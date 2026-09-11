Рыбный день возвращается: Роспотребнадзор изменил рацион в школьных столовых, но есть нюанс

Роспотребнадзор рекомендовал увеличить долю рыбных блюд в школьном меню с 1 сентября Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа

С 1 сентября вступают в силу новые рекомендации Роспотребнадзора, регулирующие питание в образовательных учреждениях. Ключевое изменение — увеличение доли рыбы, морепродуктов и водорослей в школьном рационе.

Рыбные блюда будут присутствовать в меню школьников еженедельно в виде супов, котлет, запеканок, а также холодных закусок из слабосоленой рыбы. Причем способами готовки могут быть только варка, тушение, запекание или приготовление на пару. Нутрициолог Евгения Новикова в своей колонке рассказала MSK1.RU, как научить детей есть полезные продукты.

Нюансы рыбного меню

С точки зрения физиологии растущего организма увеличение доли рыбных блюд в школьном меню — это очень грамотный шаг, направленный на закрытие базовых дефицитов.

Однако даже в обновленном меню большую часть школьного рациона по-прежнему составляют углеводы. Школьный обед часто включает сладкий компот, сладкий чай или кисель, пшеничный хлеб и выпечку.

Если ребенок дома позавтракал на скорую руку пустой кашей, сладкими хлопьями или бутербродом, а затем съедает школьный обед с большим количеством углеводов, он получает резкий кратковременный скачок глюкозы и далее — его спад.

Это может приводить к тому, что у ребенка уже через 40–60 минут после еды будет снижаться концентрация внимания, он будет чувствовать вялость или, наоборот, раздражительность.

Чтобы ребенок сохранял высокую концентрацию на уроках и легко усваивал материал, первый прием пищи должен формировать ровный энергетический фон. При этом потребности организма кардинально меняются в зависимости от возраста школьника.

В возрасте от 7 до 12 лет ребенок активно растет, в этот период идет интенсивное развитие костно-мышечной системы. Организм забирает кальций для построения взрослого тела, и потребность в нем в этот период выше, чем в любой другой.

Нехватка питательных веществ в этот период может привести к проблемам с костями и суставами в будущем. Каша на воде или молоке (особенно из хлопьев быстрого приготовления) не будет полноценным приемом пищи. Ребенку нужен качественный белок и полезные жиры на завтрак.

Если вы готовите кашу, обязательно добавляйте в нее сливочное масло 82% жирности, а в качестве дополнения давайте белок, например яйцо или сыр. Отличным вариантом завтрака также станут сырники или омлет с овощами. Так ребенок получит оптимальный заряд бодрости на несколько часов и необходимые нутриенты.

Подросткам 12–18 лет в период гормональных изменений крайне важны качественные жиры. Кроме того, в этом возрасте впервые появляется существенная разница в объеме порций у мальчиков и девочек.

Мальчики растут, и им уже нужна большая порция. У них активно идет сперматогенез, на который расходуется большое количество цинка.

У девочек начинается менструальный цикл, что требует строгого контроля за уровнем железа.

Также старшеклассники живут в условиях постоянного стресса из-за подготовки к экзаменам, что может сильно истощать их нервную систему.

Поэтому для мальчиков отличным вариантом станет яичный скрэмбл с морепродуктами — это вкусный и сытный завтрак, богатый цинком и белком.

Для девочек подойдет завтрак с продуктами, поддерживающими уровень железа, но при этом комфортными для утра: гречневая каша, яйца, домашний паштет из птицы или омлет с добавлением шпината и кедровых орешков.

Для поддержки когнитивных функций в период экзаменов детям важно давать полезные жиры, такие как авокадо, нежареные орехи, качественное сливочное масло 82% жирности, оливковое или топленое масло (гхи).

Не все дети с радостью едят полезные блюда Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Что делать, если ребенок категорически не ест рыбу?

Я считаю и сама дома придерживаюсь этих принципов — не нужно детей заставлять съедать что-то насильно.

В подростковом возрасте пищевое поведение бывает очень хрупким, дети могут самостоятельно садиться на ограничительные диеты. А это часто приводит к негативным последствиям — нарушению пищевого поведения, дефицитарным состояниям, ухудшению работы органов ЖКТ.

Наша основная задача — компенсировать нехватку макро- и микронутриентов дома разными способами.

Если ребенок не ест рыбу, используйте растительные источники Омега-3. Добавляйте в овощные салаты нерафинированное льняное, конопляное или оливковое масло, посыпайте каши и сырники семенами льна или чиа.

Добирайте кальций из других продуктов. Используйте кунжут, мак, семена чиа — их можно ежедневно добавлять в смузи, йогурты, каши или выпечку.

Пробуйте альтернативную подачу. Ребенок может отказываться от школьных блюд из рыбы, но с удовольствием съест домашние наггетсы.

Сделать их здоровыми очень просто. Измельчите филе белой рыбы (трески или минтая), сформируйте небольшие кусочки, обваляйте их во взбитом яйце и миндальной муке, а затем запеките в духовке без большого количества масла. Такое блюдо будет и вкусным, и полезным.

Самое ценное, что мы можем дать детям, — это понимание и нашу поддержку.

Обсуждайте вместе с ними, зачем организму нужен белок, почему после сладких магазинных хлопьев силы быстро пропадают и снова хочется сладкого, где взять полезные альтернативы.

Именно эти знания станут фундаментом их здорового питания во взрослой жизни и помогут сохранить энергию для самых важных достижений.

Евгения Новикова дипломированный нутрициолог, член Ассоциации нутрициологов, автор программ по оздоровлению, повышению энергии, мягкому снижению веса и омоложению.