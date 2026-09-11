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«Пробки, очереди, шум, сотни уведомлений…» Кондитер сбежала из города в деревню, родила ребенка и завела блог — история

Виктория с мужем и малышом живут рядом с родителями

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Когда-то девушка хотела уехать в город, но теперь не видит в этом смысла | Источник: Виктория ПустыннаяКогда-то девушка хотела уехать в город, но теперь не видит в этом смысла | Источник: Виктория Пустынная

Когда-то девушка хотела уехать в город, но теперь не видит в этом смысла

Источник:

Виктория Пустынная

Молодая мама Виктория с мужем и маленьким ребенком живет в поселке Урдома Архангельской области. Когда-то девушка хотела переехать в город, но сейчас находит гораздо больше поводов остаться. Виктория рассказала 29.ru, почему молодая семья выбрала жизнь в поселке и чем такая жизнь привлекает больше городской.

Почему мы решили остаться

Начну с главного: в городе мы себя чувствовали «не на своем месте». Всё быстро, шумно, люди спешат, а ты будто не вписываешься. И хочется туда, где знаешь каждый поворот, где всё привычно и спокойнее.

Источник: Виктория ПустыннаяИсточник: Виктория Пустынная
Источник:

Виктория Пустынная

Источник: Виктория ПустыннаяИсточник: Виктория Пустынная
Источник:

Виктория Пустынная

Второе — близость к природе и простым радостям. Мы очень любим свою природу: прогулки по лесу, тишина, свежий воздух. Для нас это по-настоящему важно. В городе этого не купишь, а тут всё свое.

Источник: Виктория ПустыннаяИсточник: Виктория Пустынная
Источник:

Виктория Пустынная

Третье — поддержка близких. Нам сильно помогают бабушки и дедушки. Рядом с родными спокойнее и легче, особенно когда есть малыш. В новом месте такой опоры поначалу нет.

Источник: Виктория ПустыннаяИсточник: Виктория Пустынная
Источник:

Виктория Пустынная

И последнее — чувство дома. Иногда дом — это не про удобства, а про то, где сердце спокойно. И даже если в восемнадцать лет казалось, что надо уехать, позже понимаешь: твое место здесь.

Чем жизнь в поселке привлекательнее городской

Чистый воздух и близость к природе — это не просто слова. Лес, речка, грибы, ягоды буквально в шаговой доступности. А еще это вдохновение для еды: свежие овощи со своей грядки и просто настроение, когда хочется приготовить что-то душевное.

Источник: Виктория ПустыннаяИсточник: Виктория Пустынная
Источник:

Виктория Пустынная

Тишина и спокойствие. Нет постоянного гула машин, сирен и шума соседей через стену. Можно спокойно заниматься своими делами: печь, лепить, резать, замешивать — и никто не постучит в стену.

Источник: Виктория ПустыннаяИсточник: Виктория Пустынная
Источник:

Виктория Пустынная

Свой участок и пространство. Тут можно посадить яблоню и вишню, поставить беседку, сделать зону для мангала, построить что-то своими руками: ограждение из рейки, домик для кошки. Это про то, чтобы видеть результат труда и чтобы дом был именно твоим.

Где мы учились и работаем

Когда-то мой день состоял из гарнитуры, скриптов и фразы: «Спасибо за обращение, чем могу помочь?» Я работала оператором поддержки в call‑центре — и это был хороший опыт: учишься слышать человека даже сквозь экран и держать ровный тон, когда день не задался.

Источник: Виктория ПустыннаяИсточник: Виктория Пустынная
Источник:

Виктория Пустынная

Источник: Виктория ПустыннаяИсточник: Виктория Пустынная
Источник:

Виктория Пустынная

Потом всё поменялось: я ушла в декрет, стала мамой, и мир будто замедлился. Теперь главные «звонки» — это «мама, смотри!» и «давай вместе». А вместо отчетов я развиваю свой блог: делюсь тем, что греет душу и руки.

По профессии я повар‑кондитер, училась в Красноборском лесотехническом техникуме. И да, это звучит неожиданно, но именно там я поняла, как люблю делать что-то своими руками: будь то десерт, ограждение из рейки на участке или уютный пост, который хочется дочитать до конца.

Источник: Виктория ПустыннаяИсточник: Виктория Пустынная
Источник:

Виктория Пустынная

Муж работает слесарем по такелажу и грузозахватным приспособлениям. А учились мы вместе — тоже в Красноборском лесотехническом техникуме по профессии «машинист трелевочной машины, тракторист на подготовке лесосек, трелевке и вывозке леса». Так что лес нас не только научил работать руками, но и соединил.

Хватает ли в поселке всего?

Честно: не как в центре города, но хватает для нормальной жизни.

Магазины. Сетевых гигантов тут нет, зато есть свои местные — «Пятёрочка» и «Магнит». Базу купить можно, а за чем-то особенным планируем заранее.

Дороги. Тут без иллюзий. Центральные улицы еще ничего, а вот проселочные после хорошего дождя превращаются в приключение. Зато мы с мужем точно знаем, как пройти к лесу и к реке в любую погоду — и это уже свой навык. Да и когда вместе сажаем деревья или планируем ограждение из рейки, учимся рассчитывать силы и время с поправкой на «а вдруг дорога размокла».

Источник: Виктория ПустыннаяИсточник: Виктория Пустынная
Источник:

Виктория Пустынная

Источник: Виктория ПустыннаяИсточник: Виктория Пустынная
Источник:

Виктория Пустынная

Зато есть лес, речка и возможность устроить свой собственный вечер: приготовить роллы, сварить сливочный суп, посидеть в тишине.

Медицина. Базовую помощь окажут на месте, с чем-то серьезнее едем в город.

Почему молодые всё чаще выбирают не город

Мне кажется, причин несколько. Во‑первых, город сильно выматывает ритмом. Пробки, очереди, шум, сотни уведомлений — хочется места, где можно выдохнуть. Для меня этим местом стал наш поселок: тут слышно, как поют птицы, а не гудят машины. И это реально лечит голову.

Источник: Виктория ПустыннаяИсточник: Виктория Пустынная
Источник:

Виктория Пустынная

Источник: Виктория ПустыннаяИсточник: Виктория Пустынная
Источник:

Виктория Пустынная

Во‑вторых, пространство. В городе квадратные метры стоят дорого, а места по ощущениям всё равно нет. А здесь у нас участок: можно посадить яблоню, вишню, персик, сделать ограждение из рейки, просто посидеть в тишине. Это не про «роскошь», а про возможность жить шире и спокойнее.

Источник: Виктория ПустыннаяИсточник: Виктория Пустынная
Источник:

Виктория Пустынная

И мне кажется, многие молодые семьи сейчас приходят к тому же, к чему пришли мы: дело не в отказе от возможностей, а в выборе своего ритма. Там, где знаешь каждый поворот, где рядом родные, где можно растить малыша и делать что-то своими руками — и чувствовать, что ты на своем месте.

Источник: Виктория ПустыннаяИсточник: Виктория Пустынная
Источник:

Виктория Пустынная

Источник: Виктория ПустыннаяИсточник: Виктория Пустынная
Источник:

Виктория Пустынная

Источник: Виктория ПустыннаяИсточник: Виктория Пустынная
Источник:

Виктория Пустынная

Источник: Виктория ПустыннаяИсточник: Виктория Пустынная
Источник:

Виктория Пустынная

Виктория ПустыннаяВиктория Пустынная
Виктория Пустынная

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