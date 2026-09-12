НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+15°C

Сейчас в Ярославле
Погода+15°

облачно, без осадков

ощущается как +12

5 м/c,

зап.

 752мм 72%
Подробнее
2 Пробки
USD 84,26
EUR 97,87
Нашли без вести пропавшего
Кто из знаменитостей учился в Ярославле
Ярославль из Лего
Ускоренный маршрут Золотого кольца
Где провести роскошный корпоратив
Как боролись за жизнь Галимова
Сбили 18-летнего
12 человек погибли в ДТП на М-8
Работа школ в дни выборов
Образование Тест Сложный тест по географии: вы знаете Россию или дальше двора не выходите?

Сложный тест по географии: вы знаете Россию или дальше двора не выходите?

Попробуйте верно ответить на все 10 вопросов

124
География нашего теста примерно так же велика, как и российская | Источник: Булат Салихов / UFA1.RUГеография нашего теста примерно так же велика, как и российская | Источник: Булат Салихов / UFA1.RU

География нашего теста примерно так же велика, как и российская

Источник:

Булат Салихов / UFA1.RU

Думаете, что отлично знаете страну, в которой живете, и вас невозможно запутать никаким вопросом? Но постойте, наша родина настолько огромна, контрастна и полна скрытых парадоксов, что удивить она может даже дипломированного картографа. Мы собрали 10 каверзных вопросов, которые заставят ваш мозг работать на полную мощность. Здесь не получится выехать на простых банальностях — вам понадобятся железная логика, пространственное мышление и капля интуиции. Готовы принять этот интеллектуальный вызов и проверить, кем вы окажетесь на самом деле, обычным туристом или настоящим географическим титаном?

ТестПройден 14 раз
1 / 10

Известно, что Россия омывается множеством морей. А какое из них является самым мелководным не только в стране, но и во всём мире?

  • Балтийское море

  • Белое море

  • Азовское море

  • Чукотское море

2 / 10

Какой российский город-миллионник является самым восточным в стране?

  • Владивосток

  • Хабаровск

  • Красноярск

  • Новосибирск

3 / 10

Россия граничит со множеством стран. С каким государством у нашей страны самая протяженная непрерывная сухопутная граница?

  • Китай

  • Казахстан

  • Монголия

  • КНДР

4 / 10

Какой действующий вулкан на территории России является самым высоким не только в стране, но и во всей Евразии?

  • Везувий

  • Фудзияма

  • Ключевская Сопка

  • Шивелуч

5 / 10

Какое культовое озеро России, помимо Байкала, включено в список всемирного наследия ЮНЕСКО и является вторым по величине пресноводным водоемом Европы?

  • Ладожское озеро

  • Онежское озеро

  • Озеро Таймыр

  • Чудское озеро

6 / 10

Какая российская река, вопреки популярным мифам о Волге или Оби, является самой полноводной в стране (переносит больше всего воды в океан за год)?

  • Лена

  • Волга

  • Амур

  • Енисей

7 / 10

Какая пустыня, расположенная на территории России, официально признана самой северной пустыней в мире?

  • Чарские пески

  • Арктическая пустыня Земли Франца-Иосифа

  • Сарыкум

  • Пустыня Большой Нарын

8 / 10

Какой российский город, расположенный за полярным кругом, официально признан самым крупным заполярным мегаполисом во всём мире?

  • Мурманск

  • Норильск

  • Воркута

  • Тромсё

9 / 10

Какой пролив отделяет остров Сахалин от материковой части России, являясь в самом узком месте непреодолимым препятствием шириной всего около 7 километров?

  • Пролив Лаперуза

  • Татарский пролив (пролив Невельского)

  • Курильский пролив

  • Пролив Лонга

10 / 10

Какое уникальное плато в Сибири называют «краем десяти тысяч озер и тысячи водопадов» из-за его невероятного, почти неземного рельефа?

  • Плато Укок

  • Тиманский кряж

  • Плато Путорана

  • Енисейский кряж

ПО ТЕМЕ
Илья НенкоИлья Ненко
Илья Ненко
Шеф-редактор evergreen-редакции
Викторина
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
16 минут
Очень сложный, вы за двести лет не смогли руссифицировать слово coffee, кофий, кофей, кофию...
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Продажная девка империализма. 1 сентября дети принесли домой учебники по истории и родители ахнули
Денис Лебедев
Мнение
Наивное кино про «извинительную водолазку». Как Сергей Безруков сыграл Дмитрия Нагиева и стоит ли на это смотреть
Надежда Губарь
Мнение
«Какие пейзажи — невероятно». Турист рассказал, почему нужно съездить в российский город, где горы — рядом с домами
Андрей Бирюков
Корреспондент UFA1.RU
Мнение
«Кореш на час»: что такое нытинг и стоит ли отдавать за него десятки тысяч рублей
Ярослав Пронин
Психолог-консультант, магистр психологии
Мнение
«Этот учебник не понравится никому». Историк ответил недовольному отцу, который разнес новое издание
Алексей Гончаров
История
Рекомендуем