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Осень «Почти идеальные бывают редко»: в Ярославской области заметили грибные «эльфовы круги» — что это

«Почти идеальные бывают редко»: в Ярославской области заметили грибные «эльфовы круги» — что это

Энтомолог рассказал, при каких условиях можно встретить подобное явление

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В Ярославской области заметили грибной «эльфов круг» | Источник: Природа Ярославского края / Vk.ruВ Ярославской области заметили грибной «эльфов круг» | Источник: Природа Ярославского края / Vk.ru

В Ярославской области заметили грибной «эльфов круг»

Источник:

Природа Ярославского края / Vk.ru

С начала сентября любители тихой охоты стали замечать в ярославских лесах необычное явление. На полянах находят круги, образованные из грибов. В народе такое называют «эльфовым кругом» или «ведьминым кольцом».

«Сегодня, около 6:30 наткнулся на „ведьмин круг“ в Некрасовском районе, село Красное», — писал подписчик телеграм-канала «Жесть Ярославль» 10 сентября.

«Ведьмино кольцо» в Некрасовском районе

Источник:

Жесть Ярославль / Telegram

Также фото с «эльфовым кругом» публиковалось в сообществе «Природа Ярославского края» во «Вконтакте».

«Ведьмино кольцо — это окружность, образованная плодовыми телами различных видов грибов. Встречаются такие „образования“ довольно редко, так как необходимо много условий для их появления», — писали в группе.

Ярославский энтомолог Дмитрий Власов пояснил 76.RU, что чаще всего такие круги образовывают несъедобные грибы, так как съедобные быстро собирают.

«Почти идеальные круги бывают редко. Так как грибница обычно неравномерно разрастается в разные стороны — мешают камни, деревья и так далее. Но иногда при более-менее равномерном разрастании грибницы круг может быть почти ровным и со множеством плодовых тел», — рассказал специалист.

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Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Грибы Лес Энтомолог
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Комментарии
2
Гость
55 минут
Это весточка из ада.
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Гость
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