редакция E1.RU обратилась в Следственный комитет Свердловской области за подробностями. В ведомстве сообщили, что по факту трагедии было возбуждено уголовное дело. Инцидент произошел поздним вечером 5 сентября 2026 года в предбанном помещении.

«Установлено, что семья, в которой произошла трагедия, полная, на профилактическом учете в ПДН ОМВД России „Полевской“ не состояла, законные представители к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию, содержанию и обучению несовершеннолетних детей не привлекались. По предварительным данным, ребенок мог задохнуться из-за скопившегося в бане угарного газа от закрытой печной заслонки. Мальчика обнаружила мать, после чего была вызвана скорая помощь, но ребенка, к сожалению, спасти не удалось. Более подробные и точные обстоятельства сейчас выясняются», — добавил начальник пресс-службы ГУ МВД полковник Валерий Горелых.

Школьникам запретили пользоваться нейросетями

В школах запретили использовать искусственный интеллект (ИИ) в младших классах, с 1-го по 4-й. С такими рекомендациями выступило Министерство просвещения.

По словам директора Института истории, гуманитарного и социального образования Новосибирского государственного педагогического университета (НГПУ) Ольги Хлытиной, на уровне начального образования сервисы ИИ не применяются. В 5–9-х классах их можно использовать для поиска информации, объяснения сложных понятий и проверки гипотез. В старших классах нейросети разрешены при организации проектно-исследовательской деятельности — например, для обработки больших объемов данных и визуализации результатов.

ИИ нельзя применять при промежуточной и итоговой аттестации. Учитель также может ограничить использование нейросетей на уроках и при выполнении заданий, направленных на развитие творческого мышления, анализа и аргументации.

Рекомендации предлагают разные способы использования ИИ в обучении по каждому школьному предмету. На уроках литературы, например, ИИ может помочь в создании визуальных образов персонажей и озвучивании фрагментов текстов для улучшения навыков выразительного чтения.

Ольга Хлытина подчеркнула, что дидактические материалы, созданные с помощью ИИ, должны критически анализироваться учителями на предмет научной корректности, соответствия федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС), возрастным особенностям обучающихся и духовно-нравственным ценностям России.

Пятиклассники начнут изучать новый предмет

С начала второго полугодия текущего учебного года пятиклассники будут изучать новый предмет «Духовно-нравственная культура России». Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в интервью ТАСС.

Глава министерства подчеркнул, что в предстоящем учебном году одним из главных обновлений станет введение предмета «Духовно-нравственная культура России». По его словам, начиная со второго полугодия этот предмет будет доступен для пятиклассников, а в следующем учебном году к нему присоединятся ученики 6-7-х классов.

Министр также отметил, что цель предмета «Духовно-нравственная культура России» заключается в формировании у учащихся традиционных общечеловеческих ценностей. Для этого будут использованы примеры жизни выдающихся личностей и героев нашей страны, включая государственных и общественных деятелей, представителей культуры и науки, а также героев специальной военной операции.

Шестидневку хотят отменить в школах

Школы предложили перевести на пятидневную учебную неделю. С такой инициативой выступил заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб. Он считает, что занятия по субботам должны быть добровольными и проводиться по выбору самих учащихся.

«Вижу необходимость перехода на пятидневную учебную неделю. А учеба по субботам должна быть факультативна и зависеть от желания учеников. И странно, что у нас в основном у всех пятидневная рабочая неделя, но у некоторых школьников бывают шестидневки», — сказал Гриб в разговоре с РИА Новости.