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Стиль и красота Обзор Мода? Не слышали. Как мы искали подиумные тренды в массмаркете и что нам предлагают носить вместо них

Мода? Не слышали. Как мы искали подиумные тренды в массмаркете и что нам предлагают носить вместо них

Обновить гардероб к предстоящим холодам кажется почти невыполнимой задачей

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В Befree точно можно одеться в соответствии с трендами, но многое уже расхватали | Источник: Алёна Золотухина / NGS.RUВ Befree точно можно одеться в соответствии с трендами, но многое уже расхватали | Источник: Алёна Золотухина / NGS.RU

В Befree точно можно одеться в соответствии с трендами, но многое уже расхватали

Источник:

Алёна Золотухина / NGS.RU

Осенний шопинг — это всегда битва красоты с практичностью. Хочется быть в тренде, как героини стритстайла с недели моды в Париже, и при этом не отморозить всё что можно по пути на работу. В этом сезоне дилемма особенно острая: по подиумам шагают модели в объемных пальто-коконах и меховых горжетках, а наши торговые центры на моду смотрят совсем по-другому. Корреспондент NGS.RU отправилась в рейд по популярным магазинам массмаркета, чтобы разобраться, где заканчиваются подиумные фантазии и начинается реальная мода, доступная нашему кошельку.

Сразу предупредим: променад по популярным магазинам массмаркета оставил после себя весьма прискорбное послевкусие. Брать нечего. Два-три ярких «кора» на магазин, остальное — остатки прошлых коллекций, которым присвоили звание «базы» просто потому, что в минувшем сезоне эти вещи никто не купил, или «взрывные» варианты, которые может применить в своем аутфите лишь подросток.

Кожаные брюки сегодня&nbsp;— база, а шоколад в сочетании со сливочным маслом&nbsp;— популярная цветовая формула (за ними идем в Dub) | Источник: Алёна Золотухина / NGS.RUКожаные брюки сегодня&nbsp;— база, а шоколад в сочетании со сливочным маслом&nbsp;— популярная цветовая формула (за ними идем в Dub) | Источник: Алёна Золотухина / NGS.RU

Кожаные брюки сегодня — база, а шоколад в сочетании со сливочным маслом — популярная цветовая формула (за ними идем в Dub)

Источник:

Алёна Золотухина / NGS.RU

Ecru предлагает легкое оперение в духе розового фламинго, можно в сочетании с гетрами, что лежат на полке,&nbsp;— одобрено стилистами | Источник: Алёна Золотухина / NGS.RUEcru предлагает легкое оперение в духе розового фламинго, можно в сочетании с гетрами, что лежат на полке,&nbsp;— одобрено стилистами | Источник: Алёна Золотухина / NGS.RU

Ecru предлагает легкое оперение в духе розового фламинго, можно в сочетании с гетрами, что лежат на полке, — одобрено стилистами

Источник:

Алёна Золотухина / NGS.RU

Каждый бренд взял какой-то один тренд из всего списка и решил обыгрывать его по-своему, создавая эффект точечного попадания, а не общей модной картины. В итоге отыскать баланс между «дорого-богато» и «практично-носимо» оказалось практически нереально.

Контактный зоопарк

Если вы откроете любой модный журнал или Telegram-канал стилистов, то увидите: мех — главный тренд сезона осень-зима — 2026/2027. Он буквально везде, от горжеток до сумок-конвертов. В отечественных ТЦ это выглядит как настоящий меховой бум.

