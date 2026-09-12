Мода? Не слышали. Как мы искали подиумные тренды в массмаркете и что нам предлагают носить вместо них

В Befree точно можно одеться в соответствии с трендами, но многое уже расхватали Источник: Алёна Золотухина / NGS.RU

Осенний шопинг — это всегда битва красоты с практичностью. Хочется быть в тренде, как героини стритстайла с недели моды в Париже, и при этом не отморозить всё что можно по пути на работу. В этом сезоне дилемма особенно острая: по подиумам шагают модели в объемных пальто-коконах и меховых горжетках, а наши торговые центры на моду смотрят совсем по-другому. Корреспондент NGS.RU отправилась в рейд по популярным магазинам массмаркета, чтобы разобраться, где заканчиваются подиумные фантазии и начинается реальная мода, доступная нашему кошельку.

Сразу предупредим: променад по популярным магазинам массмаркета оставил после себя весьма прискорбное послевкусие. Брать нечего. Два-три ярких «кора» на магазин, остальное — остатки прошлых коллекций, которым присвоили звание «базы» просто потому, что в минувшем сезоне эти вещи никто не купил, или «взрывные» варианты, которые может применить в своем аутфите лишь подросток.

Кожаные брюки сегодня — база, а шоколад в сочетании со сливочным маслом — популярная цветовая формула (за ними идем в Dub) Источник: Алёна Золотухина / NGS.RU Ecru предлагает легкое оперение в духе розового фламинго, можно в сочетании с гетрами, что лежат на полке, — одобрено стилистами Источник: Алёна Золотухина / NGS.RU

Каждый бренд взял какой-то один тренд из всего списка и решил обыгрывать его по-своему, создавая эффект точечного попадания, а не общей модной картины. В итоге отыскать баланс между «дорого-богато» и «практично-носимо» оказалось практически нереально.

Контактный зоопарк

Если вы откроете любой модный журнал или Telegram-канал стилистов, то увидите: мех — главный тренд сезона осень-зима — 2026/2027. Он буквально везде, от горжеток до сумок-конвертов. В отечественных ТЦ это выглядит как настоящий меховой бум.

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Befree в этом смысле превзошел всех: здесь можно найти и юбку из меха, и меховые лацканы на пиджаке, и даже платья с меховым подолом. Создается ощущение, что больше никаких трендов нет.

Средний чек магазина — 5–7 тысяч рублей за позицию, по скидке можно урвать меховую стильную штучку за 2999 рублей, дешевле лишь остатки из летних коллекций.

В Lime, кстати, тоже заметили тренд на мех, но обыграли его аккуратнее: через опушки на джинсах и куртках. Очень смелый джинсовый костюм с меховой отделкой — это, конечно, отсылка к девяностым вкупе с налетом импортной буржуазии. Носить такое не слишком уверенным в себе модницам стилисты всё же не советуют. Хотя, если обыграть такой костюм туфлями на шпильке и обойтись без меховой сумки, может получиться вполне актуальный образ.

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Средний чек магазина — 8–9 тысяч рублей, по акции можно найти вещь за 5500.

Модное предсказание: в наступающем сезоне меха выйдут на улицы все разом — и они превратятся в контактный зоопарк. В общем, нам этот тренд сразу же перехотелось реализовывать.

Аксессуары и «учительская коллекция»

Самый интересный тренд сезона — необычные аксессуары. И здесь Zarina выбивается в лидеры. В магазине нам показали, как стилизовать галстуки. Также здесь есть имитация оренбургских пуховых платков и вологодского кружева — отсылка к русскому культурному коду, который сейчас в моде.

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Но главное, что цепляет в Zarina, — это так называемая «учительская коллекция». Здесь предлагают не огромные оверсайз-пиджаки, от которых уже всем тошно, а силуэт-футляр.

Есть очень интересный жилет с имитацией недошитого воротничка и жакет с сочетаниями фактур: воротник и манжеты из кожи, карманные накладки тоже кожаные. В остальном преобладают клетка и природные, глубинные оттенки — та самая база, с которой можно собрать универсальный гардероб. Средний чек магазина — 6–7 тысяч рублей, по скидкам — около 3500 рублей.

Игра на фактуре и разочарование

O'STIN решил попробовать играть на фактуре. Здесь можно найти жаккардовые варианты и даже бархат: бархатный костюм — это тренд. На этом, кстати, всё.

Всё, больше в Sela смотреть не на что Источник: Алёна Золотухина / NGS.RU

А вот Sela, как ни странно, разочаровала. Ожидалось что-то яркое и интересное, но ничего трендового там не нашлось. Единственное, что может заинтересовать, — это лимитированная коллекция по мотивам «Маленького принца».

Французский шик и контрасты

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В Love Republic осенью 2026 года царит эклектика. Главный принцип коллекции — чем неожиданнее сочетание, тем лучше. Бренд делает ставку на гипюр и вышивку, которые соседствуют с натуральной замшей и кожей. Ажурный трикотаж сочетается с объемными меховыми аксессуарами, а романтичные оборки, воланы и баски — с расслабленными утилитарными силуэтами. Это отличный вариант для тех, кто хочет поэкспериментировать с многослойностью.

Советуем присмотреться к прозрачным ярусным юбкам из гипюра в сочетании с оверсайз-бомберами, муфтам, накидкам, баскам и браслетам с имитацией меха и кожи.

Средний чек магазина — 7–12 тысяч рублей за позицию.

Природная романтика

Maag в этом сезоне удивил. Коллекция посвящена переходу от лета к осени, и в ней соединились два мира. Сочетание цветов (шоколад, зеленый, желтый, голубой) отлично отражает идеи дизайнеров.

Ключевые вещи: приталенные жакеты с акцентной линией плеч, объемные рубашки с бантами и блузы из гипюра с пышными манжетами, мини-юбки с кружевной отделкой для романтичного настроения, куртки из искусственного меха со сборкой на талии — выбор располагает к шопингу.

Средний чек — 6–10 тысяч рублей, но по скидкам можно найти, к примеру, сумку за 2799 рублей.