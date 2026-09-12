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Культура «Квартиру, молодость — всё сюда вложил»: художник превратил заброшенный участок предков в арт-резиденцию

«Квартиру, молодость — всё сюда вложил»: художник превратил заброшенный участок предков в арт-резиденцию

Теперь творить сюда съезжаются люди со всей России. История необычного места — в видео

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Иван превратил землю предков в арт-резиденцию

Источник:

Городские медиа

Иван Кравченко превратил землю предков на Байкале в арт-резиденцию «Устье». История необычного места, притягивающего художников со всей страны, — в видео выше.

Участок на берегу Байкала и речки Куркавки принадлежал еще прабабушке и прадедушке Ивана, сосланным в ссылку в Сибирь. Про него молодой человек вспомнил, когда занялся керамикой и искал место для мастерской.

Старый дом пришлось разобрать, но некоторые его элементы Иван вместе с другими художниками всё-таки сохранили и «вживили» в новые постройки. Заниматься арт-резиденцией он начал в 2018 году, а в 2021 году сюда заехали первые гости.

За восемь лет проекта в «Устье» побывали и создали свои арт-объекты художники со всей страны. На будущее у Ивана тоже большие планы: он хочет, как бусины на ниточку, нанизать туристические проекты по югу Байкала, чтобы создать большое комьюнити.

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Алёна Кашпарова
журналист ИрСити
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