Меховая юбка в Befree&nbsp;— неплохой вариант для сибирского климата | Источник: Алёна Золотухина / NGS.RUМеховая юбка в Befree&nbsp;— неплохой вариант для сибирского климата | Источник: Алёна Золотухина / NGS.RU
Здесь мех пришили исключительно для антуража | Источник: Алёна Золотухина / NGS.RUЗдесь мех пришили исключительно для антуража | Источник: Алёна Золотухина / NGS.RU
Мех и Винни Пух вполне сочетаемы&nbsp;— сливочно-желтая сумка как подсказка для будущего лука | Источник: Алёна Золотухина / NGS.RUМех и Винни Пух вполне сочетаемы&nbsp;— сливочно-желтая сумка как подсказка для будущего лука | Источник: Алёна Золотухина / NGS.RU
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На бомберы тоже нашили много меха | Источник: Алёна Золотухина / NGS.RUНа бомберы тоже нашили много меха | Источник: Алёна Золотухина / NGS.RU

Befree в этом смысле превзошел всех: здесь можно найти и юбку из меха, и меховые лацканы на пиджаке, и даже платья с меховым подолом. Создается ощущение, что больше никаких трендов нет.

Средний чек магазина — 5–7 тысяч рублей за позицию, по скидке можно урвать меховую стильную штучку за 2999 рублей, дешевле лишь остатки из летних коллекций.

В Lime, кстати, тоже заметили тренд на мех, но обыграли его аккуратнее: через опушки на джинсах и куртках. Очень смелый джинсовый костюм с меховой отделкой — это, конечно, отсылка к девяностым вкупе с налетом импортной буржуазии. Носить такое не слишком уверенным в себе модницам стилисты всё же не советуют. Хотя, если обыграть такой костюм туфлями на шпильке и обойтись без меховой сумки, может получиться вполне актуальный образ.

Lime предлагает перевоплотиться в бэмби (прошлогодний тренд, который дошел до наших магазинов только сейчас) | Источник: Алёна Золотухина / NGS.RULime предлагает перевоплотиться в бэмби (прошлогодний тренд, который дошел до наших магазинов только сейчас) | Источник: Алёна Золотухина / NGS.RU
Для уверенных в себе модниц | Источник: Алёна Золотухина / NGS.RUДля уверенных в себе модниц | Источник: Алёна Золотухина / NGS.RU
Жаккард в сочетании с мехом&nbsp;— ультратрендовое комбо, берем | Источник: Алёна Золотухина / NGS.RUЖаккард в сочетании с мехом&nbsp;— ультратрендовое комбо, берем | Источник: Алёна Золотухина / NGS.RU
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Вельвет с тесьмой&nbsp;— еще одна неожиданная и интересная вещь в магазине, которую предлагают носить комплектом: юбка + жакет | Источник: Алёна Золотухина / NGS.RUВельвет с тесьмой&nbsp;— еще одна неожиданная и интересная вещь в магазине, которую предлагают носить комплектом: юбка + жакет | Источник: Алёна Золотухина / NGS.RU

Средний чек магазина — 8–9 тысяч рублей, по акции можно найти вещь за 5500.

Модное предсказание: в наступающем сезоне меха выйдут на улицы все разом — и они превратятся в контактный зоопарк. В общем, нам этот тренд сразу же перехотелось реализовывать.

Аксессуары и «учительская коллекция»

Самый интересный тренд сезона — необычные аксессуары. И здесь Zarina выбивается в лидеры. В магазине нам показали, как стилизовать галстуки. Также здесь есть имитация оренбургских пуховых платков и вологодского кружева — отсылка к русскому культурному коду, который сейчас в моде.

Больше галстуков в образе: и сверху, и снизу | Источник: Алёна Золотухина / NGS.RUБольше галстуков в образе: и сверху, и снизу | Источник: Алёна Золотухина / NGS.RU
Самый интересный вариант, найденный в магазине | Источник: Алёна Золотухина / NGS.RUСамый интересный вариант, найденный в магазине | Источник: Алёна Золотухина / NGS.RU
Еще один удачный вариант для образа в духе «офис кор» | Источник: Алёна Золотухина / NGS.RUЕще один удачный вариант для образа в духе «офис кор» | Источник: Алёна Золотухина / NGS.RU
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Наряжаемся в Людмилу Прокофьевну и радуемся | Источник: Алёна Золотухина / NGS.RUНаряжаемся в Людмилу Прокофьевну и радуемся | Источник: Алёна Золотухина / NGS.RU

Но главное, что цепляет в Zarina, — это так называемая «учительская коллекция». Здесь предлагают не огромные оверсайз-пиджаки, от которых уже всем тошно, а силуэт-футляр.

