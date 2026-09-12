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Умер актер сериалов «Невский» и «Улица разбитых фонарей» — он упал замертво прямо на сцене

Артист пережил клиническую смерть и скончался в больнице

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Спириденков сыграл более чем в 50 кинопроектах | Источник: кадр из сериала «Гений», режиссёр Ольга Кандидатова, ООО&nbsp;«Студия Панорама», 2018 годаСпириденков сыграл более чем в 50 кинопроектах | Источник: кадр из сериала «Гений», режиссёр Ольга Кандидатова, ООО&nbsp;«Студия Панорама», 2018 года

Спириденков сыграл более чем в 50 кинопроектах

Источник:

кадр из сериала «Гений», режиссёр Ольга Кандидатова, ООО «Студия Панорама», 2018 года

Заслуженный артист России Геннадий Спириденков скончался на 71-м году жизни. Ему стало плохо во время спектакля в театре «Комедианты» в Санкт-Петербурге 11 сентября. Актера отвезли в больницу, но там он умер.

По словам коллег артиста, перед выступлением он был бодр и выглядел здоровым. Когда Спириденков вышел на сцену, он упал. Ему срочно вызвали скорую, врачи даже смогли откачать актера.

«Ничего не предвещало. Была репетиция перед спектаклем. Потом вышел на сцену, я следил по монитору. Когда он упал, у меня даже мысли не возникло, что ему плохо! Я решил, что он придумал такую мизансцену. По сюжету его герой-мужчина обнаружил, что на него не обращают внимания женщины. Я думал, что Геннадий решил, что от такого несчастья надо упасть от ужаса. Оказалось, что он упал от смертельной истории», — поделился с «АиФ» художественный руководитель театра Михаил Левшин.

Он добавил, что утром 12 сентября коллектив узнал о смерти Спириденкова. Дочь артиста Светлана рассказала, что у отца возникло желудочно-кишечное кровотечение, которое привело к клинической смерти на сцене. Позже в больнице у него оторвался тромб и перекрыл легочную артерию. Дату и место прощания с актером пока не объявили.

Геннадий Спириденков родился 10 апреля 1956 года. В 1981 году окончил ЛГИТМиК. Он работал в Ленинградском ТЮЗе, Петербургском театре миниатюр, сотрудничал с «Петербургконцертом» и выступал в театре «Комедианты». В 1997 году Спириденков получил звание заслуженного артиста России.

Актер также успел сняться более чем в 50 кинопроектах. Наиболее известен стал по ролям в сериалах «Невский», «Улицы разбитых фонарей», «Тайны следствия», «Ментовские войны» и «Литейный».

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Виктория Корнеева
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Актер Смерть Кино Театр
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