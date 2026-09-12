«Квартиру, молодость — всё сюда вложил»: художник превратил заброшенный участок предков в арт-резиденцию

Иван превратил землю предков в арт-резиденцию Источник: Городские медиа

Иван Кравченко превратил землю предков на Байкале в арт-резиденцию «Устье». История необычного места, притягивающего художников со всей страны, — в видео выше .

Участок на берегу Байкала и речки Куркавки принадлежал еще прабабушке и прадедушке Ивана, сосланным в ссылку в Сибирь. Про него молодой человек вспомнил, когда занялся керамикой и искал место для мастерской.

Старый дом пришлось разобрать, но некоторые его элементы Иван вместе с другими художниками всё-таки сохранили и «вживили» в новые постройки. Заниматься арт-резиденцией он начал в 2018 году, а в 2021 году сюда заехали первые гости.