Есть очень интересный жилет с имитацией недошитого воротничка и жакет с сочетаниями фактур: воротник и манжеты из кожи, карманные накладки тоже кожаные. В остальном преобладают клетка и природные, глубинные оттенки — та самая база, с которой можно собрать универсальный гардероб. Средний чек магазина — 6–7 тысяч рублей, по скидкам — около 3500 рублей.

Игра на фактуре и разочарование

Неожиданно удачный бархатный костюм в O'STIN: брюки-аладдины и жилет с баской&nbsp;— берем | Источник: Алёна Золотухина / NGS.RUНеожиданно удачный бархатный костюм в O'STIN: брюки-аладдины и жилет с баской&nbsp;— берем | Источник: Алёна Золотухина / NGS.RU
Модный в сезоне оливковый оттенок встретился и здесь&nbsp;— стилизуем с серым, шоколадом или бордо | Источник: Алёна Золотухина / NGS.RUМодный в сезоне оливковый оттенок встретился и здесь&nbsp;— стилизуем с серым, шоколадом или бордо | Источник: Алёна Золотухина / NGS.RU

O'STIN решил попробовать играть на фактуре. Здесь можно найти жаккардовые варианты и даже бархат: бархатный костюм — это тренд. На этом, кстати, всё.

Всё, больше в Sela смотреть не на что | Источник: Алёна Золотухина / NGS.RU Всё, больше в Sela смотреть не на что | Источник: Алёна Золотухина / NGS.RU

Всё, больше в Sela смотреть не на что

Источник:

Алёна Золотухина / NGS.RU

А вот Sela, как ни странно, разочаровала. Ожидалось что-то яркое и интересное, но ничего трендового там не нашлось. Единственное, что может заинтересовать, — это лимитированная коллекция по мотивам «Маленького принца».

Французский шик и контрасты

Гипюровая коллекция в Love Republic | Источник: Алёна Золотухина / NGS.RUГипюровая коллекция в Love Republic | Источник: Алёна Золотухина / NGS.RU
Сочетать предлагают с мехом | Источник: Алёна Золотухина / NGS.RUСочетать предлагают с мехом | Источник: Алёна Золотухина / NGS.RU
Жаккардовые силуэтные платья станут фишкой вашего образа | Источник: Алёна Золотухина / NGS.RUЖаккардовые силуэтные платья станут фишкой вашего образа | Источник: Алёна Золотухина / NGS.RU
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Меховая сумочка как стильный аксессуар | Источник: Алёна Золотухина / NGS.RUМеховая сумочка как стильный аксессуар | Источник: Алёна Золотухина / NGS.RU
Блуза в кремово-бежевом оттенке в русском стиле с высоким воротничком&nbsp;— у вас такой еще нет? | Источник: Алёна Золотухина / NGS.RUБлуза в кремово-бежевом оттенке в русском стиле с высоким воротничком&nbsp;— у вас такой еще нет? | Источник: Алёна Золотухина / NGS.RU

В Love Republic осенью 2026 года царит эклектика. Главный принцип коллекции — чем неожиданнее сочетание, тем лучше. Бренд делает ставку на гипюр и вышивку, которые соседствуют с натуральной замшей и кожей. Ажурный трикотаж сочетается с объемными меховыми аксессуарами, а романтичные оборки, воланы и баски — с расслабленными утилитарными силуэтами. Это отличный вариант для тех, кто хочет поэкспериментировать с многослойностью.

Советуем присмотреться к прозрачным ярусным юбкам из гипюра в сочетании с оверсайз-бомберами, муфтам, накидкам, баскам и браслетам с имитацией меха и кожи.

Средний чек магазина — 7–12 тысяч рублей за позицию.

