Сложный тест по географии: вы знаете Россию или дальше двора не выходите?

Думаете, что отлично знаете страну, в которой живете, и вас невозможно запутать никаким вопросом? Но постойте, наша родина настолько огромна, контрастна и полна скрытых парадоксов, что удивить она может даже дипломированного картографа. Мы собрали 10 каверзных вопросов, которые заставят ваш мозг работать на полную мощность. Здесь не получится выехать на простых банальностях — вам понадобятся железная логика, пространственное мышление и капля интуиции. Готовы принять этот интеллектуальный вызов и проверить, кем вы окажетесь на самом деле, обычным туристом или настоящим географическим титаном?
Известно, что Россия омывается множеством морей. А какое из них является самым мелководным не только в стране, но и во всём мире?
Балтийское море
Белое море
Азовское море
Чукотское море
Какой российский город-миллионник является самым восточным в стране?
Владивосток
Хабаровск
Красноярск
Новосибирск
Россия граничит со множеством стран. С каким государством у нашей страны самая протяженная непрерывная сухопутная граница?
Китай
Казахстан
Монголия
КНДР
Какой действующий вулкан на территории России является самым высоким не только в стране, но и во всей Евразии?
Везувий
Фудзияма
Ключевская Сопка
Шивелуч
Какое культовое озеро России, помимо Байкала, включено в список всемирного наследия ЮНЕСКО и является вторым по величине пресноводным водоемом Европы?
Ладожское озеро
Онежское озеро
Озеро Таймыр
Чудское озеро
Какая российская река, вопреки популярным мифам о Волге или Оби, является самой полноводной в стране (переносит больше всего воды в океан за год)?
Лена
Волга
Амур
Енисей
Какая пустыня, расположенная на территории России, официально признана самой северной пустыней в мире?
Чарские пески
Арктическая пустыня Земли Франца-Иосифа
Сарыкум
Пустыня Большой Нарын
Какой российский город, расположенный за полярным кругом, официально признан самым крупным заполярным мегаполисом во всём мире?
Мурманск
Норильск
Воркута
Тромсё
Какой пролив отделяет остров Сахалин от материковой части России, являясь в самом узком месте непреодолимым препятствием шириной всего около 7 километров?
Пролив Лаперуза
Татарский пролив (пролив Невельского)
Курильский пролив
Пролив Лонга
Какое уникальное плато в Сибири называют «краем десяти тысяч озер и тысячи водопадов» из-за его невероятного, почти неземного рельефа?
Плато Укок
Тиманский кряж
Плато Путорана
Енисейский кряж