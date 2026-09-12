«На тысячу не наелась»: как в Ярославле проходит первый эногастрономический фестиваль

Как в Ярославле проходит фестиваль «Виноград» Источник: Анна Ёлкина / 76.RU

С 10 по 13 сентября на Стрелке в Ярославле впервые проходит эногастрономический фестиваль «Виноград». Здесь развернули 11 тематических площадок. Свою продукцию представляют больше 30 производителей из Крыма, с Кубани, Кавказа, Дона и Нижнего Поволжья. Гости фестиваля могут попробовать различные вина и необычные блюда.

Также на площадке подготовили музыкальные выступления, лекции, мастер-классы и разнообразные развлечения. Например, ярославцы могут посетить винный пилатес или поучаствовать в музыкальном бинго.

Фестиваль проходит в течение четырех дней Источник: Анна Ёлкина / 76.RU

Жители города уже делятся первыми впечатлениями от посещения фестиваля. Некоторых поразили цены.

«Шашлык из четырех креветок за 700 рублей — это слишком. Плюсы есть, конечно. За 300 рублей дают неплохой бокал, с которым можно ходить и дегустировать вино. Бокал остается у тебя», — рассказала читательница 76.RU Екатерина.

Как рассказали ярославцы, по правилам приходить со своим бокалом нельзя. Покупать нужно на месте.

«У них на бокалах капельки выгравированы, по ним видно», — рассказала ярославна.

На фестивале продают вяленые деликатесы Источник: Анна Ёлкина / 76.RU

На фестивале можно приобрести как деликатесы, которые можно забрать домой, так и готовые блюда. Цены разные.

В одной из палаток обнаружены креветки в панировке Источник: Анна Ёлкина / 76.RU

Щупальца осьминога продают по 1050 рублей Источник: Анна Ёлкина / 76.RU

Например, в одной из палаток порцию креветок продают за 750 рублей, щупальца осьминога — по 1050 рублей. Мидии обойдутся в 1250 рублей, а лангустины стоят 300. Граммовка не указана. Зато порция овощей в 100 граммов будет стоить 350 рублей. Кукуруза — 250 рублей за штуку.

Греческий салат можно приобрести за 600 рублей. Цезарь — за 750 рублей. Вариант с семгой вместо курицы обойдется в 900 рублей. Жаркое — 800 рублей.

250 граммов глинтвейна обойдутся в 500 рублей Источник: Анна Ёлкина / 76.RU

Глинтвейн в двух вариантах — алкогольный и безалкогольный — продают по 500 рублей за стаканчик 250 граммов.

А вот и те самые бокалы по 300 рублей Источник: Анна Ёлкина / 76.RU

На этом фестивале найти морепродукты не составит труда Источник: Анна Ёлкина / 76.RU

150-граммовая порция сета из копченого сыра обойдется в 550 рублей. А вот сыровяленая утка дороже — 500 рублей за 50-граммовый кусочек. Можно попробовать необычные блюда: тартар из северного оленя продают по 650 рублей за 140 граммов. Порция из мраморной говядины с бастурмой будет меньше — 115 граммов, но обойдется в ту же сумму.

Одна королевская креветка с салатом и лаймовым дрессингом стоит 750 рублей. 200 граммов паэльи с морепродуктами — 670 рублей.

Можно выбрать и более бюджетные варианты — сэндвич с ростбифом или копченой грудкой за 390 рублей.

Чуррос — излюбленное лакомство ярославцев Источник: Анна Ёлкина / 76.RU

На фестивале не обошлось и без чурросов. У палатки, где продают угощение, собралась очередь. Пять сладких палочек обойдутся в 450 рублей. За семь штук нужно отдать 550 рублей. Посыпку предлагают бесплатно, а вот дополнительный соус стоит 50 рублей.

Ярославцам предлагают попробовать паэлью с морепродуктами Источник: Анна Ёлкина / 76.RU

Есть и палатки, где можно полакомиться блюдами на гриле Источник: Анна Ёлкина / 76.RU

Свиной и куриный шашлыки, люля и купаты продают по 350 рублей за 100 граммов. Овощи гриль обойдутся в ту же цену. Порция картофеля фри — 350 рублей за 100 граммов. Форель — 550 рублей. К блюду можно добавить малосольные огурчики или квашеную капусту за 150 рублей.

Желающие могут выбрать для себя овощи на мангале и мясо Источник: Анна Ёлкина / 76.RU

По словам гостей фестиваля, приобрести большую порцию чего-либо на тысячу рублей — задача не из легких.

«Моя тарелка с едой стоила 1276 рублей. Всё красиво, набираешь себе, чего хочешь. Но я не наелась. 350 рублей за 100 граммов гарнира. На выбор: картошка, овощи на гриле, сыр запеченный. И 600 рублей за 100 граммов рыбы. Тебе накладывают в разные тарелки, взвешивают. Поэтому я брала осторожно, понимая, что два куска рыбы — это уже будет очень дорого. Но в итоге не наелась на тысячу», — рассказала ярославна Анна.

Вина продают в разных ценовых категориях Источник: Анна Ёлкина / 76.RU

Вина продают по разной стоимости. Можно найти варианты по 500 рублей за бутылку объемом 0,7 литра, а есть и те, что обойдутся в 3,5 тысячи рублей. В некоторых местах предлагают бесплатную дегустацию.

«Наливают примерно столовую ложку», — уточнила читательница 76.RU Екатерина.

Помимо еды, ярославцы находят для себя разные развлечения в обустроенных зонах для активностей. Также можно сделать памятные фото в специально оборудованных для этого локациях.

Ярославцы находят чем себя развлечь Источник: Анна Ёлкина / 76.RU

Гости фестиваля фотографируются на память Источник: Анна Ёлкина / 76.RU