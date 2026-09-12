Сложный тест по географии: вы знаете Россию или дальше двора не выходите?

Думаете, что отлично знаете страну, в которой живете, и вас невозможно запутать никаким вопросом? Но постойте, наша родина настолько огромна, контрастна и полна скрытых парадоксов, что удивить она может даже дипломированного картографа. Мы собрали 10 каверзных вопросов, которые заставят ваш мозг работать на полную мощность. Здесь не получится выехать на простых банальностях — вам понадобятся железная логика, пространственное мышление и капля интуиции. Готовы принять этот интеллектуальный вызов и проверить, кем вы окажетесь на самом деле, обычным туристом или настоящим географическим титаном?