Природная романтика

Куртка с росписью, но крой&nbsp;— базовый. Станет отличным дополнением к однотонному варианту | Источник: Алёна Золотухина / NGS.RUКуртка с росписью, но крой&nbsp;— базовый. Станет отличным дополнением к однотонному варианту | Источник: Алёна Золотухина / NGS.RU
Здесь отсылка к нулевым&nbsp;— осенью эта стилистика тоже в трендах, но в ином исполнении | Источник: Алёна Золотухина / NGS.RUЗдесь отсылка к нулевым&nbsp;— осенью эта стилистика тоже в трендах, но в ином исполнении | Источник: Алёна Золотухина / NGS.RU
Жаккард просочился на блузы (а еще водолазки, юбки и жакеты) | Источник: Алёна Золотухина / NGS.RUЖаккард просочился на блузы (а еще водолазки, юбки и жакеты) | Источник: Алёна Золотухина / NGS.RU
Идеальное сочетание, построенное на контрасте цвета и фактур | Источник: Алёна Золотухина / NGS.RUИдеальное сочетание, построенное на контрасте цвета и фактур | Источник: Алёна Золотухина / NGS.RU
Еще один стильный вариант-подсказка: блуза гармонирует как с юбкой, так и с джинсами | Источник: Алёна Золотухина / NGS.RUЕще один стильный вариант-подсказка: блуза гармонирует как с юбкой, так и с джинсами | Источник: Алёна Золотухина / NGS.RU
Меховой бомбер отлично будет гармонировать с гипюровыми юбками и блузками из Love Republic | Источник: Алёна Золотухина / NGS.RUМеховой бомбер отлично будет гармонировать с гипюровыми юбками и блузками из Love Republic | Источник: Алёна Золотухина / NGS.RU

Maag в этом сезоне удивил. Коллекция посвящена переходу от лета к осени, и в ней соединились два мира. Сочетание цветов (шоколад, зеленый, желтый, голубой) отлично отражает идеи дизайнеров.

Ключевые вещи: приталенные жакеты с акцентной линией плеч, объемные рубашки с бантами и блузы из гипюра с пышными манжетами, мини-юбки с кружевной отделкой для романтичного настроения, куртки из искусственного меха со сборкой на талии — выбор располагает к шопингу.

Средний чек — 6–10 тысяч рублей, но по скидкам можно найти, к примеру, сумку за 2799 рублей.

За галстуками идем в Befree и Zarina | Источник: Алёна Золотухина / NGS.RUЗа галстуками идем в Befree и Zarina | Источник: Алёна Золотухина / NGS.RU
Упасть в 2007-й можно в Ecru | Источник: Алёна Золотухина / NGS.RUУпасть в 2007-й можно в Ecru | Источник: Алёна Золотухина / NGS.RU
Что-то на зумерском, нравится | Источник: Алёна Золотухина / NGS.RUЧто-то на зумерском, нравится | Источник: Алёна Золотухина / NGS.RU
Еще одна интересная вариация в стиле preppy, который, как ни странно, ушел с модной арены (по версии массмаркета) | Источник: Алёна Золотухина / NGS.RUЕще одна интересная вариация в стиле preppy, который, как ни странно, ушел с модной арены (по версии массмаркета) | Источник: Алёна Золотухина / NGS.RU
Вязаный жакет с имитацией баски (смотрится куцо, требуется примерка для понимания) | Источник: Алёна Золотухина / NGS.RUВязаный жакет с имитацией баски (смотрится куцо, требуется примерка для понимания) | Источник: Алёна Золотухина / NGS.RU
То, что от горжетки никуда не уйти, мы уже поняли | Источник: Алёна Золотухина / NGS.RUТо, что от горжетки никуда не уйти, мы уже поняли | Источник: Алёна Золотухина / NGS.RU

Вердикт: шопинг осени-2026 легким не будет. Тренды в наших ТЦ хоть и есть, но скорее в аксессуарах или точечных решениях, а не полноценными коллекциями. Каждый магазин взял что-то свое. Общей картины не получится, но если знать, куда смотреть, можно собрать модный образ, не переплачивая. Но попотеть с выбором придется.

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